Перетертая малина на зиму: рецепты варенья, которое не нужно варить

Перетертая малина

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Сезон сбора малины — лучшее время, чтобы позаботиться о вкусных и полезных зимних заготовках. Если вы хотите сохранить настоящий аромат свежих ягод, насыщенный цвет и максимум витаминов, лучшим решением станет живое варенье. Этот способ не требует термической обработки, поэтому малина остается такой же полезной, как только что сорванная с куста.

Ниже собраны секреты приготовления этого летнего десерта и восемь замечательных рецептов — от традиционной классики до необычных гастрономических сочетаний.

1. Классическая тертая малина с сахаром

Традиционный рецепт, знакомый многим с младенчества. Такое варенье отлично подходит к горячему чаю во время простуды, а также как топинг для блинов, сырников и оладий.

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Ингредиенты:

600 г малины, 800 г сахара.

Приготовление:

Переберите ягоды, удалите листики и хвостики. Перетрите малину блендером или тщательно разомните деревянной пестикой. Добавьте сахар, хорошо перемешайте и оставьте при комнатной температуре на один-два часа до полного растворения кристаллов. Переложите в чистую банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник.

2. Натуральное малиновое пюре без сахара

Идеальный вариант для поклонников здорового питания и тех, кто ограничивает потребление сахара.

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Ингредиенты:

1 кг малины.

Приготовление:

Чистые сухие ягоды измельчите с помощью блендера. По желанию протрите массу через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек. Разлейте пюре в маленькие пластмассовые контейнеры либо силиконовые формы для льда и заморозьте.

3. Малиновый микс с черной смородиной и ванилью

Черная смородина богата природным пектином, благодаря чему варенье получается густым, а ваниль дарит ему изысканный кондитерский аромат.

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Ингредиенты:

350 г малины, 250 г черной смородины, 800 г сахара, 1 чайная ложка ванильной пасты (или половина стручка ванили).

Приготовление:

Измельчите оба вида ягод до однородности. Добавьте сахар и ваниль, тщательно перемешайте. Оставьте смесь на час для растворения сахара, после чего разложите в стерильную посуду и спрячь в холодильник.

4. Тертая малина с имбирем и корицей

Пикантное и очень полезное сочетание, которое станет вашим любимым средством для поддержания иммунитета в холодное время года.

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Ингредиенты:

600 г малины, 700 г сахара, 10 г свежего корня имбиря, ¼ чайной ложки молотой корицы.

Приготовление:

Разомните малину с сахаром. Корень имбиря натрите на малейшей терке и добавьте к ягодам вместе с корицей. Перемешайте, подождите растворение сахара и переложите в банку для хранения в холодильнике.

5. Тертая малина с апельсином

Апельсиновая цедра придает классическому малиновому вкусу приятную свежесть и яркий новогодний аромат.

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Ингредиенты:

600 г малины, 800 г сахара, цедра половины небольшого апельсина (или 1 чайная ложка сухой цедры).

Приготовление:

Перебейте малину с блендером. Натрите на терке цедру апельсина, снимая только верхний оранжевый слой (белая часть кожуры будет давать горечь). Смешайте цедру с ягодной массой, дождитесь полного растворения сахара и перелейте в подготовленную тару.

6. Малина с зеленым базиликом

Элегантное соединение для настоящих гурманов. Базилик раскрывает новые грани ягодного вкуса, делая его глубоким и освежающим.

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Ингредиенты:

600 г малины, 700 г сахара, 4–5 листиков свежего зеленого базилика.

Приготовление:

Перетрите ягоды с сахарным песком. Листочки базилика вымойте, хорошо обсушите и очень мелко нашинкуйте ножом. Вмешайте зелень в малиновое пюре и сразу отправьте готовое лакомство на хранение в холодильник.

7. Витаминная бомба с облепихой

Кисловатая облепиха и сладкая малина вместе образуют идеальный баланс вкуса и насыщенный золотисто-розовый цвет.

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Ингредиенты:

500 граммов малины, 200 граммов облепихи, 900 граммов сахара.

Приготовление:

Измельчите обе ягоды в блендере. Если вам мешает большое количество мелких облепиховых косточек, протрите массу через сито. Всыпьте сахар, перемешивайте до растворения и разлейте в банки.

8. Малина с черникой и кардамоном

Кардамон деликатно подчеркивает мягкий вкус лесных ягод, добавляя заготовку легкого восточного упора.

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Ингредиенты:

400 г малины, 200 г черники, 800 г сахара, молотый кардамон на кончике ножа.

Приготовление :

Соедините ягоды и превратите их в однородное пюре с помощью блендера. Добавьте сахар и щепотку кардамона. Оставьте массу на один-два часа, периодически помешивая, а затем переложите в стерилизованные емкости.

Главные секреты сохранения тертой малины

Чтобы заготовка без варки успешно долежала до зимы и не испортилась, важно соблюдать несколько простых правил.

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Используйте только тщательно вымытые и простерилизованные банки или контейнеры. Даже минимальное количество бактерий может запустить процесс брожения.

Если вы планируете хранить тертую ягоду в холодильнике, сахара должно быть больше, чем малины (приблизительно 1:1.3), ведь он выступает естественным консервантом. Для хранения в морозильной камере пропорцию можно снизить до 1:1 или вообще отказаться от сахара.

Ягодное пюре без сахара хранят только в морозилке. После размораживания такую массу нужно съесть за один-два дня, а повторную заморозку проводить нельзя.

Когда вы закрываете банку для хранения в холодильнике, насыпьте сверху на пюре тонкий слой сахара (около одного сантиметра). Это создаст защитный барьер от воздуха и плесени.

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