Лучшие рецепты кексов: как приготовить вкусные десерты на любой вкус

Рецепты кексов

Домашняя выпечка — это всегда про уют. Мы подобрали четыре варианта кексов, которые отличаются по текстуре и вкусу, но объединены одним правилом — они всегда получаются удачными.

1. Кексы на сливках (самые нежные)

Благодаря сливкам и крахмалу эти кексы получаются невероятно воздушными и мягкими.

Ингредиенты:

Яйца — 4 шт.

Сахар — 250 г

Сливки (20–30% жирности) — 250 г

Крахмал — 125 г

Мука — 125 г

Как приготовить:

Взбейте яйца с сахаром до состояния пышной светлой массы. Добавьте в яичную смесь сливки и осторожно перемешайте. Всыпьте просеянную муку и крахмал. Замесите гладкое тесто без комочков. Разлейте массу в формочки для выпечки. Готовьте в духовке при 180°C в течение 25–30 минут.

2. Творожные кексы (влажные и ароматные)

Классический рецепт для любящих плотную, сочную выпечку с насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог — 200 г

Мука — 225 г

Сахар — 250 г

Сливочное масло — 115 г

Яйца — 3 шт.

Как приготовить:

Взбейте размягченное масло с сахаром. Поочередно добавьте яйца, продолжая взбивать. Введите в массу творог (если он зернистый, предварительно протрите через сито). Всыпьте муку и замесите однородное тесто. Выпекайте при 180 С примерно 30 минут.

3. Кофейные кексы (с насыщенным ароматом)

Идеальный десерт для утреннего кофе. Обладают характерным цветом и непревзойденным запахом.

Ингредиенты:

Мука — 220 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 120 г

Сливочное масло — 80 г

Растворимый кофе — 1 ч. л. (растворить в 50 мл горячей воды)

Как приготовить:

Приготовьте кофе и оставьте его полностью остыть. Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца. Влейте холодный кофе в масляно-яичную смесь. Добавьте муку и тщательно перемешайте. Выпекайте при 180°C от 25 до 30 минут.

4. Кексы «Снежинка» (без муки)

Уникальный рецепт на основе сгущенки. Кексы получаются белоснежными внутри и очень легкими.

Ингредиенты:

Сгущенка — 1 банка

Яйцо — 1 шт.

Крахмал — 6 ст. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Лимонная цедра — по вкусу

Как приготовить:

Смешайте в миске яйцо и целую банку сгущенки. Добавьте крахмал, соду и натертую лимонную цедру. Перемешайте до однородности. Разлейте тесто в формы. Выпекайте при 180°C в течение 20–25 минут.

Важный совет — всегда проверяйте готовность кексов деревянной шпажкой или зубочисткой. Если после прокалывания она остается сухой — выпечку можно доставать.