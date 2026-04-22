Лучшие рецепты кексов: как приготовить вкусные десерты на любой вкус
4 простых и вкусных рецепта кексов на любой вкус.
Домашняя выпечка — это всегда про уют. Мы подобрали четыре варианта кексов, которые отличаются по текстуре и вкусу, но объединены одним правилом — они всегда получаются удачными.
1. Кексы на сливках (самые нежные)
Благодаря сливкам и крахмалу эти кексы получаются невероятно воздушными и мягкими.
Ингредиенты:
Яйца — 4 шт.
Сахар — 250 г
Сливки (20–30% жирности) — 250 г
Крахмал — 125 г
Мука — 125 г
Как приготовить:
Взбейте яйца с сахаром до состояния пышной светлой массы.
Добавьте в яичную смесь сливки и осторожно перемешайте.
Всыпьте просеянную муку и крахмал. Замесите гладкое тесто без комочков.
Разлейте массу в формочки для выпечки.
Готовьте в духовке при 180°C в течение 25–30 минут.
2. Творожные кексы (влажные и ароматные)
Классический рецепт для любящих плотную, сочную выпечку с насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
Кисломолочный творог — 200 г
Мука — 225 г
Сахар — 250 г
Сливочное масло — 115 г
Яйца — 3 шт.
Как приготовить:
Взбейте размягченное масло с сахаром.
Поочередно добавьте яйца, продолжая взбивать.
Введите в массу творог (если он зернистый, предварительно протрите через сито).
Всыпьте муку и замесите однородное тесто.
Выпекайте при 180 С примерно 30 минут.
3. Кофейные кексы (с насыщенным ароматом)
Идеальный десерт для утреннего кофе. Обладают характерным цветом и непревзойденным запахом.
Ингредиенты:
Мука — 220 г
Яйца — 3 шт.
Сахар — 120 г
Сливочное масло — 80 г
Растворимый кофе — 1 ч. л. (растворить в 50 мл горячей воды)
Как приготовить:
Приготовьте кофе и оставьте его полностью остыть.
Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца.
Влейте холодный кофе в масляно-яичную смесь.
Добавьте муку и тщательно перемешайте.
Выпекайте при 180°C от 25 до 30 минут.
4. Кексы «Снежинка» (без муки)
Уникальный рецепт на основе сгущенки. Кексы получаются белоснежными внутри и очень легкими.
Ингредиенты:
Сгущенка — 1 банка
Яйцо — 1 шт.
Крахмал — 6 ст. л.
Сода — 0,5 ч. л.
Лимонная цедра — по вкусу
Как приготовить:
Смешайте в миске яйцо и целую банку сгущенки.
Добавьте крахмал, соду и натертую лимонную цедру. Перемешайте до однородности.
Разлейте тесто в формы.
Выпекайте при 180°C в течение 20–25 минут.
Важный совет — всегда проверяйте готовность кексов деревянной шпажкой или зубочисткой. Если после прокалывания она остается сухой — выпечку можно доставать.