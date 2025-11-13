- Дата публикации
-
- Категория
- Подборки рецептов
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт теста для пиццы с манкой: попробуете и не пожалеете
Способ приготовления теста очень прост, однако вкус пиццы просто невероятный.
Рецептов приготовления теста для пиццы существует не меньше вариантов самой пиццы. Многие хозяйки уже давно отошли от оригинального способа и экспериментируют с ингредиентами, великолепием, вкусом теста, создавая, по существу, новые варианты основы для самого популярного блюда.
Предлагаем рецепт теста для пиццы с добавлением манной крупы.
Тесто для пиццы
Ингредиенты:
вода — 250 мл
мука — 400 г
сухие дрожжи — 7 г
сахар — 7 г
соль — 6 г
оливковое масло — 30 г
манная крупа
Способ приготовления:
К просеянной муке добавляем сухие дрожжи, сахар, соль, вливаем теплую воду и замешиваем мягкое эластичное тесто. В процессе замеса добавляем оливковое и оставляем немного масла в конце замеса, чтобы смазать миску и тесто. Накрываем миску пищевой пленкой и полотенцем и отправляем в теплое место на 30 минут. Можно разогреть духовку до 30–40 градусов и подержать тесто там.
Готовое тесто делим на две равные части, присыпаем манкой и раскатываем в круг. Выкладываем любимый соус и начинку.
Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, 15-20 минут.
