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Простые блюда из фарша: что приготовить, кроме котлет и тефтельок

Простые блюда из фарша: что приготовить, кроме котлет и тефтельок

Что приготовить из фарша

Что можно сделать из фарша кроме котлет

Если есть немного фарша, а привычные котлеты из фарша уже не вызывают аппетита, стоит обратить внимание на другие вкусные и простые в приготовлении блюда. Предлагаем пять разнообразных рецептов, которые помогут разнообразить ваше меню.

1. Картофельная запеканка с фаршем

Это блюдо сочетает нежное картофельное пюре и сочный мясной фарш, создавая сытный и аппетитный обед или ужин.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг картофеля

  • 50 г сливочного масла

  • 1 яйцо

  • 500 г мясного фарша

  • 200 г репчатого лука

  • 3 зубчика чеснока

  • 100 г твердого сыра

  • Соль и перец по вкусу

  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Очистите картофель, отварите до готовности в подсоленной воде и сделайте пюре, добавив сливочное масло. Дайте пюре немного остыть, затем вмешайте яйцо.

  2. Измельчите лук и обжарьте его на растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш, соль, перец и жарьте до готовности. В конце добавьте измельченный чеснок и перемешайте.

  3. В смазанную маслом форму для запекания выложите половину картофельного пюре, разровняйте. Сверху равномерно распределите фарш, затем накройте остатком пюре. Посыпьте натертым сыром.

  4. Запекайте в разогретой до 200°C духовке примерно 20 минут до образования золотистой корочки.

Эта запеканка отлично сочетается со свежими овощами или салатом.

2. "Гнезда" из фарша и макарон

Оригинальное блюдо, сочетающее мясной фарш и макароны, оформлены в виде гнезд.

Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша

  • 1 луковица

  • 1 яйцо

  • Соль и перец по вкусу

  • 8-10 макаронных "гнезд"

  • Масло для жарки

  • 1 зубчик чеснока

  • Твердый сыр для посыпки

  • Зелень для украшения

Для соуса:

  • 180 г сметаны

  • 1 ст. л. томатной пасты

  • 300 мл горячей воды

  • Соль и сушеный базилик по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте фарш с измельченным луком, яйцом, солью и перцем. Сформируйте небольшие фрикадельки по количеству макаронных "гнезд".

  2. В глубокой сковороде или форме для запекания разогрейте растительное масло, выложите макаронные "гнезда", а в центр каждого положите фрикадельку.

  3. Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, горячую воду, соль и базилик. Залейте соусом гнезда так, чтобы они были покрыты примерно на 2/3 высоты.

  4. Накройте сковороду крышкой или форму фольгой и тушите на среднем огне или запекайте в духовке при 180°C примерно 20-25 минут до готовности макарон.

  5. За 5 минут до готовности посыпьте блюдо натертым сыром и дайте ему расплавиться.

  6. Перед подачей украсьте измельченной зеленью.

Это блюдо выглядит красиво и понравится как взрослым, так и детям.

3. Пирог с мясным фаршем

Сытный и ароматный пирог, который станет отличным дополнением к обеду или ужину. Готовится быстро и просто, ведь тесто заливается сверху, не требуя раскачки.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 стакан кефира

  • 2 яйца

  • 1 стакан муки

  • 0,5 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. соды

Для начинки:

  • 300 г мясного фарша

  • 1 луковица

  • Соль, перец и специи по вкусу

Приготовление:

Подготовка начинки

  • Мелко нарежьте лук.

  • Обжарьте ее на сковороде до прозрачности, затем прибавьте фарш.

  • Приправьте солью, перцем и специями по вкусу.

  • Жарьте до готовности, затем дайте остыть.

Приготовление теста

  • В миске взбейте яйца с солью.

  • Добавить кефир и соду, перемешать.

  • Введите муку, замешивая жидкое тесто, похожее на сметану.

Формирование пирога

  1. Вылейте половину теста в смазанную форму.

  2. Выложите ровным слоем начинку.

  3. Сверху залейте остальным тестом, распределяя его равномерно.

  4. Разогрейте духовку до 180°C.

  5. Выпекайте пирог 30-40 минут, пока верх станет золотистым.

  6. Дайте пирогу немного остыть, затем нарежьте порционными кусками.

4. Паста болоньезе

Ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша

  • 400 г спагетти

  • 250 г бекона

  • 400 г помидоров

  • 1 луковица

  • 4 зубчика чеснока

  • 1 ст. л. томатной пасты

  • Сыр по вкусу

  • Оливковое масло для жарки

  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте бекон мелкими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде до хрустящей корочки. Добавьте лук и чеснок, жарьте до прозрачности лука.

  2. Добавить куриный фарш, разделяя его лопаткой на мелкие кусочки. Жарьте до полной готовности мяса.

  3. Добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту. Тушите на среднем огне около 15 минут, пока соус не загустеет. Приправьте по вкусу солью и перцем.

  4. Отварите спагетти до состояния "аль денте" согласно инструкции на упаковке. Слейте воду.

  5. Смешайте спагетти с соусом болоньезе. Подавайте, посыпав тертым сыром по желанию.

5. Ленивые голубцы

Ингредиенты:

  • 800 г капусты

  • 400 г куриного филе

  • 50 г риса

  • 50 г лука

  • 50 г моркови

  • 30 г масла

  • 1 яйцо

  • 2 ч. л. соли

Для соуса:

  • 30 г муки

  • 80 г сметаны

  • 40 г томатной пасты

  • 1 час. л. соли

  • 330 мл воды

Приготовление:

  1. Пропустите куриное филе через мясорубку, чтобы получить фарш.

  2. Капусту отварите в подсоленной воде до полуготовности, затем охладите и мелко нашинкуйте.

  3. Отварите рис до готовности.

  4. Натрите морковь на мелкой терке, а лук мелко нашинкуйте. Обжарьте их на растительном масле до мягкости.

  5. Смешайте фарш, нашинкованную капусту, вареный рис, обжаренные овощи, яйцо и соль. Сформируйте из этой массы небольшие котлеты и выложите их в форму для запекания.

  6. Для соуса обжарьте муку на сухой сковороде золотистого цвета, добавьте сметану, томатную пасту, соль и воду. Хорошо перемешайте и доведите до кипения.

  7. Залейте ленивые голубцы полученным соусом.

  8. Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30-40 минут.

Эти блюда являются прекрасной альтернативой обычным котлетам и помогут разнообразить ваше ежедневное меню.

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