Простые блюда из фарша: что приготовить, кроме котлет и тефтельок

Если есть немного фарша, а привычные котлеты из фарша уже не вызывают аппетита, стоит обратить внимание на другие вкусные и простые в приготовлении блюда. Предлагаем пять разнообразных рецептов, которые помогут разнообразить ваше меню.

Это блюдо сочетает нежное картофельное пюре и сочный мясной фарш, создавая сытный и аппетитный обед или ужин.

Ингредиенты:

1,5 кг картофеля

50 г сливочного масла

1 яйцо

500 г мясного фарша

200 г репчатого лука

3 зубчика чеснока

100 г твердого сыра

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Очистите картофель, отварите до готовности в подсоленной воде и сделайте пюре, добавив сливочное масло. Дайте пюре немного остыть, затем вмешайте яйцо. Измельчите лук и обжарьте его на растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш, соль, перец и жарьте до готовности. В конце добавьте измельченный чеснок и перемешайте. В смазанную маслом форму для запекания выложите половину картофельного пюре, разровняйте. Сверху равномерно распределите фарш, затем накройте остатком пюре. Посыпьте натертым сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке примерно 20 минут до образования золотистой корочки.

Эта запеканка отлично сочетается со свежими овощами или салатом.

2. "Гнезда" из фарша и макарон

Оригинальное блюдо, сочетающее мясной фарш и макароны, оформлены в виде гнезд.

Ингредиенты:

500 г мясного фарша

1 луковица

1 яйцо

Соль и перец по вкусу

8-10 макаронных "гнезд"

Масло для жарки

1 зубчик чеснока

Твердый сыр для посыпки

Зелень для украшения

Для соуса:

180 г сметаны

1 ст. л. томатной пасты

300 мл горячей воды

Соль и сушеный базилик по вкусу

Приготовление:

Смешайте фарш с измельченным луком, яйцом, солью и перцем. Сформируйте небольшие фрикадельки по количеству макаронных "гнезд". В глубокой сковороде или форме для запекания разогрейте растительное масло, выложите макаронные "гнезда", а в центр каждого положите фрикадельку. Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, горячую воду, соль и базилик. Залейте соусом гнезда так, чтобы они были покрыты примерно на 2/3 высоты. Накройте сковороду крышкой или форму фольгой и тушите на среднем огне или запекайте в духовке при 180°C примерно 20-25 минут до готовности макарон. За 5 минут до готовности посыпьте блюдо натертым сыром и дайте ему расплавиться. Перед подачей украсьте измельченной зеленью.

Это блюдо выглядит красиво и понравится как взрослым, так и детям.

3. Пирог с мясным фаршем

Сытный и ароматный пирог, который станет отличным дополнением к обеду или ужину. Готовится быстро и просто, ведь тесто заливается сверху, не требуя раскачки.

Ингредиенты:

Для теста:

1 стакан кефира

2 яйца

1 стакан муки

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. соды

Для начинки:

300 г мясного фарша

1 луковица

Соль, перец и специи по вкусу

Приготовление:

Подготовка начинки

Мелко нарежьте лук.

Обжарьте ее на сковороде до прозрачности, затем прибавьте фарш.

Приправьте солью, перцем и специями по вкусу.

Жарьте до готовности, затем дайте остыть.

Приготовление теста

В миске взбейте яйца с солью.

Добавить кефир и соду, перемешать.

Введите муку, замешивая жидкое тесто, похожее на сметану.

Формирование пирога