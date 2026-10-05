Калина на зиму: 5 лучших рецептов заготовки, которые сохраняют максимум витаминов

Калина на зиму

Реклама

Калина созревает осенью и может оставаться на ветках даже после первых холодов. Ее ягоды содержат витамин C, каротиноиды и различные фенольные соединения, хотя их количество зависит от сорта и условий выращивания. Именно поэтому способ заготовки имеет значение. Если хочется сохранить как можно больше полезных веществ, лучше избегать длительного нагревания. Замораживание хорошо сохраняет питательную ценность фруктов и ягод, тогда как при тепловой обработке часть витамина C теряется.

Как заготовить калину на зиму

1. Замороженная калина целыми ягодами

Это самый простой вариант, если хочется зимой иметь ягоды почти в том же виде, в каком их собрали.

Реклама

Калину переберите, снимите ягоды с веточек, выбросьте поврежденные. Осторожно промойте и хорошо просушите.

Реклама

Калину разложите одним слоем на подносе или доске и поставьте в морозилку. Когда ягоды затвердеют, пересыпьте их в пакеты или герметичные контейнеры.

Зимой ягоды можно брать небольшими порциями для морсов, чая, соусов или десертов.

2. Замороженный калиновый сок с мякотью

Если в морозильной камере мало места, калину можно хранить не целиком, а в виде густого сока или пюре.

Ягоды промойте, полностью обсушите, разомните и протрите через сито, чтобы отделить косточки и кожуру. Также можно воспользоваться соковыжималкой.

Реклама

Полученный сок с мякотью разливают в небольшие контейнеры или формочки для льда и замораживают. Нужно оставить чуть-чуть свободного места, ведь жидкость во время замораживания расширяется.

После замерзания кубики можно пересыпать в пакет. Зимой достаточно достать один-два кубика для напитка, соуса или десерта.

Этот способ удобен еще и тем, что сахар или мед вообще не нужно прибавлять во время заготовки.

3. Калина с сахаром без варки

Один из традиционных способов — перетереть ягоды с сахаром, не подвергая их кипячению.

Реклама

Для простой пропорции понадобятся:

500 г калины;

500 г сахара.

Если косточки мешают, ягоды сначала можно размять и протереть через сито. Получившуюся массу смешайте с сахаром до его растворения.

Переложите калину в чистые сухие банки и поставьте в холодильник. Поскольку такая заготовка не проходит термическую обработку, хранить ее при комнатной температуре не стоит.

Если требуется более длительное хранение без риска порчи, готовую массу лучше разложить небольшими порциями и заморозить.

4. Калина с медом

Еще один вариант без варки — заменить сахар медом.

Для этого понадобятся:

200 г калинового сока с мякотью;

200 г меда.

Калину промойте и хорошо обсушите. Разомните ягоды и протрите через сито, чтобы остались сок и мякоть без косточек.

Калиновую массу можно смешать с медом в пропорции 1:1 и переложить в чистую сухую банку.

Нагревать мед или ягодную массу для этого рецепта не нужно.

5. Калина с медом и лимоном без варки

Для более выразительного кисло-сладкого вкуса к калине можно добавить лимон.

Понадобится:

250 г калины;

200 г жидкого меда;

1 лимон.

Ягоды хорошо промойте и высушите. Измельчите калину, затем протрите через сито, чтобы отделить косточки и кожуру.

К калиновому пюре добавьте мед и лимонный сок, хорошо перемешайте.

Калину можно добавлять к йогурту, каше, десертам или прохладным и теплым напиткам.

Как правильно подготовить калину

Для любой заготовки берите только здоровые, целые ягоды. После мытья их нужно тщательно обсушивать, особенно если калина будет смешиваться с медом или сахаром без последующей варки.

Для замораживания ягоды также должны быть сухими — иначе они замерзнут в один большой ком.

Заготовки с медом или сахаром без варки нужно держать в холодильнике, а для длительного хранения на всю зиму более надежным способом остается морозильная камера.

Новости партнеров