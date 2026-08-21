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Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
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Время на прочтение
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Помидоры с аспирином на зиму: рецепты на 3-литровую и 1-литровую банку

Рецепты консервированных помидоров с аспирином: сколько ингредиентов нужно на трехлитровую и литровую банку

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Маринованные помидоры

Маринованные помидоры

Консервированные помидоры с аспирином — рецепт из тех самых старых кулинарных тетрадей, где количество ингредиентов хозяйки знали наизусть. Помидоры, лук, морковь, ароматная зелень, хрен, кисло-сладкий маринад и несколько таблеток аспирина, которые традиционно добавляли в банки.

Особенность этого рецепта еще и в его простоте, отдельно варить маринад не нужно. Соль, сахар, уксус и измельченный аспирин добавляют непосредственно в банку, после чего заливают помидоры кипятком и закрывают.

Рецепт помидоров с аспирином на 3-литровой банке.

Ингредиенты

  • Помидоры — сколько поместится в банке Лук — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Укроп — несколько веточек

  • Петрушка — несколько веточек

  • Листья хрена — 1–2 шт.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Душистый перец — несколько горошин

  • Сахар — 3 ст. л.

  • Соль — 1 ст. л.

  • Уксус 9% — 100 мл

  • Аспирин — 3 таблетки

  • Вода — кипяток, сколько войдет в заполненную банку.

Приготовление

Банк тщательно вымойте и простерилизуйте. Крышку также подготовьте к консервированию.

Помидоры вымойте. Для заготовки лучше брать небольшие плотные плоды примерно одинакового размера — они удобнее укладываются в банку и меньше трескаются.

Лук очистите и нарежьте кольцами или полукольцами. Морковь очистите и нарежьте кружками.

На дно подготовленной банки положите укроп, петрушку, листья хрена, лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Добавьте часть лука и моркови.

Наполните банку помидорами. Между ними можно разложить остальные кружки моркови и лука.

Непосредственно в банке всыпьте 3 столовых ложки сахара и 1 столовую ложку соли.

Влейте 100 мл 9% уксуса.

Три таблетки аспирина разотрите до порошка и всыпьте в банку.

Вскипятите воду. Залейте помидоры кипятком в самый верх банки и сразу герметично закройте подготовленной крышкой.

Банку переверните вверх дном и укутайте. Оставьте до полного охлаждения.

По традиционному рецепту готовые помидоры хранят в темном прохладном месте.

Помидоры с аспирином на 1-литровую банку.

Ингредиенты

  • Помидоры — сколько поместится

  • Лист винограда — 1 шт.

  • Лист вишни — 1 шт.

  • Лист смородины — 1 шт.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Черный перец горошком — 0,3 ч. л.

  • Лук — 2-3 кусочка

  • Чеснок — 1-2 зубчика

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Соль — 0,5 ст. л.

  • Уксус 9% — 2 ст. л.

  • Аспирин — 1 таблетка

  • Вода — кипяток, сколько войдет в банке

Приготовление

На дно чистой литровой банки положите по одному листу винограда, вишни и смородины. Добавить лавровый лист и черный перец горошком.

Наполните банку помидорами. Приблизительно посередине положите 2–3 кусочка лука и 1–2 зубчика чеснока.

Сверху всыпьте 2 столовых ложки сахара и половину столовой ложки соли.

Добавьте 2 столовых ложки 9% уксуса и 1 таблетку аспирина.

Залейте помидоры крутым кипятком вверх банки.

Сразу накройте подготовленной крышкой и закройте герметично.

Банку укутайте одеялом и оставьте примерно в сутки до охлаждения.

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