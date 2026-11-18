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Постные салаты на каждый день: 10 простых и вкусных рецептов к Рождественскому посту
10 вкусных постных салатов на каждый день: простые рецепты к Рождественскому посту
Во время Рождественского поста многие отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц. Из-за таких ограничений возникает вопрос, что готовить каждый день, чтобы питание оставалось разнообразным и вкусным.
Одним из самых простых вариантов есть постные салаты. Для их приготовления можно использовать привычные и доступные зимой продукты: свеклу, капусту, морковь, картофель, фасоль, грибы и соленые огурцы. Сочетая разные ингредиенты, можно готовить как легкие овощные закуски, так и сытные блюда.
Предлагаем 10 рецептов постных салатов на каждый день, которые не нуждаются в сложных ингредиентах и помогут разнообразить меню во время Рождественского поста.
1. Классический винегрет с фасолью и квашеной капустой
Винегрет — один из самых популярных постных салатов. Сочетание вареных овощей, соленых огурцов и квашеной капусты придает ему насыщенный вкус, а фасоль делает блюдо более сытным.
Ингредиенты:
Свекла — 2 средние, примерно 300 г
Картофель — 2 средних, примерно 300 г
Морковь — 1 шт.
Консервированная или вареная фасоль — 150 г
Соленые огурцы — 2 шт.
Квашеная капуста — 100 г
Лук — 1 небольшой
Подсолнечное масло — 2 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности, охладите и почистите. Нарежьте овощи маленькими кубиками.
Добавьте нарезанные соленые огурцы, измельченный лук, квашеную капусту и фасоль. Если вы используете консервированную фасоль, предварительно отбросьте ее на сито и хорошо слейте жидкость.
Заправьте салат подсолнечным маслом, при необходимости посолите и перемешайте. Перед подачей желательно оставить винегрет на 15–20 минут, чтобы вкусы сочетались.
2. Салат из свеклы, грецких орехов и чеснока
Этот салат готовится из минимального количества продуктов. Сладковатая свекла хорошо сочетается с орехами, а чеснок придает блюду пикантность.
Ингредиенты:
Свекла — 2 средних
Грецкие орехи — 50 г
Чеснок — 1-2 зубчика
Масло растительное — 1–2 ст. л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
Свеклу отварите или запеките до мягкости. После охлаждения очистите и натрите на большой терке.
Орехи измельчите ножом, чеснок пропустите через пресс.
Соедините все ингредиенты, добавьте соль и растительное масло. Перемешайте и подавайте как самостоятельную закуску или дополнение к картофелю или каше.
По желанию можно добавить несколько штук измельченного чернослива.
3. Салат из свежей капусты, моркови и яблока
Легкий хрустящий салат, который можно приготовить за 10–15 минут. Яблоко добавляет приятную кислинку и делает вкус более свежим.
Ингредиенты:
Белокочанная капуста — 300 г
Морковь — 1 шт.
Яблоко — 1 шт.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Масло растительное — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала более мягкой.
Морковь натрите на большой терке. Яблоко нарежьте тонкой соломкой или натрите.
Смешайте овощи, добавьте лимонный сок и растительное масло. Салат лучше подавать сразу после приготовления, пока капуста остается хрустящей.
4. Постный салат с фасолью и жареными грибами
Фасоль и грибы — удачное сочетание для сытного постного салата. Его можно подавать теплым или охлажденным.
Ингредиенты:
Консервированная фасоль — 250 г
Шампиньоны — 250 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Масло растительное — 2 ст. л.
Петрушка — несколько веточек
Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Шампиньоны нарежьте пластинками, а лук — полукольцами.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжарьте лук, затем добавьте грибы. Готовьте на среднем огне, не накрывая крышкой, пока лишняя жидкость испарится, а шампиньоны слегка подрумянятся.
Фасоль откиньте на сито. Соедините ее с грибами, добавьте измельченный чеснок, петрушку, соль и перец.
Подавать салат можно сразу или после охлаждения.
Фасоль с грибами — распространенное сочетание в постной кухне: оно делает блюдо более сытным и придает ему выразительный вкус.
5. Картофельный салат с солеными огурцами и луком
Простой и бюджетный вариант для повседневного меню. Особенно удобно готовить его из заранее отварного картофеля.
Ингредиенты:
Картофель — 4 средних
Соленые огурцы — 3 шт.
Красный или обычный лук — 1 небольшой
Масло растительное — 2 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Укроп — небольшой пучок
Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Картошку отварите в кожуре, охладите и почистите. Нарежьте небольшими кубиками или ломтиками.
Соленые огурцы измельчите, лук нарежьте тонкими полукольцами, а укроп мелко порубите.
Отдельно смешайте масло с горчицей. Добавьте заправку к овощам и осторожно перемешайте, чтобы картофель не превратился в пюре.
6. Салат с нутом, огурцами и помидорами
Нут содержит растительный белок и хорошо подходит для приготовления сытных постных блюд.
Ингредиенты:
Вареный или консервированный нут — 250 г
Помидоры — 2 шт.
