Малиновый аромат в бутылке: рецепты домашней наливки на водке

Малиновая наливка

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Из малины можно приготовить напиток с насыщенным ягодным вкусом, раскрывающимся после выдержки. Основная работа занимает немного времени, однако спешить с дегустацией не стоит, домашняя наливка требует нескольких недель.

Способ приготовления зависит от того, планируете ли вы добавлять водку. В одном случае ягоды настаивают на готовом алкоголе, в другом — дают им перебродить с сахаром. Наливка без водки тоже алкогольная, спирт там образуется во время брожения.

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Рецепт малиновой наливки на водке

Для этого рецепта понадобится 1 кг малины, 500 г сахара и 500 мл водки крепостью 40%.

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Готовить удобно в чистой трехлитровой банке. Заполнять ее до самого верха не нужно, должно остаться место для перемешивания.

Малину переберите, уберите листики, плодоножки и испорченные ягоды. Для настаивания на водке ягоды можно осторожно промыть и дать хорошо стечь воде. Важно не использовать заплесневевшую малину, даже если повреждена лишь небольшая ее часть.

Выкладывайте ягоды в банку, пересыпая сахаром. Влейте водку, закройте крышкой и осторожно встряхните, чтобы жидкость распределилась между ягодами.

Оставьте банку на 2–3 недели при комнатной температуре, подальше от солнечного света и нагревательных приборов. Ежедневно легонько встряхивайте ее — малина будет постепенно отдавать сок, а сахар будет растворяться.

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После настаивания процедите содержимое через несколько слоев марли и отожмите ягоды. Если в напитке остались мельчайшие частицы мякоти, процедите его повторно.

Перелейте наливку в чистые бутылки, закройте и оставьте примерно на 2 недели в прохладном темном месте. Всего приготовление вместе с выдержкой продлится около месяца или немного дольше.

Рецепт малиновой наливки с сахарным сиропом

В этом рецепте малиновки сахар добавляют после настаивания ягод — в виде готового сиропа.

Понадобится 3 кг малины, 1 л водки, 250 г сахара и 350 мл воды. Для такого количества продуктов выберите емкость больше трехлитровой банки или распределите ингредиенты между несколькими банками.

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Осторожно промойте перебранную малину и дайте стечь воде. Переложите ягоды в стеклянную посуду, залейте водкой, закройте и оставьте в темном месте на 3–4 дня.

Затем слейте жидкость через марлю. Ягоды отожмите, добавив полученный сок к настою. При необходимости повторите процеживание.

Отдельно смешайте воду с сахаром, доведите до кипения и перемешивайте до растворения кристаллов. Дайте сиропу полностью остыть до комнатной температуры и только после этого соедините его с малиновым настоем.

Разлейте напиток в чистые бутылки, закройте и выдержите не менее 15 дней в темном месте с постоянной температурой.

От чего зависит вкус домашней наливки

Для напитка подходит спелая, ароматная малина. Мягкие ягоды можно использовать, если они свежие и не имеют признаков порчи. Подойдет и замороженная ягода, которую нужно разморозить, сохранив сок.

Выбирайте водку без вкусовых добавок, которые могут перебивать ягодный аромат. Не меняйте произвольно количество и крепкость алкогольной основы: это влияет на конечный напиток.

Готовую наливку держите плотно закрытой в прохладном месте без солнечного света. Для домашних напитков с разным количеством сахара и алкоголя нет единого гарантированного срока хранения.

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