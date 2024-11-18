Новогодние салаты вместо оливье и шубы, которые порадуют Змею

Новые салаты на Новый 2025 год" "Змеиный подарок" и не только

В новогодние праздники каждая хозяйка пытается удивить своих гостей вкусными и необычными блюдами. Делимся оригинальными рецептами новогодних салатов, которые точно понравятся всем.

Салат "Змеиный подарок"

Салат "Змеиный" подарок понравится символу 2025 года и станет украшением стола как благодаря вкусу, так и оформлению.

Ингредиенты: салата "Змеиный подарок"

Отварная говядина, или курица, индейка – 200 г.

Картофель – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Морковка – 2 шт.

Маринованные грибы, лучше опята — 200 г.

Уксус – 1 ст. л

Сахар – 1 ст. л

Соль – 1 ч. л

Майонез или сметана для заправки.

Оливки – для декора.

Приготовление:

Лук нарезаем кубиками, заливаем водой, добавляем уксус, сахар и соль. Оставляем на 15 минут, маринуем. Сливаем воду.

Отвариваем картофель и морковь, очищаем и нарезаем кубиками.

Мясо нарезаем тонкими ломтиками.

Маринованные грибы, если большого размера тоже нарезаем.

Все ингредиенты смешиваем в глубокой миске, заправляем майонезом или сметаной по вкусу.

По возможности выкладываем из салата фигуру змеи - символа 2025 года. Сверху украшаем оливками.

Салат "Змеиный подарок"

Салат "Новогодняя ночь"

Вместо шубы предлагаем приготовить несколько другой новогодний салат из рыбы.

Ингредиенты:

Копченая или соленая рыба, лучше всего, если это будет красная – 200 г.

Яйца – 3 шт.,

Свежие огурцы – 2 шт.

Плавленый сыр – 300 г.

Майонез – 150 г.

Соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Плавленый сырок предварительно положить в холодильник, чтобы его легче было натирать. Натереть замороженный плавленый сырок на мелкой терке. Выложите его первым слоем на тарелке, смажьте тонкой сеткой из майонеза.

Нарежьте свежий огурец соломкой, выложите на тарелку слоем.Смажьте майонезом.

Яйца отварите, натрите на терку и снова выложите слоем. Смажьте майонезом.

Каждый слой солите и перчите по своему вкусу. Но не пересолите закуску, ведь красная рыба уже сама по себе соленая.

Напоследок выложите нарезанную рыбу. Украсьте красивой майонезной сеточкой.

Поставьте салат в холодильник на 2 часа.

Салат "Новогодняя ночь"

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