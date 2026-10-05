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Калина на зиму: 5 лучших рецептов заготовки, которые сохраняют максимум витаминов
Как сохранить калину на зиму: 5 простых и полезных способов
Калина созревает осенью и может оставаться на ветках даже после первых холодов. Ее ягоды содержат витамин C, каротиноиды и различные фенольные соединения, хотя их количество зависит от сорта и условий выращивания. Именно поэтому способ заготовки имеет значение. Если хочется сохранить как можно больше полезных веществ, лучше избегать длительного нагревания. Замораживание хорошо сохраняет питательную ценность фруктов и ягод, тогда как при тепловой обработке часть витамина C теряется.
Как заготовить калину на зиму
1. Замороженная калина целыми ягодами
Это самый простой вариант, если хочется зимой иметь ягоды почти в том же виде, в каком их собрали.
Калину переберите, снимите ягоды с веточек, выбросьте поврежденные. Осторожно промойте и хорошо просушите.
Калину разложите одним слоем на подносе или доске и поставьте в морозилку. Когда ягоды затвердеют, пересыпьте их в пакеты или герметичные контейнеры.
Зимой ягоды можно брать небольшими порциями для морсов, чая, соусов или десертов.
2. Замороженный калиновый сок с мякотью
Если в морозильной камере мало места, калину можно хранить не целиком, а в виде густого сока или пюре.
Ягоды промойте, полностью обсушите, разомните и протрите через сито, чтобы отделить косточки и кожуру. Также можно воспользоваться соковыжималкой.
Полученный сок с мякотью разливают в небольшие контейнеры или формочки для льда и замораживают. Нужно оставить чуть-чуть свободного места, ведь жидкость во время замораживания расширяется.
После замерзания кубики можно пересыпать в пакет. Зимой достаточно достать один-два кубика для напитка, соуса или десерта.
Этот способ удобен еще и тем, что сахар или мед вообще не нужно прибавлять во время заготовки.
3. Калина с сахаром без варки
Один из традиционных способов — перетереть ягоды с сахаром, не подвергая их кипячению.
Для простой пропорции понадобятся:
500 г калины;
500 г сахара.
Если косточки мешают, ягоды сначала можно размять и протереть через сито. Получившуюся массу смешайте с сахаром до его растворения.
Переложите калину в чистые сухие банки и поставьте в холодильник. Поскольку такая заготовка не проходит термическую обработку, хранить ее при комнатной температуре не стоит.
Если требуется более длительное хранение без риска порчи, готовую массу лучше разложить небольшими порциями и заморозить.
4. Калина с медом
Еще один вариант без варки — заменить сахар медом.
Для этого понадобятся:
200 г калинового сока с мякотью;
200 г меда.
Калину промойте и хорошо обсушите. Разомните ягоды и протрите через сито, чтобы остались сок и мякоть без косточек.
Калиновую массу можно смешать с медом в пропорции 1:1 и переложить в чистую сухую банку.
Нагревать мед или ягодную массу для этого рецепта не нужно.
5. Калина с медом и лимоном без варки
Для более выразительного кисло-сладкого вкуса к калине можно добавить лимон.
Понадобится:
250 г калины;
200 г жидкого меда;
1 лимон.
Ягоды хорошо промойте и высушите. Измельчите калину, затем протрите через сито, чтобы отделить косточки и кожуру.
К калиновому пюре добавьте мед и лимонный сок, хорошо перемешайте.
Калину можно добавлять к йогурту, каше, десертам или прохладным и теплым напиткам.
Как правильно подготовить калину
Для любой заготовки берите только здоровые, целые ягоды. После мытья их нужно тщательно обсушивать, особенно если калина будет смешиваться с медом или сахаром без последующей варки.
Для замораживания ягоды также должны быть сухими — иначе они замерзнут в один большой ком.
Заготовки с медом или сахаром без варки нужно держать в холодильнике, а для длительного хранения на всю зиму более надежным способом остается морозильная камера.