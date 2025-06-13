- Дата публикации
-
- Категория
- Подборки рецептов
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 3 мин
Клубничный лимонад: три лучших рецепта, утоляющих жажду
Лимонад из клубники: простые, вкусные и полезные рецепты
С наступлением жаркого лета ничто так не освежает и не бодрит, как холодный ароматный лимонад. А когда в разгар сезон клубники, грех не воспользоваться этой замечательной ягодой для создания настоящего шедевра! Клубничные лимонады — это идеальное сочетание сладости ягод, цитрусовых кислинки и прохлады, что прекрасно утоляет жажду.
1. Классический клубничный лимонад
Этот рецепт — это беспроигрышный вариант для тех, кто ценит проверенную классику. Он прост в приготовлении, но обладает насыщенным вкусом и ароматом.
Ингредиенты
Клубника свежая — 500 г
Лимоны — 3-4 шт. (примерно 200-250 мл свежевыжатого сока)
Сахар — 150-200 г (регулируйте по вкусу)
Вода — 1-1,5 л (можно использовать газировку для искристости)
Мята свежая — несколько веточек (для украшения и аромата)
Лед — для подачи
Приготовление
Клубнику хорошо промойте, удалите плодоножки. Разделите на две части: около 400 г ягод перебейте блендером до однородного состояния. Остаток (100 г) нарежьте ломтиками или четвертинками для украшения.
В небольшой кастрюле смешайте 1 стакан воды (250 мл) и сахар. Поставьте на средний огонь и, помешивая, доведите до кипения, пока сахар полностью не растворится. Снимите с огня и дайте сиропу остыть.
Из лимонов выжмите сок. Убедитесь, что в нем нет косточек.
В большом кувшине или графине соедините клубничное пюре, охлажденный сахарный сироп и лимонный сок. Хорошо перемешайте.
Влейте оставшуюся воду (до 1-1,5 л), ориентируясь на желаемую насыщенность вкуса. Если хотите газированный лимонад, добавьте охлажденную газировку непосредственно перед подачей.
Поставьте лимонад в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы он хорошо охладел и вкусы соединились. Перед подачей добавьте в кувшин нарезанную клубнику и веточки мяты. Разлейте по стаканам, наполненным льдом.
2. Освежающий клубнично-имбирный лимонад
Если вы ищете что-то с «изюминкой» и легкой пикантной ноткой, этот рецепт — именно то, что нужно. Имбирь добавляет лимонаду согревающей остроты, которая отлично контрастирует со сладостью клубники и кислинкой лимона.
Ингредиенты
Клубника свежая — 400 г
Лимоны — 3 шт.
Свежий имбирь — 3-4 см корня (очищенный и тонко нарезанный или натертый)
Сахар — 150 г (или мед по вкусу)
Вода — 1,2 — 1,5 л
Лед — для подачи
Мята или лимонные дольки — для украшения.
Приготовление
В кастрюлю положите нарезанный (или натертый) имбирь, сахар и 1 стакан воды (250 мл). Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 5-7 минут, чтобы имбирь отдал свой аромат, а сахар растворился. Снимите с огня, дайте сиропу остыть, затем процедите, удалив имбирь.
Клубнику промойте, удалите плодоножку и перебейте блендером до состояния пюре.
Выжмите сок из лимонов.
В большом кувшине смешайте клубничное пюре, имбирный сироп (без имбиря) и лимонный сок. Влейте оставшуюся воду, хорошо перемешайте.
Поставьте лимонад в холодильник на 2-3 часа. Подавайте с большим количеством льда, украсив ломтиками лимона или веточками мяты.
3. Клубничный лимонад с базиликом (или розмарином)
Этот рецепт для настоящих гурманов и тех, кто любит экспериментировать со вкусами. Аромат базилика (или розмарина) придает лимонаду необычный, изысканный оттенок, превращая его в настоящий летний коктейль.
Ингредиенты
Клубника свежая — 500 г
Лимоны — 4 шт.
Сахар — 150-200 г
Свежий базилик — 5-7 веточек (или 2 веточки розмарина)
Вода — 1,2 — 1,5 л
Лед — для подачи
Приготовление
В кастрюлю налейте 1 стакан (250 мл) воды, добавьте сахар и веточки базилика (или розмарина). Доведите до кипения и варите на медленном огне 5 минут. Снимите с огня и дайте сиропу полностью остыть, чтобы трава максимально отдала свой аромат. Процедите сироп, удалив базилик/розмарин.
Клубнику промойте, удалите плодоножки и перебейте блендером до однородного пюре.
Выжмите сок из лимонов.
В большом кувшине смешайте клубничное пюре, охлажденный ароматный сироп и лимонный сок.
Влейте оставшуюся воду, хорошо перемешайте.
Поставьте лимонад в холодильник минимум на 2 часа.
Подавайте в высоких стаканах с большим количеством льда, украсив свежими ягодами клубники и листиками базилика (или веточкой розмарина).
Эти три рецепта клубничных лимонадов — простые, натуральные и невероятно вкусные. Экспериментируйте с количеством сахара, добавляйте другие ягоды или фрукты, чтобы обрести свой идеальный вкус.