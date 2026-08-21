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Помидоры с аспирином на зиму: рецепты на 3-литровую и 1-литровую банку
Рецепты консервированных помидоров с аспирином: сколько ингредиентов нужно на трехлитровую и литровую банку
Консервированные помидоры с аспирином — рецепт из тех самых старых кулинарных тетрадей, где количество ингредиентов хозяйки знали наизусть. Помидоры, лук, морковь, ароматная зелень, хрен, кисло-сладкий маринад и несколько таблеток аспирина, которые традиционно добавляли в банки.
Особенность этого рецепта еще и в его простоте, отдельно варить маринад не нужно. Соль, сахар, уксус и измельченный аспирин добавляют непосредственно в банку, после чего заливают помидоры кипятком и закрывают.
Рецепт помидоров с аспирином на 3-литровой банке.
Ингредиенты
Помидоры — сколько поместится в банке Лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Укроп — несколько веточек
Петрушка — несколько веточек
Листья хрена — 1–2 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Душистый перец — несколько горошин
Сахар — 3 ст. л.
Соль — 1 ст. л.
Уксус 9% — 100 мл
Аспирин — 3 таблетки
Вода — кипяток, сколько войдет в заполненную банку.
Приготовление
Банк тщательно вымойте и простерилизуйте. Крышку также подготовьте к консервированию.
Помидоры вымойте. Для заготовки лучше брать небольшие плотные плоды примерно одинакового размера — они удобнее укладываются в банку и меньше трескаются.
Лук очистите и нарежьте кольцами или полукольцами. Морковь очистите и нарежьте кружками.
На дно подготовленной банки положите укроп, петрушку, листья хрена, лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Добавьте часть лука и моркови.
Наполните банку помидорами. Между ними можно разложить остальные кружки моркови и лука.
Непосредственно в банке всыпьте 3 столовых ложки сахара и 1 столовую ложку соли.
Влейте 100 мл 9% уксуса.
Три таблетки аспирина разотрите до порошка и всыпьте в банку.
Вскипятите воду. Залейте помидоры кипятком в самый верх банки и сразу герметично закройте подготовленной крышкой.
Банку переверните вверх дном и укутайте. Оставьте до полного охлаждения.
По традиционному рецепту готовые помидоры хранят в темном прохладном месте.
Помидоры с аспирином на 1-литровую банку.
Ингредиенты
Помидоры — сколько поместится
Лист винограда — 1 шт.
Лист вишни — 1 шт.
Лист смородины — 1 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Черный перец горошком — 0,3 ч. л.
Лук — 2-3 кусочка
Чеснок — 1-2 зубчика
Сахар — 2 ст. л.
Соль — 0,5 ст. л.
Уксус 9% — 2 ст. л.
Аспирин — 1 таблетка
Вода — кипяток, сколько войдет в банке
Приготовление
На дно чистой литровой банки положите по одному листу винограда, вишни и смородины. Добавить лавровый лист и черный перец горошком.
Наполните банку помидорами. Приблизительно посередине положите 2–3 кусочка лука и 1–2 зубчика чеснока.
Сверху всыпьте 2 столовых ложки сахара и половину столовой ложки соли.
Добавьте 2 столовых ложки 9% уксуса и 1 таблетку аспирина.
Залейте помидоры крутым кипятком вверх банки.
Сразу накройте подготовленной крышкой и закройте герметично.
Банку укутайте одеялом и оставьте примерно в сутки до охлаждения.