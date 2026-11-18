Песни салаты

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Во время Рождественского поста многие отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц. Из-за таких ограничений возникает вопрос, что готовить каждый день, чтобы питание оставалось разнообразным и вкусным.

Одним из самых простых вариантов есть постные салаты. Для их приготовления можно использовать привычные и доступные зимой продукты: свеклу, капусту, морковь, картофель, фасоль, грибы и соленые огурцы. Сочетая разные ингредиенты, можно готовить как легкие овощные закуски, так и сытные блюда.

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Предлагаем 10 рецептов постных салатов на каждый день, которые не нуждаются в сложных ингредиентах и помогут разнообразить меню во время Рождественского поста.

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1. Классический винегрет с фасолью и квашеной капустой

Винегрет — один из самых популярных постных салатов. Сочетание вареных овощей, соленых огурцов и квашеной капусты придает ему насыщенный вкус, а фасоль делает блюдо более сытным.

Ингредиенты:

Свекла — 2 средние, примерно 300 г

Картофель — 2 средних, примерно 300 г

Морковь — 1 шт.

Консервированная или вареная фасоль — 150 г

Соленые огурцы — 2 шт.

Квашеная капуста — 100 г

Лук — 1 небольшой

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности, охладите и почистите. Нарежьте овощи маленькими кубиками.

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Добавьте нарезанные соленые огурцы, измельченный лук, квашеную капусту и фасоль. Если вы используете консервированную фасоль, предварительно отбросьте ее на сито и хорошо слейте жидкость.

Заправьте салат подсолнечным маслом, при необходимости посолите и перемешайте. Перед подачей желательно оставить винегрет на 15–20 минут, чтобы вкусы сочетались.

2. Салат из свеклы, грецких орехов и чеснока

Этот салат готовится из минимального количества продуктов. Сладковатая свекла хорошо сочетается с орехами, а чеснок придает блюду пикантность.

Ингредиенты:

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Свекла — 2 средних

Грецкие орехи — 50 г

Чеснок — 1-2 зубчика

Масло растительное — 1–2 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Свеклу отварите или запеките до мягкости. После охлаждения очистите и натрите на большой терке.

Орехи измельчите ножом, чеснок пропустите через пресс.

Соедините все ингредиенты, добавьте соль и растительное масло. Перемешайте и подавайте как самостоятельную закуску или дополнение к картофелю или каше.

По желанию можно добавить несколько штук измельченного чернослива.

3. Салат из свежей капусты, моркови и яблока

Легкий хрустящий салат, который можно приготовить за 10–15 минут. Яблоко добавляет приятную кислинку и делает вкус более свежим.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста — 300 г

Морковь — 1 шт.

Яблоко — 1 шт.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала более мягкой.

Морковь натрите на большой терке. Яблоко нарежьте тонкой соломкой или натрите.

Смешайте овощи, добавьте лимонный сок и растительное масло. Салат лучше подавать сразу после приготовления, пока капуста остается хрустящей.

4. Постный салат с фасолью и жареными грибами

Фасоль и грибы — удачное сочетание для сытного постного салата. Его можно подавать теплым или охлажденным.

Ингредиенты:

Консервированная фасоль — 250 г

Шампиньоны — 250 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Масло растительное — 2 ст. л.

Петрушка — несколько веточек

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Шампиньоны нарежьте пластинками, а лук — полукольцами.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжарьте лук, затем добавьте грибы. Готовьте на среднем огне, не накрывая крышкой, пока лишняя жидкость испарится, а шампиньоны слегка подрумянятся.

Фасоль откиньте на сито. Соедините ее с грибами, добавьте измельченный чеснок, петрушку, соль и перец.

Подавать салат можно сразу или после охлаждения.

Фасоль с грибами — распространенное сочетание в постной кухне: оно делает блюдо более сытным и придает ему выразительный вкус.

5. Картофельный салат с солеными огурцами и луком

Простой и бюджетный вариант для повседневного меню. Особенно удобно готовить его из заранее отварного картофеля.

Ингредиенты:

Картофель — 4 средних

Соленые огурцы — 3 шт.

Красный или обычный лук — 1 небольшой

Масло растительное — 2 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Укроп — небольшой пучок

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Картошку отварите в кожуре, охладите и почистите. Нарежьте небольшими кубиками или ломтиками.

Соленые огурцы измельчите, лук нарежьте тонкими полукольцами, а укроп мелко порубите.

Отдельно смешайте масло с горчицей. Добавьте заправку к овощам и осторожно перемешайте, чтобы картофель не превратился в пюре.

6. Салат с нутом, огурцами и помидорами

Нут содержит растительный белок и хорошо подходит для приготовления сытных постных блюд.

Ингредиенты:

Вареный или консервированный нут — 250 г

Помидоры — 2 шт.

Свежий огурец — 1 шт.

