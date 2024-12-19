Кутья из риса на Рождество 2025: три лучших рецепта

Три рецепта кутьи из риса на Сочельник и Рождество.

Кутья из риса – это отличный современный вариант традиционного блюда, которое идеально подойдет для праздничного стола на Сочельник и Рождество. Мы собрали три вкуснейших рецепта, которые покорят ваше сердце и удивят гостей.

Для кутьи на Сочельник используют постные ингредиенты, кутью готовят на воде и добавляют вкусные ингредиенты.

Кутья из риса с черносливом и медом от Евгения Клопотенко

Этот вариант предлагает сочетание вкуса нежного риса с черным насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Долгозернистый пропаренный рис – 300 г

Чернослив – 50 г

Орехи – 50 г

Мед – 2 ст. л..

Мак – 3 ст. л.

Приготовление:

Залейте рис водой в пропорции 1 часть риса и 2 части воды. Варите рис через 5 минут после закипания, затем выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять 15 минут.

Залейте мак кипятком, оставьте на 10 минут, затем откиньте на мелкое сито, чтобы жидкость стекла.

Чернослив помойте и нарежьте мелким кубиком.

Грецкие орехи порубите ножом.

В кастрюлю с рисом добавьте запаренный мак, чернослив, грецкие орехи и 2 ст. л. меда. Перемешайте все ингредиенты и добавьте немного теплой воды, чтобы получить желаемую консистенцию.

Кутья с сушеной вишней

Ингредиенты:

• Рис сухой длиннозернистый – 200 г.

• Мак – 50 г

• Орешник – 50 г,

• грецкий орех – 100 г,

• Мед – 100 г,

• Вишня сушеная – 50 г.

Приготовление:

Мак залейте крутым кипятком и оставьте на 10-15 мин. Слейте воду и разотрите в ступке. Можно использовать блендер, но лучше в ступке.

Рис промойте в холодной чистой воде и варите без крышки около 7-8 минут. Готовый, не переваренный рис откинуть на сито.

Орехи орешника поджарьте на сковороде. После чего, охладите и измельчите ножом.

Мед разведите 5 столовыми ложками теплой воды.

Рис заправляем всеми ингредиентами, перемешиваем и подаем.

Кутья из риса с цукатами и апельсиновым соком

Оригинальный вариант с цитрусовой ноткой, придающий кути свежесть и аромат.

Ингредиенты:

Рис – 200 г

Цукаты (ананас, апельсин) – 100 г

Мак – 50 г

Апельсиновый сок – 100 мл

Мед – 2 ст. л.

Орехи – 50 г

Приготовление:

Отварите рис в пропорции одна часть риса, две воды до готовности, дайте остыть.

Мак запарьте кипятком, перетрите в ступке.

Цукаты нарежьте мелкими кубиками.

Орехи измельчите ножом.

Смешайте рис с маком, цукатами и орехами.

Мед смещайте с апельсиновым соком, добавьте теплую воду и хорошо перемешайте. Заправьте рис смесью.

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