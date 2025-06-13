Клубничный лимонад: три лучших рецепта, утоляющих жажду

Клубничный лимонад

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С наступлением жаркого лета ничто так не освежает и не бодрит, как холодный ароматный лимонад. А когда в разгар сезон клубники, грех не воспользоваться этой замечательной ягодой для создания настоящего шедевра! Клубничные лимонады — это идеальное сочетание сладости ягод, цитрусовых кислинки и прохлады, что прекрасно утоляет жажду.

1. Классический клубничный лимонад

Этот рецепт — это беспроигрышный вариант для тех, кто ценит проверенную классику. Он прост в приготовлении, но обладает насыщенным вкусом и ароматом.

Ингредиенты

Клубника свежая — 500 г

Лимоны — 3-4 шт. (примерно 200-250 мл свежевыжатого сока)

Сахар — 150-200 г (регулируйте по вкусу)

Вода — 1-1,5 л (можно использовать газировку для искристости)

Мята свежая — несколько веточек (для украшения и аромата)

Лед — для подачи

Приготовление

Клубнику хорошо промойте, удалите плодоножки. Разделите на две части: около 400 г ягод перебейте блендером до однородного состояния. Остаток (100 г) нарежьте ломтиками или четвертинками для украшения. В небольшой кастрюле смешайте 1 стакан воды (250 мл) и сахар. Поставьте на средний огонь и, помешивая, доведите до кипения, пока сахар полностью не растворится. Снимите с огня и дайте сиропу остыть. Из лимонов выжмите сок. Убедитесь, что в нем нет косточек. В большом кувшине или графине соедините клубничное пюре, охлажденный сахарный сироп и лимонный сок. Хорошо перемешайте. Влейте оставшуюся воду (до 1-1,5 л), ориентируясь на желаемую насыщенность вкуса. Если хотите газированный лимонад, добавьте охлажденную газировку непосредственно перед подачей.

Поставьте лимонад в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы он хорошо охладел и вкусы соединились. Перед подачей добавьте в кувшин нарезанную клубнику и веточки мяты. Разлейте по стаканам, наполненным льдом.

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2. Освежающий клубнично-имбирный лимонад

Если вы ищете что-то с «изюминкой» и легкой пикантной ноткой, этот рецепт — именно то, что нужно. Имбирь добавляет лимонаду согревающей остроты, которая отлично контрастирует со сладостью клубники и кислинкой лимона.

Ингредиенты

Клубника свежая — 400 г

Лимоны — 3 шт.

Свежий имбирь — 3-4 см корня (очищенный и тонко нарезанный или натертый)

Сахар — 150 г (или мед по вкусу)

Вода — 1,2 — 1,5 л

Лед — для подачи

Мята или лимонные дольки — для украшения.

Приготовление

В кастрюлю положите нарезанный (или натертый) имбирь, сахар и 1 стакан воды (250 мл). Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 5-7 минут, чтобы имбирь отдал свой аромат, а сахар растворился. Снимите с огня, дайте сиропу остыть, затем процедите, удалив имбирь. Клубнику промойте, удалите плодоножку и перебейте блендером до состояния пюре. Выжмите сок из лимонов. В большом кувшине смешайте клубничное пюре, имбирный сироп (без имбиря) и лимонный сок. Влейте оставшуюся воду, хорошо перемешайте.

Поставьте лимонад в холодильник на 2-3 часа. Подавайте с большим количеством льда, украсив ломтиками лимона или веточками мяты.

3. Клубничный лимонад с базиликом (или розмарином)

Этот рецепт для настоящих гурманов и тех, кто любит экспериментировать со вкусами. Аромат базилика (или розмарина) придает лимонаду необычный, изысканный оттенок, превращая его в настоящий летний коктейль.

Ингредиенты

Клубника свежая — 500 г

Лимоны — 4 шт.

Сахар — 150-200 г

Свежий базилик — 5-7 веточек (или 2 веточки розмарина)

Вода — 1,2 — 1,5 л

Лед — для подачи

Приготовление

В кастрюлю налейте 1 стакан (250 мл) воды, добавьте сахар и веточки базилика (или розмарина). Доведите до кипения и варите на медленном огне 5 минут. Снимите с огня и дайте сиропу полностью остыть, чтобы трава максимально отдала свой аромат. Процедите сироп, удалив базилик/розмарин. Клубнику промойте, удалите плодоножки и перебейте блендером до однородного пюре. Выжмите сок из лимонов. В большом кувшине смешайте клубничное пюре, охлажденный ароматный сироп и лимонный сок. Влейте оставшуюся воду, хорошо перемешайте.

Поставьте лимонад в холодильник минимум на 2 часа.

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Подавайте в высоких стаканах с большим количеством льда, украсив свежими ягодами клубники и листиками базилика (или веточкой розмарина).

Эти три рецепта клубничных лимонадов — простые, натуральные и невероятно вкусные. Экспериментируйте с количеством сахара, добавляйте другие ягоды или фрукты, чтобы обрести свой идеальный вкус.