Пять вкусных завтраков с яиц на каждый день: рецепты с фото

Завтраки с яиц

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Яйца — это универсальный и питательный продукт, который отлично подходит для быстрого и сытного завтрака. Предлагаем вам пять простых рецептов на каждый день недели, которые легко приготовить и разнообразить ваше утреннее меню.

1. Яичница по-французски в хлебе

Этот интересный способ приготовления обыкновенной яичницы точно понравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты:

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Яйца куриные — 2 штуки

Хлеб — 2 ломтика

Зелень — немного

Соль — щепотка

Сливочное масло — 20 г

Приготовление:

Из ломтиков хлеба вырежьте мякоть, оставив только рамку. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте хлебные рамки по бокам до золотистой корочки. В выемки в хлебе разбейте яйца, посолите. Жарьте яичницу в хлебе до готовности желтка и белка по вашему вкусу. Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью.

Яичница в хлебе

2. Диетический вареный омлет

Этот простой рецепт омлета, приготовленного без растительного масла, идеально подойдет для тех, кто следит за фигурой. Он готовится очень быстро и никогда не пригорает.

Ингредиенты:

Яйца — 4 штуки

Молоко — 100 мл

Соль — щепотка

Зелень — для украшения (по желанию)

Приготовление:

Яйца взбейте вилкой или миксером до однородности. Не сбивайте слишком интенсивно, чтобы омлет не стал плотным. Добавьте соль и молоко, кропотливо перемешайте. Перелейте яичную смесь в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите. Для надежности поместите пакет еще в один. Опустите пакет с омлетной смесью в кипящую воду. Варите омлет в течение 15-20 минут. Готовый омлет осторожно выложите из пакета на тарелку и по желанию украсьте свежей зеленью.

Диетический омлет

3. Хрустящие тосты с яичницей и пармезаном

Быстрый и ароматный завтрак для любителей сыра. Пармезан придает обычной яичнице пикантности и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

Яйца — 2 штуки

Пармезан тертый — 3 столовые ложки.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Тосты — несколько штук

Сливочное или оливковое масло — для жарки

Приготовление:

В миске разбейте яйца, добавьте 2 столовых ложки тертого пармезана, соль и большое количество черного молотого перца. Взбейте все вместе. На сковороде разогрейте небольшое количество сливочного или оливкового масла на среднем огне. Вылейте яичную смесь на сковороду. Слегка помешивая, соскребайте дно сковороды, чтобы образовались небольшие мягкие ленты или яичные завитки. Для получения более жидкой яичницы прогрейте ее еще 30 секунд, когда она будет выглядеть наполовину готовой, и перемешайте до кремообразной консистенции. Выложите на тосты. Для полностью прожаренной яичницы готовьте ее дольше, к желаемой консистенции. Подавайте яичницу на поджаренных тостах, сверху посыпьте остальным тертым пармезаном и черным молотым перцем.

Тосты с яичной и пармезаном

4. Полезный овощной завтрак с творогом и яйцами.

Легкий и питательный завтрак, богатый овощами и белоком. Такой омлет, запеченный в духовке, станет отличным началом дня.

Ингредиенты (на 2 порции):

Яйца куриные — 2 штуки

Овощная смесь (замороженная или свежая) — 150 г

Кисломолочный творог 5% — 100 г

Моцарелла — 15 г

Овощная приправа с солью — 0,5 чайной ложки

Приготовление:

Подготовьте все необходимые ингредиенты. В удобной миске смешайте сыр и овощную смесь. Добавить яйца и овощную приправу с солью, тщательно перемешать до однородности. Вылейте полученную смесь в силиконовую форму для запекания. Сверху посыпьте нарезанной или тертой моцареллой. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 20-25 минут до готовности и золотистой корочки.

Овощной омлет

5. Омлет из суфле

Необычный и воздушный омлет, который благодаря взбитым белкам имеет нежную текстуру суфле. Козьий сыр придает ему особую пикантность.

Ингредиенты:

Яйца — 2 штуки

Козьй сыр (или другой измельченный сыр) — 2 столовые ложки

Измельченная зелень — 1 чайная ложка

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Сливочное масло — для жарки

Приготовление:

В две отдельные чаши осторожно отделите яичные белки от желтков. С помощью ручного миксера взбейте яичные белки на средне высокой скорости до образования устойчивых пиков. Тем же миксером взбейте яичные желтки до однородности. Возьмите ¼-½ стакана яичных белков и тщательно перемешайте их с желтками, а затем вылейте всю смесь обратно к белкам, аккуратно складывая, пока все не соединится. У вас получится бледно-желтая смесь. В небольшой сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Вылейте яичную смесь на сковороду и равномерно распределите ее по всей поверхности. Готовьте в течение одной минуты. Добавьте сверху измельченный творог и зелень, посолите и поперчите по вкусу. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще 2 минуты, пока верхняя часть омлета не застынет. Переложите омлет на тарелку и по желанию сложите пополам, чтобы он выглядел как традиционный омлет.

Омлет из суфле