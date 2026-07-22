Рецепты вкусной наливки из алычи с водкой и без

Наливка из алычи

Реклама

Алича является отличным сырьем для приготовления домашних алкогольных напитков. Благодаря природной кислотности и яркому аромату ягоды наливки получаются насыщенными, умеренно кисловатыми и очень ароматными. Приготовить такой вкусный десертный напитки в домашних условиях можно двумя основными способами — быстрым с добавлением водки и классическим путём природного брожения без крепкого алкоголя.

Быстрая наливка из алычи на водке

Этот вариант привлекает тем, что напиток будет готов гораздо быстрее, а его крепость можно легко контролировать. Для приготовления лучше брать спелые, мясистые плоды желтого, красного или темно-синего цвета.

Для классического рецепта понадобятся:

Реклама

Алича — 1,5 килограмма.

Водка или качественный очищенный самогон двойной перегонки — 1 литр.

Сахар — от 300 до 500 граммов в зависимости от кислотности ягод.

Вода — 100-200 миллилитров по желанию, если хочется сделать напиток несколько мягче.

Пошаговый процесс приготовления:

Плоды тщательно перебирают, удаляют испорченные, моют и слегка просушивают. Чтобы сок быстрее выделился, каждую ягодку можно проткнуть зубочисткой или разрезать пополам и вынуть косточки (косточки дают легкий миндальный привкус, однако с чистой мякотью наливка сохраняется дольше). Подготовленную алычу засыпают в стеклянную банку объемом 3 литра, пересыпая слои сахаром. В емкость вливают водку так, чтобы она полностью покрывала ягодную массу на несколько сантиметров выше. Банк плотно закрывают крышкой и оставляют в темном теплом месте на 3-4 недели. Раз в несколько дней емкость энергично встряхивают, чтобы сахар полностью растворился. Готовую наливку тщательно фильтруют через марлю и слой ваты, разливают в чистые бутылки и герметично укупоривают. Напиток готов к дегустации, но выдержка в течение нескольких месяцев в прохладном месте улучшит его вкус.

Традиционная наливка из алычи без водки.

Приготовление наливки естественным путем без добавления крепкого спиртного базируется на процессе брожения, подобном приготовлению вина. Такой напиток получается более легким, очень мягким и имеет натуральный фруктовый вкус.

Необходимые ингредиенты:

Алича — 2 килограмма.

Сахар — 600-700 граммов.

Вода — 300 миллилитров.

Технология приготовления:

Реклама

Спелую алычу категорически не моют, если на кожуре сохранилась белесая природная пленка из диких дрожжей, которые и обеспечат брожение. При необходимости ягоды можно только осторожно протереть сухим полотенцем. Их разминают руками или толкушкой, удаляя косточки. Мякоть с соком складывают в бутыль или крупную стеклянную банку, добавляют сахар и воду, тщательно перемешивают. На горлышко емкости устанавливают классический водяной затвор или обычную медицинскую перчатку с проколотым тонкой иглой пальцем. Банка ставят в теплое темное помещение с температурой от 20 до 25 градусов. Процесс активного брожения обычно длится от 3 до 6 недель. Когда перчатка полностью сдувается или водяной затвор перестает выделять пузырьки, а на дне появится осадок, жидкость считают готовой. Молодую наливку сливают тонкой трубочкой, отделяя от осадка, фильтруют через марлю, разливают в бутылки и выдерживают в погребе или холодильнике еще месяц для полного созревания.

Новости партнеров