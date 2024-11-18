Новогодние салаты вместо оливье и шубы, которые порадуют Змею

Новые салаты на Новый 2025 год" "Змеиный подарок" и не только
В новогодние праздники каждая хозяйка пытается удивить своих гостей вкусными и необычными блюдами. Делимся оригинальными рецептами новогодних салатов, которые точно понравятся всем.
Салат "Змеиный подарок"
Салат "Змеиный" подарок понравится символу 2025 года и станет украшением стола как благодаря вкусу, так и оформлению.
Ингредиенты: салата "Змеиный подарок"
- Отварная говядина, или курица, индейка – 200 г.
- Картофель – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковка – 2 шт.
- Маринованные грибы, лучше опята — 200 г.
- Уксус – 1 ст. л
- Сахар – 1 ст. л
- Соль – 1 ч. л
- Майонез или сметана для заправки.
- Оливки – для декора.
Приготовление:
- Лук нарезаем кубиками, заливаем водой, добавляем уксус, сахар и соль. Оставляем на 15 минут, маринуем. Сливаем воду.
- Отвариваем картофель и морковь, очищаем и нарезаем кубиками.
- Мясо нарезаем тонкими ломтиками.
- Маринованные грибы, если большого размера тоже нарезаем.
- Все ингредиенты смешиваем в глубокой миске, заправляем майонезом или сметаной по вкусу.
- По возможности выкладываем из салата фигуру змеи - символа 2025 года. Сверху украшаем оливками.
Салат "Новогодняя ночь"
Вместо шубы предлагаем приготовить несколько другой новогодний салат из рыбы.
Ингредиенты:
- Копченая или соленая рыба, лучше всего, если это будет красная – 200 г.
- Яйца – 3 шт.,
- Свежие огурцы – 2 шт.
- Плавленый сыр – 300 г.
- Майонез – 150 г.
- Соль, черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Плавленый сырок предварительно положить в холодильник, чтобы его легче было натирать. Натереть замороженный плавленый сырок на мелкой терке. Выложите его первым слоем на тарелке, смажьте тонкой сеткой из майонеза.
- Нарежьте свежий огурец соломкой, выложите на тарелку слоем.Смажьте майонезом.
- Яйца отварите, натрите на терку и снова выложите слоем. Смажьте майонезом.
- Каждый слой солите и перчите по своему вкусу. Но не пересолите закуску, ведь красная рыба уже сама по себе соленая.
- Напоследок выложите нарезанную рыбу. Украсьте красивой майонезной сеточкой.
- Поставьте салат в холодильник на 2 часа.
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