Пять сезонных блюд весны: готовьте их каждый день

Весенние блюда

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Апрель дарит нам первые нежные побеги зеленые и свежие весенние овощи, вдохновляя на легкие и насыщенные витаминами блюда. Предлагаем вам пять оригинальных рецептов, подарящих заряд бодрости.

1. Картофельный салат со щавелем: весенняя свежесть в каждой ложке

Этот простой в приготовлении салат поражает пикантным вкусом и ароматом весны. Нежный вареный картофель прекрасно сочетается с освежающей кислинкой молодого щавеля, создавая гармоничный дуэт.

Ингредиенты

500 г картофеля

1 большой пучок щавеля

2 ст. л. масла

1 ч. л. горчицы (лучше дижонской)

1 ст. л. лимонного сока

Соль, черный молотый перец по вкусу

По желанию: зеленый лук, укроп

Приготовление

Картошку тщательно вымыть и отварить в мундире до готовности. Слегка остудить, почистить и порезать кубиками среднего размера.

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Щавель промыть, обсушить и порезать тонкими полосками.

В небольшой миске смешать растительное масло, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Тщательно сбить вилкой до однородной консистенции.

В большой миске соединить нарезанный картофель и щавель. Залить заправкой и аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.

По желанию добавить мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Подавать салат теплым или прохладным.

Салат с картофелем и щавелем

2. Запеченные спаржевые рулетики с ветчиной и сыром

Вместо традиционной запеканки из молодой капусты попробуйте эти изысканные и легкие рулетики. Сочная свежая спаржа, обернутая ароматными ломтиками ветчины и запеченная под слоем расплавленного сыра, станет прекрасной закуской или легким ужином.

Ингредиенты

500 г свежей спаржи

100 г тонко нарезанной ветчины

100 г твердого сыра (например, пармезан, чеддер)

2 ст. л. оливкового масла

Соль, черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Спаржу промыть, отломить жесткие кончики. По желанию можно слегка отварить спаржу в подсоленной кипящей воде в течение 2-3 минут, чтобы она стала более нежной, а затем сразу же переложить в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Обсушить.

Каждую спаржу обернуть ломтиком ветчины.

Выложить рулетики в форму для запекания, смазанную оливковым маслом.

Сверху посыпать тертым сыром.

Запечь в разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут, пока сыр не расплавится и слегка подрумянится. Подавать горячими.

3. Суп-пюре из черемши: аромат весеннего леса в вашей тарелке

С приходом весны леса и парки наполняются неповторимым ароматом дикого чеснока или черемши. Этот легкий и очень витаминный суп не только согреет после весенней прохлады, но и зарядит организм полезными веществами.

Ингредиенты

1 большой пучок черемши

1 л куриного или овощного бульона

1 средняя луковица

1 ст. л. сливочного масла

1 ст. л. оливкового масла

Соль, черный молотый перец по вкусу

По желанию: сметана или сливки для подачи

Приготовление

Черемшу тщательно промыть и мелко нарезать.

Луковицу почистить и мелко порезать.

В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло вместе с оливковым маслом. Обжарить лук до мягкости (около 5 минут).

Добавить нарезанную черемшу и готовить еще 2-3 минуты, пока она не осядет.

Влить бульон, довести до кипения, убавить огонь и варить в течение 10-15 минут.

Снять суп с огня и взбить до однородной консистенции блендером.

Повернуть на огонь, довести до кипения, посолить и поперчить по вкусу.

Подавать горячим, по желанию добавив ложку сметаны или сливок.

Суп из черемши

4. Ревневый пирог: кисло-сладкий вкус весеннего десерта

Кисло-сладкий вкус ревеня идеально сочетается с хрустящим тестом, создавая незабываемый весенний десерт, понравившийся всей семье.

Ингредиенты

Для теста: 250 г муки 125 г холодного сливочного масла 50 г сахарной пудры 1 яйцо 1 ст. л. холодной воды Щепотка соли

Для начинки: 500 г ревеня 150 г сахара (или по вкусу) 1 ст. л. крахмала Цедра половины лимона (по желанию)



Приготовление

Приготовьте тесто. В большой миске смешать муку, сахарную пудру и соль. Добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло и растереть руками в крошку. Добавить яйцо и холодную воду и быстро замесить однородное тесто. Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут.

Приготовьте начинку. Ревень помыть, очистить от жестких волокон и нарезать кусочками длиной 2-3 см. В миске смешать нарезанный ревень с сахаром, крахмалом и цедрой лимона (по желанию).

Разогреть духовой шкаф до 180°C.

Достать тесто из холодильника и разделить на две неравные части (большую для основания, меньшую для верха). Большую часть раскатать и выложить в форму для пирога, сформировав бортики.

Выложить на тесто начинку из ревеня.

Меньшую часть теста раскатать и накрыть сверху начинку. Защипнуть края. По желанию можно сделать надрез на верхнем слое теста для выхода пара.

Выпекать пирог в разогретой духовке в течение 40-50 минут, пока тесто не станет золотистым, а мягкая начинка. Дать пирогу немного остыть перед подачей.

5. Шпинатные мафины: полезный весенний перекус

Эти необычные мафины не только привлекают своим ярким зеленым цветом, но и являются отличным источником витаминов и минералов благодаря добавлению свежего шпината. Их нежный вкус обязательно понравится как взрослым, так и детям, и они станут отличным вариантом для завтрака, перекуса или даже пикника.

Ингредиенты

150 г свежего шпината

150 г муки

100 г сахара

2 яйца

80 мл растительного масла

50 мл молока

1 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

По желанию: ванильный экстракт, тертый сыр

Приготовление

Разогреть духовой шкаф до 180°C. Подготовить формочки для мафинов, вставив в них бумажные капсулы или смазав растительным маслом.

Шпинат тщательно промыть, обсушить и мелко порезать.

В большой миске взбить яйца с сахаром до светлой пены. Добавить растительное масло и молоко, снова взбить до однородности. По желанию добавить несколько капель ванильного экстракта.

В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавить сухие ингредиенты в жидкие, осторожно перемешивая до образования однородного теста.

Добавить в тесто нарезанный шпинат и аккуратно перемешать. По желанию можно добавить немного тертого сыра для пикантности.

Разложить тесто по формочкам, заполняя их на 2/3 объема.

Выпекать в разогретой духовке в течение 20-25 минут, пока мафины не станут золотистыми, а зубочистка, вставленная в центр, не будет сухой.

Достать мафины из духовки и дать им немного остыть в формочках, а затем переложить на решетку до полного охлаждения.

Шпинатные мафины