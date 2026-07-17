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Легкий салат из отварных кабачков: вкусный и полезный
Вкусные вареные кабачки и два варианта заправки на любой вкус
Предлагаем попробовать новый способ приготовления кабачков, который и навсегда изменит ваше отношение к этому овощу. Забудьте о длительной жарке и лишнем масле, утяжеляющем блюдо. Вот рецепт, который позволяет сделать кабачки невероятно легкими, полезными и пикантными. Секрет заключается в заправке, чем дольше овощи настаиваются, тем глубже и насыщеннее становится их вкус. Этот салат станет идеальным ужином для всей семьи, ведь он дарит приятную сытость без ощущения тяжести.
Подготовка кабачков
Для начала нужно промыть кабачки, положить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Время варки зависит от сорта овоща, поэтому следует ориентироваться на мягкость. Кабачки считаются готовыми, когда вилка легко входит в мякоть. После этого их следует вынуть на тарелку и дать полностью остыть. Когда кабачки охладятся, нарежьте их аккуратными полукольцами.
Ингредиенты для основания
Кроме кабачков, для каждого варианта салата вам понадобятся помидор — 1 большой и сладкий красный перец, небольшое количество. Овощи следует нарезать небольшими кубиками.
Первый вариант заправки
Этот вариант подойдет для тех, кто ищет легкий и пикантный вкус без майонеза.
Для приготовления смешайте:
Оливковое масло — 2-3 столовых ложки.
Соевый соус — 1 столовая ложка.
Мед — 1 чайная ложка. Горчица в зернах — 1 чайная ложка.
Сок лимона — 1 чайная ложка.
Чеснок — 4-5 зубков.
Паприка — 0,5 чайной ложки.
Зелень петрушки и укропа — чем больше, тем лучше.
Соль — по вкусу.
Черный перец — по вкусу.
Второй вариант заправки
Этот вариант более насыщен и нежен благодаря майонезу.
Для приготовления соедините:
Майонез — 2 столовые ложки.
Чеснок — 4-5 зубков.
Горчица в зернах — 1 чайная ложка.
Зелень петрушки и укропа — чем больше, тем лучше.
Перец красный сладкий — небольшое количество.
Помидор — 1 штука.
После того как вы приготовили выбранную заправку, добавьте к ней подготовленные кабачки и овощи. Тщательно перемешайте блюдо, чтобы маринад равномерно распределился. Этот салат можно подавать сразу, но лучше всего он подходит, когда немного настоится. Такое блюдо станет идеальным вариантом для легкого ужина, например, в сочетании с кусочком куриного мяса. Вы не будете испытывать тяжести, а получите максимум вкуса и пользы.