Красный лук — половина

Петрушка — небольшой пучок

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое или подсолнечное масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Помидоры и огурец нарежьте небольшими кусочками, лук тонкими полукольцами.

При использовании консервированного нута слейте жидкость и промойте его под проточной водой. Добавьте нут к овощам.

Измельчите петрушку, смешайте с лимонным соком и растительным маслом. Заправьте салат, посолите и перемешайте.

В зимний период свежие помидоры можно заменить запеченным сладким перцем или маринованными огурцами.

7. Салат из чечевицы, моркови и лука

Чечевица содержит растительный белок и клетчатку, поэтому хорошо подходит для сытного салата, который удобно брать с собой на работу.

Ингредиенты:

Зеленая чечевица — 150 г сухой

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Петрушка — несколько веточек

Масло растительное — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Чечевицу промойте и отварите в соответствии с инструкцией на упаковке. Оно должно стать мягким, но сохранить форму.

Морковь натрите на терке, лук мелко нашинкуйте. Обжарьте овощи на небольшом количестве растительного масла до мягкости.

Соедините их с готовой чечевицей, добавьте петрушку, лимонный сок, соль и перец.

Салат можно подавать теплым или прохладным.

8. Салат из квашеной капусты, яблока и клюквы

Квашеная капуста сама по себе имеет выразительный вкус, но ее можно дополнить яблоками и ягодами. Такой салат особенно хорошо подходит к картофелю и другим горячим постным блюдам.

Ингредиенты:

Квашеная капуста — 300 г

Яблоко — 1 шт.

Клюква — 30 г

Лук — половина небольшой

Масло растительное — 1–2 ст. л.

Приготовление:

Если капуста содержит много рассола, слегка отожмите ее.

Яблоко нарежьте тонкой соломкой, а лук — мелкими кубиками.

Смешайте все ингредиенты, добавьте клюкву и заправьте растительным маслом.

Если клюква нет, можно использовать несколько ягод замороженной смородины или приготовить салат без них.

9. Теплый салат из запеченной тыквы и нута

Этот салат хорошо подходит для холодного времени года. Сладковатая запеченная тыква сочетается с нутом, специями и легкой лимонной заправкой.

Ингредиенты:

Тыква — 300 г

Готовый нут — 200 г.

Чеснок — 1 зубчик

Масло растительное — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Паприка — половина чайной ложки

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Тыкву почистите и нарежьте небольшими кубиками. Выложите на противень, добавьте немного масла, соли и паприки.

Запекайте при температуре 190 °C примерно 20–30 минут, пока тыква не станет мягкой. Не пересаливайте тыкву перед запеканием: после выпекания вкус становится более концентрированным.

Готовый нут смешайте с запеченной тыквой, измельченным чесноком и лимонным соком.

По желанию добавьте петрушку или немного поджаренных тыквенных семян.

10. Салат из моркови, яблока и изюма

Это легкий постный салат с природной сладостью фруктов. Он подойдет для завтрака или как дополнение к основному блюду.

Ингредиенты:

Морковь — 2 шт.

Яблоко — 1 большое

Изюм — 40 г

Грецкие орехи — 30 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление:

Изюм промойте и залейте теплой водой на 10 минут, после чего слейте воду.

Морковь и яблоко натрите на большой терке. Орехи измельчите ножом.

Смешайте все ингредиенты, добавьте лимонный сок и перемешайте.

Масло можно не добавлять, если хотите более легкий вариант: яблоко и лимонный сок придадут салату сочности.

Чем заправлять постные салаты

Для приготовления постных салатов необязательно использовать майонез. Большинство овощных блюд хорошо нравятся с простыми заправками, подсолнечным или оливковым маслом, лимонным соком, уксусом, горчицей, чесноком или зеленью.

Для салатов из свеклы и фасоли подойдет ароматное нерафинированное подсолнечное масло. Картофельные салаты можно заправлять смесью растительного масла и горчицы, а для свежей капусты, моркови и зелени хорошо подходит лимонный сок.

В отдельные дни поста растительное масло может быть ограничено или не употребляться. В этом случае для некоторых салатов подойдет заправка на основе лимонного сока.

Как разнообразить меню

Чтобы постное питание не было однообразным, следует чередовать легкие овощные салаты с более сытными блюдами из фасоли, нута, чечевицы и грибов.

К примеру, салат из свежей капусты хорошо дополнит картофель или гречку, а винегрет или фасоль с грибами могут стать основой легкого обеда.

Удобно заранее отварить свеклу, картофель, морковь и бобовые. Сохраняя их в холодильнике, можно быстро готовить разные салаты в течение нескольких дней.

Песни не обязательно должны быть сложными или дорогими. Даже из нескольких привычных продуктов можно приготовить разнообразные блюда, которые подойдут не только для рождественского поста, но и для повседневного меню.

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