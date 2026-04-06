Салаты на Пасху: 5 рецептов, от которых вы будете в восторге

Салаты на Пасху

Реклама

Пасха — это праздник, символизирующий возрождение и начало весны, поэтому праздничное меню должно быть особенным. Это не просто обновление рациона, а создание атмосферы светлого праздника посредством свежести, пользы и новых вкусовых сочетаний. Предлагаем пять вариантов салатов, каждый из которых носит свой уникальный характер и особый соус.

1. Салат с лососем, томатами черри и пармезаном

Этот салат поражает сочетанием текстур — нежность рыбы, хруст сухариков и пикантность французской горчицы создают настоящую гастрономическую мечту.

Ингредиенты:

Реклама

Лосось слабосоленый — 80 г.

Пармезан — 40 г (дополнительно 15 г для соуса)

Томаты черри — 6 шт.

Яйцо куриное (большое) — 1 шт.

Салат свежий (листья) — по вкусу

Лук красный — по вкусу

Сухарики — по вкусу

Для соуса:

Горчица французская — 1 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубок

