Лучшие рецепты кексов: как приготовить вкусные десерты на любой вкус

4 простых и вкусных рецепта кексов на любой вкус.

Анна Носова
Рецепты кексов

Домашняя выпечка — это всегда про уют. Мы подобрали четыре варианта кексов, которые отличаются по текстуре и вкусу, но объединены одним правилом — они всегда получаются удачными.

1. Кексы на сливках (самые нежные)

Благодаря сливкам и крахмалу эти кексы получаются невероятно воздушными и мягкими.

Ингредиенты:

  • Яйца — 4 шт.

  • Сахар — 250 г

  • Сливки (20–30% жирности) — 250 г

  • Крахмал — 125 г

  • Мука — 125 г

Как приготовить:

  1. Взбейте яйца с сахаром до состояния пышной светлой массы.

  2. Добавьте в яичную смесь сливки и осторожно перемешайте.

  3. Всыпьте просеянную муку и крахмал. Замесите гладкое тесто без комочков.

  4. Разлейте массу в формочки для выпечки.

  5. Готовьте в духовке при 180°C в течение 25–30 минут.

2. Творожные кексы (влажные и ароматные)

Классический рецепт для любящих плотную, сочную выпечку с насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог — 200 г

  • Мука — 225 г

  • Сахар — 250 г

  • Сливочное масло — 115 г

  • Яйца — 3 шт.

Как приготовить:

  1. Взбейте размягченное масло с сахаром.

  2. Поочередно добавьте яйца, продолжая взбивать.

  3. Введите в массу творог (если он зернистый, предварительно протрите через сито).

  4. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.

  5. Выпекайте при 180 С примерно 30 минут.

3. Кофейные кексы (с насыщенным ароматом)

Идеальный десерт для утреннего кофе. Обладают характерным цветом и непревзойденным запахом.

Ингредиенты:

  • Мука — 220 г

  • Яйца — 3 шт.

  • Сахар — 120 г

  • Сливочное масло — 80 г

  • Растворимый кофе — 1 ч. л. (растворить в 50 мл горячей воды)

Как приготовить:

  1. Приготовьте кофе и оставьте его полностью остыть.

  2. Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца.

  3. Влейте холодный кофе в масляно-яичную смесь.

  4. Добавьте муку и тщательно перемешайте.

  5. Выпекайте при 180°C от 25 до 30 минут.

4. Кексы «Снежинка» (без муки)

Уникальный рецепт на основе сгущенки. Кексы получаются белоснежными внутри и очень легкими.

Ингредиенты:

  • Сгущенка — 1 банка

  • Яйцо — 1 шт.

  • Крахмал — 6 ст. л.

  • Сода — 0,5 ч. л.

  • Лимонная цедра — по вкусу

Как приготовить:

  1. Смешайте в миске яйцо и целую банку сгущенки.

  2. Добавьте крахмал, соду и натертую лимонную цедру. Перемешайте до однородности.

  3. Разлейте тесто в формы.

  4. Выпекайте при 180°C в течение 20–25 минут.

Важный совет — всегда проверяйте готовность кексов деревянной шпажкой или зубочисткой. Если после прокалывания она остается сухой — выпечку можно доставать.

