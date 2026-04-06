- Дата публикации
-
- Категория
- Подборки рецептов
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 4 мин
Салаты на Пасху: 5 рецептов, от которых вы будете в восторге
Пять идей для ярких салатов: от нежных овощей до изысканного тунца
Пасха — это праздник, символизирующий возрождение и начало весны, поэтому праздничное меню должно быть особенным. Это не просто обновление рациона, а создание атмосферы светлого праздника посредством свежести, пользы и новых вкусовых сочетаний. Предлагаем пять вариантов салатов, каждый из которых носит свой уникальный характер и особый соус.
1. Салат с лососем, томатами черри и пармезаном
Этот салат поражает сочетанием текстур — нежность рыбы, хруст сухариков и пикантность французской горчицы создают настоящую гастрономическую мечту.
Ингредиенты:
Лосось слабосоленый — 80 г.
Пармезан — 40 г (дополнительно 15 г для соуса)
Томаты черри — 6 шт.
Яйцо куриное (большое) — 1 шт.
Салат свежий (листья) — по вкусу
Лук красный — по вкусу
Сухарики — по вкусу
Для соуса:
Горчица французская — 1 ст. л.
Майонез — 1 ст. л.
Чеснок — 1 зубок
Соус терияки — по вкусу
Приготовление:
Сначала подготовьте яйцо: отварите в кипящей воде в течение 10 минут, охладите и нарежьте небольшими кубиками. Листья салата промойте, просушите и произвольно нарежьте или просто нарвите руками в глубокую миску. Добавьте к зелени нарезанное яйцо, целые или разрезанные пополам помидоры черри, кусочки лосося и пармезан (его можно натереть или нарезать тонкими слайсами). Отдельно смешайте все ингредиенты для соуса до однородности. Заправьте салат полученной смесью, тщательно перемешайте, посыпьте сверху хрустящими сухариками и сразу же подавайте к столу.
2. Весенний салат с редиской и огурцом
Классическое сочетание первых весенних овощей, обогащенное белком и легкой сметанно-горчичной заправкой.
Ингредиенты:
Редис — 400 г
Огурец — 3 шт.
Яйца куриные — 3 шт.
Зеленый лук — 1 пучок
Петрушка — 10 г
Укроп — 10 г
Для соуса:
Сметана (15%) — по вкусу
Горчица — 3 г
Соль и черный перец — по вкусу
Приготовление:
Отварите яйца вкрутую (8-9 минут после закипания), очистите от скорлупы и нарежьте аккуратными кубиками. Тщательно вымойте овощи: редис и огурцы нарежьте тонкими кружочками. Свежую зелень — лук, укроп и петрушку — мелко измельчите. В большой емкости соедините подготовленные овощи, яйца и зелень. Для заправки в отдельной пиале смешайте сметану с горчицей, солью и перцем. Добавьте соус в салат, перемешайте и наслаждайтесь сочным вкусом.
3. Сытный салат из авокадо и беконом
Питательная пища для тех, кто любит быстрые и простые решения. Секрет этого салата — в балансе жиров и свежей лимонной кислинки.
Ингредиенты:
Авокадо — 1 шт.
Бекон — 2 шт.
Салат свежий — 200 г
Хлеб (для сухариков) — 80 г
Масло подсолнечное — 15 мл
Для заправки:
Сок лимона — 30 мл
Оливковое масло — 24 мл
Чеснок — 0.25 зубка
Горчица дижонская — 5 г
Приготовление:
Прежде всего, подготовьте сытные компоненты: обжарьте ломтики бекона на сухой сковороде до золотистого цвета и хруста, после чего измельчите их. Хлеб нарежьте кубиками и поджарьте на подсолнечном масле в течение 2-3 минут до золотистого состояния. Салат вымойте и измельчите, а авокадо очистите и нарежьте кусочками (сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела). Для соуса смешайте лимонный сок, оливковое масло, измельченный чеснок и горчицу. Выложите салат, авокадо и бекон в миску, полейте заправкой, перемешайте и добавьте домашние сухарики перед употреблением.
4. Салат из молодой капусты и крабовых палочек
Легкая интерпретация известного рецепта, где вместо майонеза используется полезный греческий йогурт с пряными нотками.
Ингредиенты:
Капуста молодая — 300 г
Крабовые палочки — 100 г
Яйца куриные — 2 шт.
Кукуруза консервированная — 20 г
Петрушка — 0.5 пучка
Для заправки:
Йогурт греческий — 150 г
Сок лимона — 1 ч. л.
Уксус бальзамический — 1 ч. л.
Масло оливковое — 1 ч. л.
Горчица дижонская — 1 ч. л.
Чеснок — 1 зубок
Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Нашинкуйте молодую капусту тонкой соломкой. Крабовые палочки нарежьте продолговатыми кусочками, а предварительно отваренные яйца — кубиками. Слейте лишнюю жидкость из кукурузы и измельчите петрушку. Все ингредиенты сложите в салатнике. Отдельно приготовьте пикантный соус: соедините йогурт, лимонный сок, горчицу, уксус, растительное масло и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте салат соусом и сразу подавайте, пока капуста сохраняет свою естественную хрусткость.
5. Салат с тунцем, ржаными гренками и яйцами.
Изысканное и питательное блюдо, где нежный тунец контрастирует с хрустящими ржаными сухариками и сладкой пикантной заправкой.
Ингредиенты:
Салатная зелень — 100 г
Тунец в собственном соке — 185 г (1 банка)
Зерна тыквы — 30 г
Хлеб ржаной — 2 ломтика
Вяленые помидоры — 100 г
Яйца куриные — 2 шт.
Петрушка — 2 ветки
Растительное масло для жарки — по вкусу
Любимая микрозелень — по вкусу
Черный свежемолотый перец — по вкусу
Для заправки:
Масло из вяленых помидоров — 80 мл.
Бальзамический уксус (или винный или яблочный) — 30 мл
Горчица не острая — 1 ч. л.
Мед — 1 ч. л.
Приготовление:
Начните с приготовления хрустящих добавок: подсушите семена тыквы на сухой горячей сковороде. Ржаной хлеб нарежьте кубиками и обжарьте с щепоткой соли на небольшом количестве растительного масла. Яйца сварите на твердо (вкрутую), почистите от скорлупы и разрежьте каждое на 4 части. Из тунца отцедите жидкость. Вяленые помидоры нарежьте большими кусочками. Для приготовления соуса интенсивно смешайте растительное масло от томатов с бальзамическим уксусом, медом и горчицей до состояния однородной эмульсии. Собирайте салат: на тарелку выложите подушку из салатной зелени, сверху добавьте кусочки тунца и вяленые помидоры. Оформите блюдо четвертинками яиц, ржаными гренками, порубленной петрушкой и микрозеленкой. Перед самой подачей полейте салат подготовленной заправкой, посыпьте тыквенными семенами и черным свежемолотым перцем.