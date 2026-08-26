Маринованные помидоры половинками на зиму: 3 проверенные рецепты на литровую банку

Маринованные помидоры половинками

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Помидоры половинками — удобный способ заготовки на зиму, особенно когда плоды слишком велики, чтобы консервировать их целиком. Для этого лучше выбирать спелые, но плотные и мясистые томаты: во время термической обработки они лучше сохраняют форму и не распадаются.

Вкус такой консервации легко разнообразить с помощью специй, зелени, лука или растительного масла. Ниже собрали три рецепта маринованных помидоров половинками — классический с пряностями, луком и маслом, а также сладковатый вариант с укропом и фенхелем. Пропорции рассчитаны на литровые банки.

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1. Помидоры половинками с луком и растительным маслом

Этот украинский домашний рецепт предполагает сразу добавлять соль, сахар, уксус и масло в банке, а после заливки водой стерилизовать заготовку.

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На 1-литровую банку:

8–12 небольших помидоров;

1 луковица;

3 зубчика чеснока;

10–15 горошин черного перца;

2 ч. л. соли без горки;

2 ст. л. сахара без горки;

1 ч. л. уксуса;

1 ст. л. масла;

несколько веточек петрушки;

5–7 листочков любистка.

Приготовление:

Помидоры промойте, удалите место крепления плодоножки и разрежьте плоды пополам. Лук нарежьте колечками, чеснок — кусочками, зелень измельчите.

На дно чистой банки уложите перец, часть чеснока, лука и зелени. Заполните половину банки помидорами, добавьте еще немного зелени, лука и чеснока. Всыпьте соль и сахар, после чего выложите оставшиеся томаты.

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Сверху добавьте остатки лука, чеснока и зелени. Влейте уксус и растительное масло, залейте горячей водой.

Банку накройте крышкой и поставьте в кастрюлю, дно которой застелено тканью. После закипания воды стерилизуйте 20 минут. Затем герметично закройте, переверните и оставьте охлаждаться.

2. Классические маринованные половинки со специями

Здесь нет масла и чеснока, а характерный аромат помидорам придают гвоздика, лавровый лист, петрушка и лук.

Ингредиенты на литровую банку:

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плотные помидоры — сколько поместится;

1 лавровый лист;

1 бутон гвоздики;

несколько кружков лука;

веточка петрушки;

1 ч. л. соли;

2 ч. л. сахара;

1 ст. л. уксуса.

Как приготовить:

На дно подготовленной банки положите лавровый лист, гвоздику, петрушку и несколько кружков лука.

Помидоры разрежьте пополам и плотно выложите в банку. Залейте крутым кипятком и оставьте на 10–15 минут.

Затем воду слейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар и доведите до кипения. Добавьте уксус и горячим маринадом снова залейте помидоры.

Наполненную банку стерилизуйте 10–15 минут, после чего закройте герметично.

3. Сладковатые помидоры половинками с укропом и фенхелем

Этот вариант имеет выразительный пряный аромат благодаря укропу, петрушке, фенхелю и чесноку, а больше сахара придает маринаду сладковатый вкус.

Ингредиенты:

800 г помидоров;

3–4 зонтика укропа;

4 веточки петрушки;

1 ч. л. семена фенхеля;

3 зубчика чеснока.

Для маринада:

750 мл воды;

75 г сахара;

1 ч. л. соли;

50 мл уксуса.

Приготовление:

Помидоры тщательно вымойте, удалите плодоножки и разрежьте пополам. На дно чистой литровой банки уложите укроп, петрушку, фенхель и чеснок. Сверху плотно, но не прижимая, выложите половинки томатов.

Для маринада налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и перемешайте до полного растворения. Затем влейте уксус и снимите маринад с огня.

Залейте помидоры горячим маринадом до нужного уровня. Весь приготовленный маринад в литровую банку не поместится — его количество рассчитано с запасом.

Прикройте банку крышкой и поставьте в кастрюлю для стерилизации. На дно предварительно уложите полотенце или ткань, а воду налейте так, чтобы она доходила примерно до плечиков банки.

После закипания воды стерилизуйте литровую банку 15 минут. Затем осторожно извлеките ее и герметично закройте крышкой. Оставьте охлаждаться, затем перенесите в темное прохладное место.

Для всех трех рецептов лучше выбирать спелые, но жесткие томаты с плотной мякотью. Хорошо подходят сливообразные сорта. Перезрелые и сочные плоды после разрезания и нагревания быстрее теряют форму. Половинки также не стоит слишком сильно утрамбовывать. Их нужно укладывать достаточно плотно, но так, чтобы мякоть не раздавливалась.

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