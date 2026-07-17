Легкий салат из отварных кабачков: вкусный и полезный

Кабачки

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Предлагаем попробовать новый способ приготовления кабачков, который и навсегда изменит ваше отношение к этому овощу. Забудьте о длительной жарке и лишнем масле, утяжеляющем блюдо. Вот рецепт, который позволяет сделать кабачки невероятно легкими, полезными и пикантными. Секрет заключается в заправке, чем дольше овощи настаиваются, тем глубже и насыщеннее становится их вкус. Этот салат станет идеальным ужином для всей семьи, ведь он дарит приятную сытость без ощущения тяжести.

Подготовка кабачков

Для начала нужно промыть кабачки, положить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Время варки зависит от сорта овоща, поэтому следует ориентироваться на мягкость. Кабачки считаются готовыми, когда вилка легко входит в мякоть. После этого их следует вынуть на тарелку и дать полностью остыть. Когда кабачки охладятся, нарежьте их аккуратными полукольцами.

Ингредиенты для основания

Кроме кабачков, для каждого варианта салата вам понадобятся помидор — 1 большой и сладкий красный перец, небольшое количество. Овощи следует нарезать небольшими кубиками.

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Первый вариант заправки

Этот вариант подойдет для тех, кто ищет легкий и пикантный вкус без майонеза.

Для приготовления смешайте:

Оливковое масло — 2-3 столовых ложки.

Соевый соус — 1 столовая ложка.

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Мед — 1 чайная ложка. Горчица в зернах — 1 чайная ложка.

Сок лимона — 1 чайная ложка.

Чеснок — 4-5 зубков.

Паприка — 0,5 чайной ложки.

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Зелень петрушки и укропа — чем больше, тем лучше.

Соль — по вкусу.

Черный перец — по вкусу.

Второй вариант заправки

Этот вариант более насыщен и нежен благодаря майонезу.

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Для приготовления соедините:

Майонез — 2 столовые ложки.

Чеснок — 4-5 зубков.

Горчица в зернах — 1 чайная ложка.

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Зелень петрушки и укропа — чем больше, тем лучше.

Перец красный сладкий — небольшое количество.

Помидор — 1 штука.

После того как вы приготовили выбранную заправку, добавьте к ней подготовленные кабачки и овощи. Тщательно перемешайте блюдо, чтобы маринад равномерно распределился. Этот салат можно подавать сразу, но лучше всего он подходит, когда немного настоится. Такое блюдо станет идеальным вариантом для легкого ужина, например, в сочетании с кусочком куриного мяса. Вы не будете испытывать тяжести, а получите максимум вкуса и пользы.

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