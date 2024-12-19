Кутья из риса на Рождество 2025: три лучших рецепта

Три рецепта кутьи из риса на Сочельник и Рождество.
Кутья из риса – это отличный современный вариант традиционного блюда, которое идеально подойдет для праздничного стола на Сочельник и Рождество. Мы собрали три вкуснейших рецепта, которые покорят ваше сердце и удивят гостей.
Для кутьи на Сочельник используют постные ингредиенты, кутью готовят на воде и добавляют вкусные ингредиенты.
Кутья из риса с черносливом и медом от Евгения Клопотенко
Этот вариант предлагает сочетание вкуса нежного риса с черным насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
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Залейте рис водой в пропорции 1 часть риса и 2 части воды. Варите рис через 5 минут после закипания, затем выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять 15 минут.
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Залейте мак кипятком, оставьте на 10 минут, затем откиньте на мелкое сито, чтобы жидкость стекла.
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Чернослив помойте и нарежьте мелким кубиком.
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Грецкие орехи порубите ножом.
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В кастрюлю с рисом добавьте запаренный мак, чернослив, грецкие орехи и 2 ст. л. меда. Перемешайте все ингредиенты и добавьте немного теплой воды, чтобы получить желаемую консистенцию.
Кутья с сушеной вишней
Ингредиенты:
• Рис сухой длиннозернистый – 200 г.
• Мак – 50 г
• Орешник – 50 г,
• грецкий орех – 100 г,
• Мед – 100 г,
• Вишня сушеная – 50 г.
Приготовление:
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Мак залейте крутым кипятком и оставьте на 10-15 мин. Слейте воду и разотрите в ступке. Можно использовать блендер, но лучше в ступке.
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Рис промойте в холодной чистой воде и варите без крышки около 7-8 минут. Готовый, не переваренный рис откинуть на сито.
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Орехи орешника поджарьте на сковороде. После чего, охладите и измельчите ножом.
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Мед разведите 5 столовыми ложками теплой воды.
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Рис заправляем всеми ингредиентами, перемешиваем и подаем.
Кутья из риса с цукатами и апельсиновым соком
Оригинальный вариант с цитрусовой ноткой, придающий кути свежесть и аромат.
Ингредиенты:
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Рис – 200 г
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Цукаты (ананас, апельсин) – 100 г
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Мак – 50 г
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Апельсиновый сок – 100 мл
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Мед – 2 ст. л.
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Орехи – 50 г
Приготовление:
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Отварите рис в пропорции одна часть риса, две воды до готовности, дайте остыть.
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Мак запарьте кипятком, перетрите в ступке.
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Цукаты нарежьте мелкими кубиками.
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Орехи измельчите ножом.
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Смешайте рис с маком, цукатами и орехами.
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Мед смещайте с апельсиновым соком, добавьте теплую воду и хорошо перемешайте. Заправьте рис смесью.
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