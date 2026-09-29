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Малиновый аромат в бутылке: рецепты домашней наливки на водке
Как сделать наливку из малины: три рецепта с водкой и без ее добавления.
Из малины можно приготовить напиток с насыщенным ягодным вкусом, раскрывающимся после выдержки. Основная работа занимает немного времени, однако спешить с дегустацией не стоит, домашняя наливка требует нескольких недель.
Способ приготовления зависит от того, планируете ли вы добавлять водку. В одном случае ягоды настаивают на готовом алкоголе, в другом — дают им перебродить с сахаром. Наливка без водки тоже алкогольная, спирт там образуется во время брожения.
Рецепт малиновой наливки на водке
Для этого рецепта понадобится 1 кг малины, 500 г сахара и 500 мл водки крепостью 40%.
Готовить удобно в чистой трехлитровой банке. Заполнять ее до самого верха не нужно, должно остаться место для перемешивания.
Малину переберите, уберите листики, плодоножки и испорченные ягоды. Для настаивания на водке ягоды можно осторожно промыть и дать хорошо стечь воде. Важно не использовать заплесневевшую малину, даже если повреждена лишь небольшая ее часть.
Выкладывайте ягоды в банку, пересыпая сахаром. Влейте водку, закройте крышкой и осторожно встряхните, чтобы жидкость распределилась между ягодами.
Оставьте банку на 2–3 недели при комнатной температуре, подальше от солнечного света и нагревательных приборов. Ежедневно легонько встряхивайте ее — малина будет постепенно отдавать сок, а сахар будет растворяться.
После настаивания процедите содержимое через несколько слоев марли и отожмите ягоды. Если в напитке остались мельчайшие частицы мякоти, процедите его повторно.
Перелейте наливку в чистые бутылки, закройте и оставьте примерно на 2 недели в прохладном темном месте. Всего приготовление вместе с выдержкой продлится около месяца или немного дольше.
Рецепт малиновой наливки с сахарным сиропом
В этом рецепте малиновки сахар добавляют после настаивания ягод — в виде готового сиропа.
Понадобится 3 кг малины, 1 л водки, 250 г сахара и 350 мл воды. Для такого количества продуктов выберите емкость больше трехлитровой банки или распределите ингредиенты между несколькими банками.
Осторожно промойте перебранную малину и дайте стечь воде. Переложите ягоды в стеклянную посуду, залейте водкой, закройте и оставьте в темном месте на 3–4 дня.
Затем слейте жидкость через марлю. Ягоды отожмите, добавив полученный сок к настою. При необходимости повторите процеживание.
Отдельно смешайте воду с сахаром, доведите до кипения и перемешивайте до растворения кристаллов. Дайте сиропу полностью остыть до комнатной температуры и только после этого соедините его с малиновым настоем.
Разлейте напиток в чистые бутылки, закройте и выдержите не менее 15 дней в темном месте с постоянной температурой.
От чего зависит вкус домашней наливки
Для напитка подходит спелая, ароматная малина. Мягкие ягоды можно использовать, если они свежие и не имеют признаков порчи. Подойдет и замороженная ягода, которую нужно разморозить, сохранив сок.
Выбирайте водку без вкусовых добавок, которые могут перебивать ягодный аромат. Не меняйте произвольно количество и крепкость алкогольной основы: это влияет на конечный напиток.
Готовую наливку держите плотно закрытой в прохладном месте без солнечного света. Для домашних напитков с разным количеством сахара и алкоголя нет единого гарантированного срока хранения.