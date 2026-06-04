Окрошка: пять вкусных рецептов на разной основе

Рецепты окрошки

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Окрошка — одно из самых популярных блюд летнего сезона, которое прекрасно освежает в жару и дарит ощущение сытости без лишней тяжести. Главное преимущество этого блюда заключается в его универсальности. Классическое овощное и мясное основание может заиграть совершенно новыми вкусами в зависимости от выбранной жидкой базы.

Предлагаем вас пять аутентичных, проверенных временем рецептов окрошки, каждый из которых имеет своих поклонников.

1. Окрошка на кефире и газировке

Этот вариант является одним из самых популярных благодаря мягкой кислинке и густой, но в то же время легкой текстуре. Чтобы заправка не была слишком плотной, кефир традиционно разбавляют сильногазированной минеральной водой.

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Ингредиенты для наполнения:

отварная говядина или куриное филе — 300 г;

отварной картофель — 3-4 шт.;

вареные яйца — 4 шт.;

свежие огурцы — 3 шт.;

редис — 150-200 г;

зеленый лук и укроп — по большому пучку;

соль — по вкусу.

Жидкая основа и заправка:

кефир (жирность 2,5%) — 1 л;

минеральная вода с газом (охлажденная) — 0,5 л;

сок лимона — 1–2 ст. л. (по желанию, для дополнительной остроты).

Приготовление:

Зеленый лук и укроп мелко нашинковать, высыпать на дно кастрюли, слегка присыпать солью и потереть пестиком или ложкой, чтобы зелень пустила сок. Мясо, картофель, яйца, огурцы и редис нарезать одинаковыми мелкими кубиками и добавить к зелени. Залить смесь холодным кефиром, тщательно перемешать. Затем постепенно влить газированную минеральную воду, регулируя желаемую густоту блюда. Добавить лимонный сок, присолить по вкусу и оставить в холодильнике на 30 минут.

2. Аутентичная окрошка на белом хлебном квасе

Для настоящей окрошки книжник не подходит сладкий темный квас. Следует использовать специальный белый (крошечный) или кислый домашний хлебный квас без избытка сахара.

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Ингредиенты для наполнения:

отварное подсушенное мясо (говядина, свинина или птица) — 300 г;

отварной картофель — 3 шт.;

свежие огурцы — 3 шт.;

вареные яйца — 4 шт.;

редис — 150 г;

большой пучок укропа и зеленого лука;

соль.

Жидкая основа и заправка:

кислый белый или хлебный квас — 1,2 л;

сметана (жирность 20%) — 3 ст. л.;

готовая горчица (острая) — 1 ч. л.;

тертый хрен (по желанию) — 1 ч. л.

Приготовление:

Желтки двух отварных яиц отделить от белков. В глубокой тарелке растереть эти желтки с горчицей, хреном, сметаной и щепоткой соли до состояния однородной пасты. Получившуюся смесь развести небольшим количеством кваса. Оставшиеся белки, а также другие яйца, мясо, картофель, огурцы и редис нарезать кубиками. Зелень мелко измельчить. Смешать все нарезанные компоненты в большой емкости, заправить подготовленной желточно-сметанной пастой. Залить все холодным квасом, перемешать, скорректировать уровень соли и отправить в холодильник на полчаса.

3. Пикантная окрошка на айране или тане

Рецепт с выразительным кавказским акцентом. Айран или тан отлично подходят для окрошки, поскольку эти напитки уже имеют естественную соленость, легкую остроту и жидкую консистенцию, не требующую разведения водой.

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Ингредиенты для наполнения:

куриное филе (отварное или запеченное) — 300 г;

свежие огурцы — 4 шт. (в этом рецепте огурцов можно взять больше);

вареные яйца — 4 шт.;

отварной картофель — 2-3 шт.;

редис — 150 г;

зеленый лук, укроп;

свежая мята или кинза — несколько веточек (для свежести);

соль и черный перец.

Жидкая основа:

айран или тан (охлажденный) — 1,2–1,5 л.

Приготовление:

Мелко нарезать всю зелень, включая мяту или кинзу. Свежие нотки мяты идеально гармонируют с соленокислым айраном. Картофель, яйца, огурцы, редис и курицу нарезать тонкими брусочками или кубиками. Соедините все ингредиенты в кастрюле. Залить блюдо холодным айраном или таном. Попробовать по вкусу и только после этого добавлять соль и черный перец, поскольку основа сама по себе соленая. Перед подачей настоять в холодильнике.

4. Густая окрошка на сметане и воде

Классический домашний метод, позволяющий получить нежный сливочный вкус без использования специфических кисломолочных напитков. Баланс кислоты и густоты здесь регулируется самостоятельно.

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Ингредиенты для наполнения:

качественная вареная колбаса или отварное мясо — 300 г;

отварной картофель — 3-4 шт.;

вареные яйца — 4 шт.;

свежие огурцы — 3 шт.;

редис — 200 г;

пучок зеленого лука и укропа;

соль.

Жидкая основа и заправка:

сметана (жирность 15–20%) — 300 г;

чистая питьевая вода (ледяная) — 1-1,2 л;

сок половины лимона (или 0.5 ч. л. лимонной кислоты);

горчица — 1 ч. л.

Приготовление:

Размельчить зелень, нарезать кубиками овощи, яйца и мясные продукты, после чего сложить все в общую кастрюлю. В отдельной посуде тщательно смешать густую сметану с горчицей и лимонным соком до получения однородного соуса. Добавить сметанную заправку в нарезанные продукты и хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Постепенно влить ледяную воду, постоянно помешивая крошку. Добавить соль по вкусу и тщательно охладить блюдо перед подачей.

5. Окрошка на светлом пиве и минералке

Этот вариант создает необычное, но гармоничное сочетание при правильном выборе напитка. Вместо тяжелых копченостей здесь используется нежное отварное мясо, а сама пивная основа обязательно разбавляется минеральной водой и сметаной, чтобы убрать излишнюю резкость и горечь.

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Ингредиенты для наполнения:

отварная говядина или куриное филе — 300 г;

отварной картофель — 3 шт.;

вареные яйца — 4 шт.;

свежие огурцы — 3-4 шт. (большое количество огурцов хорошо смягчает солод);

редис — 150 г;

зеленый лук и укроп — большой пучок;

соль — по вкусу.

Жидкая основа и заправка:

светлое легкое фильтрованное пиво без горечи (ледяное) — 0,7 л;

охлажденная газированная минеральная вода — 0,4 л;

сметана (жирность 15-20%) — 4 ст. л.;

готовая горчица — 0,5 ч. л.;

сок лимона — 1 ст. л. (для свежести).

Приготовление:

Измельчить зелень, нарезать одинаковыми кубиками отварное мясо, картофель, яйца, огурцы и редис. Сложить все в глубокую емкость и перемешать. Это сухое основание. В отдельной посуде приготовить заправку тщательно растереть сметану с горчицей, лимонным соком и солью до однородного состояния. Добавить сметанную заправку к сухим ингредиентам и хорошо перемешать, чтобы мясо и овощи пропитались соусом.

Поскольку пиво быстро теряет газ, а овощи в нем становятся водянистыми, блюдо не заливают жидкостью заранее. Разложите сухую смесь со сметаной по тарелкам непосредственно перед обедом. Уже в каждой тарелке смешайте ледяное светлое пиво с газировкой в пропорции примерно 2:1 и сразу подавайте к столу.

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