Простые блюда из фарша: что приготовить, кроме котлет и тефтельок

Что можно сделать из фарша кроме котлет
Если есть немного фарша, а привычные котлеты из фарша уже не вызывают аппетита, стоит обратить внимание на другие вкусные и простые в приготовлении блюда. Предлагаем пять разнообразных рецептов, которые помогут разнообразить ваше меню.
1. Картофельная запеканка с фаршем
Это блюдо сочетает нежное картофельное пюре и сочный мясной фарш, создавая сытный и аппетитный обед или ужин.
Ингредиенты:
-
1,5 кг картофеля
-
50 г сливочного масла
-
1 яйцо
-
500 г мясного фарша
-
200 г репчатого лука
-
3 зубчика чеснока
-
100 г твердого сыра
-
Соль и перец по вкусу
-
Масло для жарки
Приготовление:
-
Очистите картофель, отварите до готовности в подсоленной воде и сделайте пюре, добавив сливочное масло. Дайте пюре немного остыть, затем вмешайте яйцо.
-
Измельчите лук и обжарьте его на растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш, соль, перец и жарьте до готовности. В конце добавьте измельченный чеснок и перемешайте.
-
В смазанную маслом форму для запекания выложите половину картофельного пюре, разровняйте. Сверху равномерно распределите фарш, затем накройте остатком пюре. Посыпьте натертым сыром.
-
Запекайте в разогретой до 200°C духовке примерно 20 минут до образования золотистой корочки.
Эта запеканка отлично сочетается со свежими овощами или салатом.
2. "Гнезда" из фарша и макарон
Оригинальное блюдо, сочетающее мясной фарш и макароны, оформлены в виде гнезд.
Ингредиенты:
-
500 г мясного фарша
-
1 луковица
-
1 яйцо
-
Соль и перец по вкусу
-
8-10 макаронных "гнезд"
-
Масло для жарки
-
1 зубчик чеснока
-
Твердый сыр для посыпки
-
Зелень для украшения
Для соуса:
-
180 г сметаны
-
1 ст. л. томатной пасты
-
300 мл горячей воды
-
Соль и сушеный базилик по вкусу
Приготовление:
-
Смешайте фарш с измельченным луком, яйцом, солью и перцем. Сформируйте небольшие фрикадельки по количеству макаронных "гнезд".
-
В глубокой сковороде или форме для запекания разогрейте растительное масло, выложите макаронные "гнезда", а в центр каждого положите фрикадельку.
-
Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, горячую воду, соль и базилик. Залейте соусом гнезда так, чтобы они были покрыты примерно на 2/3 высоты.
-
Накройте сковороду крышкой или форму фольгой и тушите на среднем огне или запекайте в духовке при 180°C примерно 20-25 минут до готовности макарон.
-
За 5 минут до готовности посыпьте блюдо натертым сыром и дайте ему расплавиться.
-
Перед подачей украсьте измельченной зеленью.
Это блюдо выглядит красиво и понравится как взрослым, так и детям.
3. Пирог с мясным фаршем
Сытный и ароматный пирог, который станет отличным дополнением к обеду или ужину. Готовится быстро и просто, ведь тесто заливается сверху, не требуя раскачки.
Ингредиенты:
Для теста:
-
1 стакан кефира
-
2 яйца
-
1 стакан муки
-
0,5 ч. л. соли
-
0,5 ч. л. соды
Для начинки:
-
300 г мясного фарша
-
1 луковица
-
Соль, перец и специи по вкусу
Приготовление:
Подготовка начинки
-
Мелко нарежьте лук.
-
Обжарьте ее на сковороде до прозрачности, затем прибавьте фарш.
-
Приправьте солью, перцем и специями по вкусу.
-
Жарьте до готовности, затем дайте остыть.
Приготовление теста
-
В миске взбейте яйца с солью.
-
Добавить кефир и соду, перемешать.
-
Введите муку, замешивая жидкое тесто, похожее на сметану.
Формирование пирога
-
Вылейте половину теста в смазанную форму.
-
Выложите ровным слоем начинку.
-
Сверху залейте остальным тестом, распределяя его равномерно.
-
Разогрейте духовку до 180°C.
-
Выпекайте пирог 30-40 минут, пока верх станет золотистым.
-
Дайте пирогу немного остыть, затем нарежьте порционными кусками.
4. Паста болоньезе
Ингредиенты:
-
500 г куриного фарша
-
400 г спагетти
-
250 г бекона
-
400 г помидоров
-
1 луковица
-
4 зубчика чеснока
-
1 ст. л. томатной пасты
-
Сыр по вкусу
-
Оливковое масло для жарки
-
Соль и перец по вкусу
Приготовление:
-
Нарежьте бекон мелкими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде до хрустящей корочки. Добавьте лук и чеснок, жарьте до прозрачности лука.
-
Добавить куриный фарш, разделяя его лопаткой на мелкие кусочки. Жарьте до полной готовности мяса.
-
Добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту. Тушите на среднем огне около 15 минут, пока соус не загустеет. Приправьте по вкусу солью и перцем.
-
Отварите спагетти до состояния "аль денте" согласно инструкции на упаковке. Слейте воду.
-
Смешайте спагетти с соусом болоньезе. Подавайте, посыпав тертым сыром по желанию.
5. Ленивые голубцы
Ингредиенты:
-
800 г капусты
-
400 г куриного филе
-
50 г риса
-
50 г лука
-
50 г моркови
-
30 г масла
-
1 яйцо
-
2 ч. л. соли
Для соуса:
-
30 г муки
-
80 г сметаны
-
40 г томатной пасты
-
1 час. л. соли
-
330 мл воды
Приготовление:
-
Пропустите куриное филе через мясорубку, чтобы получить фарш.
-
Капусту отварите в подсоленной воде до полуготовности, затем охладите и мелко нашинкуйте.
-
Отварите рис до готовности.
-
Натрите морковь на мелкой терке, а лук мелко нашинкуйте. Обжарьте их на растительном масле до мягкости.
-
Смешайте фарш, нашинкованную капусту, вареный рис, обжаренные овощи, яйцо и соль. Сформируйте из этой массы небольшие котлеты и выложите их в форму для запекания.
-
Для соуса обжарьте муку на сухой сковороде золотистого цвета, добавьте сметану, томатную пасту, соль и воду. Хорошо перемешайте и доведите до кипения.
-
Залейте ленивые голубцы полученным соусом.
-
Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30-40 минут.
Эти блюда являются прекрасной альтернативой обычным котлетам и помогут разнообразить ваше ежедневное меню.
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