Свежий огурец — 1 шт.
Красный лук — половина
Петрушка — небольшой пучок
Лимонный сок — 1 ст. л.
Оливковое или подсолнечное масло — 2 ст. л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
Помидоры и огурец нарежьте небольшими кусочками, лук тонкими полукольцами.
При использовании консервированного нута слейте жидкость и промойте его под проточной водой. Добавьте нут к овощам.
Измельчите петрушку, смешайте с лимонным соком и растительным маслом. Заправьте салат, посолите и перемешайте.
В зимний период свежие помидоры можно заменить запеченным сладким перцем или маринованными огурцами.
7. Салат из чечевицы, моркови и лука
Чечевица содержит растительный белок и клетчатку, поэтому хорошо подходит для сытного салата, который удобно брать с собой на работу.
Ингредиенты:
Зеленая чечевица — 150 г сухой
Морковь — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Петрушка — несколько веточек
Масло растительное — 2 ст. л.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Чечевицу промойте и отварите в соответствии с инструкцией на упаковке. Оно должно стать мягким, но сохранить форму.
Морковь натрите на терке, лук мелко нашинкуйте. Обжарьте овощи на небольшом количестве растительного масла до мягкости.
Соедините их с готовой чечевицей, добавьте петрушку, лимонный сок, соль и перец.
Салат можно подавать теплым или прохладным.
8. Салат из квашеной капусты, яблока и клюквы
Квашеная капуста сама по себе имеет выразительный вкус, но ее можно дополнить яблоками и ягодами. Такой салат особенно хорошо подходит к картофелю и другим горячим постным блюдам.
Ингредиенты:
Квашеная капуста — 300 г
Яблоко — 1 шт.
Клюква — 30 г
Лук — половина небольшой
Масло растительное — 1–2 ст. л.
Приготовление:
Если капуста содержит много рассола, слегка отожмите ее.
Яблоко нарежьте тонкой соломкой, а лук — мелкими кубиками.
Смешайте все ингредиенты, добавьте клюкву и заправьте растительным маслом.
Если клюква нет, можно использовать несколько ягод замороженной смородины или приготовить салат без них.
9. Теплый салат из запеченной тыквы и нута
Этот салат хорошо подходит для холодного времени года. Сладковатая запеченная тыква сочетается с нутом, специями и легкой лимонной заправкой.
Ингредиенты:
Тыква — 300 г
Готовый нут — 200 г.
Чеснок — 1 зубчик
Масло растительное — 2 ст. л.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Паприка — половина чайной ложки
Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Тыкву почистите и нарежьте небольшими кубиками. Выложите на противень, добавьте немного масла, соли и паприки.
Запекайте при температуре 190 °C примерно 20–30 минут, пока тыква не станет мягкой. Не пересаливайте тыкву перед запеканием: после выпекания вкус становится более концентрированным.
Готовый нут смешайте с запеченной тыквой, измельченным чесноком и лимонным соком.
По желанию добавьте петрушку или немного поджаренных тыквенных семян.
10. Салат из моркови, яблока и изюма
Это легкий постный салат с природной сладостью фруктов. Он подойдет для завтрака или как дополнение к основному блюду.
Ингредиенты:
Морковь — 2 шт.
Яблоко — 1 большое
Изюм — 40 г
Грецкие орехи — 30 г
Лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление:
Изюм промойте и залейте теплой водой на 10 минут, после чего слейте воду.
Морковь и яблоко натрите на большой терке. Орехи измельчите ножом.
Смешайте все ингредиенты, добавьте лимонный сок и перемешайте.
Масло можно не добавлять, если хотите более легкий вариант: яблоко и лимонный сок придадут салату сочности.
Чем заправлять постные салаты
Для приготовления постных салатов необязательно использовать майонез. Большинство овощных блюд хорошо нравятся с простыми заправками, подсолнечным или оливковым маслом, лимонным соком, уксусом, горчицей, чесноком или зеленью.
Для салатов из свеклы и фасоли подойдет ароматное нерафинированное подсолнечное масло. Картофельные салаты можно заправлять смесью растительного масла и горчицы, а для свежей капусты, моркови и зелени хорошо подходит лимонный сок.
В отдельные дни поста растительное масло может быть ограничено или не употребляться. В этом случае для некоторых салатов подойдет заправка на основе лимонного сока.
Как разнообразить меню
Чтобы постное питание не было однообразным, следует чередовать легкие овощные салаты с более сытными блюдами из фасоли, нута, чечевицы и грибов.
К примеру, салат из свежей капусты хорошо дополнит картофель или гречку, а винегрет или фасоль с грибами могут стать основой легкого обеда.
Удобно заранее отварить свеклу, картофель, морковь и бобовые. Сохраняя их в холодильнике, можно быстро готовить разные салаты в течение нескольких дней.
Песни не обязательно должны быть сложными или дорогими. Даже из нескольких привычных продуктов можно приготовить разнообразные блюда, которые подойдут не только для рождественского поста, но и для повседневного меню.