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Новогодние салаты вместо оливье и шубы, которые порадуют Змею

Новогодние салаты вместо оливье и шубы, которые порадуют Змею

Новогодние салаты

Новые салаты на Новый 2025 год" "Змеиный подарок" и не только

В новогодние праздники каждая хозяйка пытается удивить своих гостей вкусными и необычными блюдами. Делимся оригинальными рецептами новогодних салатов, которые точно понравятся всем.

Салат "Змеиный подарок"

Салат "Змеиный" подарок понравится символу 2025 года и станет украшением стола как благодаря вкусу, так и оформлению.

Ингредиенты: салата "Змеиный подарок"

  • Отварная говядина, или курица,  индейка – 200 г.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковка – 2 шт.
  • Маринованные грибы, лучше опята — 200 г.
  • Уксус – 1 ст. л
  • Сахар – 1 ст. л
  • Соль – 1 ч. л
  • Майонез или сметана для заправки.
  • Оливки – для декора.

Приготовление:

  • Лук нарезаем кубиками, заливаем водой, добавляем уксус, сахар и соль. Оставляем на 15 минут, маринуем. Сливаем воду.
  • Отвариваем картофель и морковь, очищаем и нарезаем кубиками.
  • Мясо нарезаем тонкими ломтиками.
  • Маринованные грибы, если большого размера тоже нарезаем.
  • Все ингредиенты смешиваем в глубокой миске, заправляем майонезом или сметаной по вкусу.
  • По возможности выкладываем из салата фигуру змеи -  символа 2025 года. Сверху украшаем оливками.
Салат
Салат "Змеиный подарок"

Салат "Новогодняя ночь"

Вместо шубы предлагаем приготовить несколько другой новогодний салат из рыбы.

Ингредиенты:

  • Копченая или соленая рыба, лучше всего, если это будет красная – 200 г.
  • Яйца – 3 шт.,
  • Свежие огурцы – 2 шт.
  • Плавленый сыр – 300 г.
  • Майонез – 150 г.
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

  • Плавленый сырок предварительно положить в холодильник, чтобы его легче было натирать. Натереть замороженный плавленый сырок на мелкой терке. Выложите его первым слоем на тарелке, смажьте тонкой сеткой из майонеза.
  • Нарежьте свежий огурец соломкой, выложите на тарелку слоем.Смажьте майонезом.
  • Яйца отварите, натрите на терку и снова выложите слоем. Смажьте майонезом.
  • Каждый слой солите и перчите по своему вкусу. Но не пересолите закуску, ведь красная рыба уже сама по себе соленая.
  • Напоследок выложите нарезанную рыбу. Украсьте красивой майонезной сеточкой.
  • Поставьте салат в холодильник на 2 часа.
Салат
Салат "Новогодняя ночь"

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