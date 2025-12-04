Пять быстрых салатов на Новый год без майонеза: готовятся мгновенно и даже у плиты стоять не нужно

Быстрые новогодние салаты

Новый год — это время, когда праздничное настроение важнее многочасового стояния у плиты.

Чтобы вы могли насладиться предновогодним временем с близкими, а не тратить его на кухне, существуют идеальные рецепты салатов, которые готовятся в считанные минуты. Их достаточно просто нарезать, смешать и сразу подавать на стол.

Пять салатов, которые готовятся в считанные минуты

1. Салат «Хрустящий ренессанс» с грушей и сыром (а-ля вальдорф)

Этот салат сочетает свежесть и изысканную сладость и напоминает классический салат вальдорф, но в быстрой интерпретации. Для тех, кто не знает Вальдорф, это название классического американского салата, который традиционно готовится из порезанных яблок, сельдерея и грецких орехов, заправленных майонезом или специальным соусом на его основе.

Ингредиенты

Пол кочана пекинской капусты,

200 граммов сыра фета или брынзы,

Одна жесткая, сочная груша,

Горсть грецких орехов или пекан.

Для заправки понадобится натуральный йогурт или нежирная сметана, чуть-чуть лимонного сока и щепотка черного перца.

Приготовление

Нашинкуйте капусту, творог раскрошите или нарежьте кубиками. Грушу нарежьте тонкими ломтиками или маленькими кубиками. Смешайте все ингредиенты, заправьте соусом и посыпьте орехами.

2. Салат «Солнечный настрой» с тунцем (а-ля нисуаз)

Этот сытный, яркий салат, похожий на упрощенный нисуаз, — отличный вариант без мяса, содержащий много белка. Нисуаз — это классический французский салат родом из Ниццы, основными ингредиентами которого являются свежие овощи, вареные яйца и анчоусы (или тунец).

Ингредиенты

Одна банка консервированного тунца в собственном соке или масле,

Одна банка консервированной сладкой кукурузы,

150–200 граммов помидоров черри, пучок салатных листьев (рукола, ромен или микс).

Для заправки натуральный йогурт, 1 зубчик измельченного чеснока, свежая зелень (укроп, петрушка), соль, перец.

Приготовление

Листья салата порвите руками, помидоры черри разрежьте пополам. Тунец разомните вилкой. Смешайте тунец, кукурузу, помидоры и листья салата, добавьте заправку и аккуратно перемешайте.

3. Салат «Восточная свежесть» с крабовыми палочками

Легкая и освежающая версия традиционного салата с крабовыми палочками, но с акцентом на свежесть.

Ингредиенты

200 граммов крабовых палочек,

2 свежих огурца,

Одна банка консервированной кукурузы,

Несколько листьев пекинской капусты или айсберга.

Для заправки смесь натурального йогурта (или майонеза, если хотите более насыщенный вкус) и соевого соуса.

Приготовление

Крабовые палочки и огурцы нарежьте соломкой, капусту тонко нашинкуйте. Соедините все нарезанные ингредиенты с кукурузой, добавьте заправку и сразу же подавайте, пока огурцы не пустили сок.

4. Салат «Итальянские каникулы» (капрезе)

Это классическое итальянское сочетание известное как капрезе, идеально подходящее для праздничного стола благодаря своим цветам и свежести.

Ингредиенты

Одна упаковка мини-шариков моцареллы,

200 граммов помидоров черри (желательно разных цветов),

Большой пучок свежего базилика.

Для заправки: оливковое масло холодного отжима (extra virgin), морская соль, черный свежемолотый перец и смесь итальянских трав (орегано, майоран).

Приготовление

Помидоры разрежьте пополам, шарики моцареллы можно оставить целиком или разрезать, если они большие. Смешайте в миске моцареллу, томаты и целые листья базилика. Салат сбрызните оливковым маслом, посолите, приправьте травами и аккуратно перемешайте.

5. Салат «Яблочный взгляд» с селедкой (мини-шуба)

А это быстрая версия любимой «селедки под шубой», где вместо отварных овощей используют свежие или соленые.

Ингредиенты

Одно филе соленой сельди (предварительно очищенное),

Одно зеленое, кислое яблоко,

2–3 соленые или маринованные огурцы,

Пол небольшой красной луковицы.

Для заправки густая сметана или греческий йогурт (можно добавить немного горчицы для пикантности).

Приготовление

Все ингредиенты — сельдь, яблоко и огурцы — нарежьте небольшими кубиками. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами или очень мелко. Смешайте компоненты в миске, заправьте сметаной и дайте 5 минут настояться, чтобы вкусы соединились.