ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
265
Время на прочтение
3 мин

Пять быстрых салатов на Новый год без майонеза: готовятся мгновенно и даже у плиты стоять не нужно

Пять быстрых салатов для новогоднего стола

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Быстрые новогодние салаты

Быстрые новогодние салаты

Новый год — это время, когда праздничное настроение важнее многочасового стояния у плиты.

Чтобы вы могли насладиться предновогодним временем с близкими, а не тратить его на кухне, существуют идеальные рецепты салатов, которые готовятся в считанные минуты. Их достаточно просто нарезать, смешать и сразу подавать на стол.

Пять салатов, которые готовятся в считанные минуты

1. Салат «Хрустящий ренессанс» с грушей и сыром (а-ля вальдорф)

Этот салат сочетает свежесть и изысканную сладость и напоминает классический салат вальдорф, но в быстрой интерпретации. Для тех, кто не знает Вальдорф, это название классического американского салата, который традиционно готовится из порезанных яблок, сельдерея и грецких орехов, заправленных майонезом или специальным соусом на его основе.

Ингредиенты

  • Пол кочана пекинской капусты,

  • 200 граммов сыра фета или брынзы,

  • Одна жесткая, сочная груша,

  • Горсть грецких орехов или пекан.

Для заправки понадобится натуральный йогурт или нежирная сметана, чуть-чуть лимонного сока и щепотка черного перца.

Приготовление

Нашинкуйте капусту, творог раскрошите или нарежьте кубиками. Грушу нарежьте тонкими ломтиками или маленькими кубиками. Смешайте все ингредиенты, заправьте соусом и посыпьте орехами.

2. Салат «Солнечный настрой» с тунцем (а-ля нисуаз)

Этот сытный, яркий салат, похожий на упрощенный нисуаз, — отличный вариант без мяса, содержащий много белка. Нисуаз — это классический французский салат родом из Ниццы, основными ингредиентами которого являются свежие овощи, вареные яйца и анчоусы (или тунец).

Ингредиенты

Одна банка консервированного тунца в собственном соке или масле,

Одна банка консервированной сладкой кукурузы,

150–200 граммов помидоров черри, пучок салатных листьев (рукола, ромен или микс).

Для заправки натуральный йогурт, 1 зубчик измельченного чеснока, свежая зелень (укроп, петрушка), соль, перец.

Приготовление

Листья салата порвите руками, помидоры черри разрежьте пополам. Тунец разомните вилкой. Смешайте тунец, кукурузу, помидоры и листья салата, добавьте заправку и аккуратно перемешайте.

3. Салат «Восточная свежесть» с крабовыми палочками

Легкая и освежающая версия традиционного салата с крабовыми палочками, но с акцентом на свежесть.

Ингредиенты

  • 200 граммов крабовых палочек,

  • 2 свежих огурца,

  • Одна банка консервированной кукурузы,

  • Несколько листьев пекинской капусты или айсберга.

Для заправки смесь натурального йогурта (или майонеза, если хотите более насыщенный вкус) и соевого соуса.

Приготовление

Крабовые палочки и огурцы нарежьте соломкой, капусту тонко нашинкуйте. Соедините все нарезанные ингредиенты с кукурузой, добавьте заправку и сразу же подавайте, пока огурцы не пустили сок.

4. Салат «Итальянские каникулы» (капрезе)

Это классическое итальянское сочетание известное как капрезе, идеально подходящее для праздничного стола благодаря своим цветам и свежести.

Ингредиенты

  • Одна упаковка мини-шариков моцареллы,

  • 200 граммов помидоров черри (желательно разных цветов),

  • Большой пучок свежего базилика.

Для заправки: оливковое масло холодного отжима (extra virgin), морская соль, черный свежемолотый перец и смесь итальянских трав (орегано, майоран).

Приготовление

Помидоры разрежьте пополам, шарики моцареллы можно оставить целиком или разрезать, если они большие. Смешайте в миске моцареллу, томаты и целые листья базилика. Салат сбрызните оливковым маслом, посолите, приправьте травами и аккуратно перемешайте.

5. Салат «Яблочный взгляд» с селедкой (мини-шуба)

А это быстрая версия любимой «селедки под шубой», где вместо отварных овощей используют свежие или соленые.

Ингредиенты

  • Одно филе соленой сельди (предварительно очищенное),

  • Одно зеленое, кислое яблоко,

  • 2–3 соленые или маринованные огурцы,

  • Пол небольшой красной луковицы.

Для заправки густая сметана или греческий йогурт (можно добавить немного горчицы для пикантности).

Приготовление

Все ингредиенты — сельдь, яблоко и огурцы — нарежьте небольшими кубиками. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами или очень мелко. Смешайте компоненты в миске, заправьте сметаной и дайте 5 минут настояться, чтобы вкусы соединились.

Дата публикации
Количество просмотров
265
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie