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Пять сезонных блюд весны: готовьте их каждый день
Весеннее меню апреля: 5 вкусных и витаминных рецептов
Апрель дарит нам первые нежные побеги зеленые и свежие весенние овощи, вдохновляя на легкие и насыщенные витаминами блюда. Предлагаем вам пять оригинальных рецептов, подарящих заряд бодрости.
1. Картофельный салат со щавелем: весенняя свежесть в каждой ложке
Этот простой в приготовлении салат поражает пикантным вкусом и ароматом весны. Нежный вареный картофель прекрасно сочетается с освежающей кислинкой молодого щавеля, создавая гармоничный дуэт.
Ингредиенты
500 г картофеля
1 большой пучок щавеля
2 ст. л. масла
1 ч. л. горчицы (лучше дижонской)
1 ст. л. лимонного сока
Соль, черный молотый перец по вкусу
По желанию: зеленый лук, укроп
Приготовление
Картошку тщательно вымыть и отварить в мундире до готовности. Слегка остудить, почистить и порезать кубиками среднего размера.
Щавель промыть, обсушить и порезать тонкими полосками.
В небольшой миске смешать растительное масло, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Тщательно сбить вилкой до однородной консистенции.
В большой миске соединить нарезанный картофель и щавель. Залить заправкой и аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.
По желанию добавить мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Подавать салат теплым или прохладным.
2. Запеченные спаржевые рулетики с ветчиной и сыром
Вместо традиционной запеканки из молодой капусты попробуйте эти изысканные и легкие рулетики. Сочная свежая спаржа, обернутая ароматными ломтиками ветчины и запеченная под слоем расплавленного сыра, станет прекрасной закуской или легким ужином.
Ингредиенты
500 г свежей спаржи
100 г тонко нарезанной ветчины
100 г твердого сыра (например, пармезан, чеддер)
2 ст. л. оливкового масла
Соль, черный молотый перец по вкусу
Приготовление
Спаржу промыть, отломить жесткие кончики. По желанию можно слегка отварить спаржу в подсоленной кипящей воде в течение 2-3 минут, чтобы она стала более нежной, а затем сразу же переложить в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Обсушить.
Каждую спаржу обернуть ломтиком ветчины.
Выложить рулетики в форму для запекания, смазанную оливковым маслом.
Сверху посыпать тертым сыром.
Запечь в разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут, пока сыр не расплавится и слегка подрумянится. Подавать горячими.
3. Суп-пюре из черемши: аромат весеннего леса в вашей тарелке
С приходом весны леса и парки наполняются неповторимым ароматом дикого чеснока или черемши. Этот легкий и очень витаминный суп не только согреет после весенней прохлады, но и зарядит организм полезными веществами.
Ингредиенты
1 большой пучок черемши
1 л куриного или овощного бульона
1 средняя луковица
1 ст. л. сливочного масла
1 ст. л. оливкового масла
Соль, черный молотый перец по вкусу
По желанию: сметана или сливки для подачи
Приготовление
Черемшу тщательно промыть и мелко нарезать.
Луковицу почистить и мелко порезать.
В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло вместе с оливковым маслом. Обжарить лук до мягкости (около 5 минут).
Добавить нарезанную черемшу и готовить еще 2-3 минуты, пока она не осядет.
Влить бульон, довести до кипения, убавить огонь и варить в течение 10-15 минут.
Снять суп с огня и взбить до однородной консистенции блендером.
Повернуть на огонь, довести до кипения, посолить и поперчить по вкусу.
Подавать горячим, по желанию добавив ложку сметаны или сливок.
4. Ревневый пирог: кисло-сладкий вкус весеннего десерта
Кисло-сладкий вкус ревеня идеально сочетается с хрустящим тестом, создавая незабываемый весенний десерт, понравившийся всей семье.
Ингредиенты
Для теста:
250 г муки
125 г холодного сливочного масла
50 г сахарной пудры
1 яйцо
1 ст. л. холодной воды
Щепотка соли
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Для начинки:
500 г ревеня
150 г сахара (или по вкусу)
1 ст. л. крахмала
Цедра половины лимона (по желанию)
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Приготовление
Приготовьте тесто. В большой миске смешать муку, сахарную пудру и соль. Добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло и растереть руками в крошку. Добавить яйцо и холодную воду и быстро замесить однородное тесто. Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут.
Приготовьте начинку. Ревень помыть, очистить от жестких волокон и нарезать кусочками длиной 2-3 см. В миске смешать нарезанный ревень с сахаром, крахмалом и цедрой лимона (по желанию).
Разогреть духовой шкаф до 180°C.
Достать тесто из холодильника и разделить на две неравные части (большую для основания, меньшую для верха). Большую часть раскатать и выложить в форму для пирога, сформировав бортики.
Выложить на тесто начинку из ревеня.
Меньшую часть теста раскатать и накрыть сверху начинку. Защипнуть края. По желанию можно сделать надрез на верхнем слое теста для выхода пара.
Выпекать пирог в разогретой духовке в течение 40-50 минут, пока тесто не станет золотистым, а мягкая начинка. Дать пирогу немного остыть перед подачей.
5. Шпинатные мафины: полезный весенний перекус
Эти необычные мафины не только привлекают своим ярким зеленым цветом, но и являются отличным источником витаминов и минералов благодаря добавлению свежего шпината. Их нежный вкус обязательно понравится как взрослым, так и детям, и они станут отличным вариантом для завтрака, перекуса или даже пикника.
Ингредиенты
150 г свежего шпината
150 г муки
100 г сахара
2 яйца
80 мл растительного масла
50 мл молока
1 ч. л. разрыхлителя
Щепотка соли
По желанию: ванильный экстракт, тертый сыр
Приготовление
Разогреть духовой шкаф до 180°C. Подготовить формочки для мафинов, вставив в них бумажные капсулы или смазав растительным маслом.
Шпинат тщательно промыть, обсушить и мелко порезать.
В большой миске взбить яйца с сахаром до светлой пены. Добавить растительное масло и молоко, снова взбить до однородности. По желанию добавить несколько капель ванильного экстракта.
В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавить сухие ингредиенты в жидкие, осторожно перемешивая до образования однородного теста.
Добавить в тесто нарезанный шпинат и аккуратно перемешать. По желанию можно добавить немного тертого сыра для пикантности.
Разложить тесто по формочкам, заполняя их на 2/3 объема.
Выпекать в разогретой духовке в течение 20-25 минут, пока мафины не станут золотистыми, а зубочистка, вставленная в центр, не будет сухой.
Достать мафины из духовки и дать им немного остыть в формочках, а затем переложить на решетку до полного охлаждения.