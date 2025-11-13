Рецепт теста для пиццы с манкой: попробуете и не пожалеете

Пицца / © Pixabay

Реклама

Рецептов приготовления теста для пиццы существует не меньше вариантов самой пиццы. Многие хозяйки уже давно отошли от оригинального способа и экспериментируют с ингредиентами, великолепием, вкусом теста, создавая, по существу, новые варианты основы для самого популярного блюда.

Предлагаем рецепт теста для пиццы с добавлением манной крупы.

Тесто для пиццы

Ингредиенты:

Реклама

вода — 250 мл

мука — 400 г

сухие дрожжи — 7 г

сахар — 7 г

соль — 6 г

оливковое масло — 30 г

манная крупа

Способ приготовления:

К просеянной муке добавляем сухие дрожжи, сахар, соль, вливаем теплую воду и замешиваем мягкое эластичное тесто. В процессе замеса добавляем оливковое и оставляем немного масла в конце замеса, чтобы смазать миску и тесто. Накрываем миску пищевой пленкой и полотенцем и отправляем в теплое место на 30 минут. Можно разогреть духовку до 30–40 градусов и подержать тесто там.

Готовое тесто делим на две равные части, присыпаем манкой и раскатываем в круг. Выкладываем любимый соус и начинку.

Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, 15-20 минут.

Раньше мы писали о том, как всего за 30 мин можно приготовить ароматную домашнюю пиццу с тонким тестом, сочным тунцом, овощами и моцареллой.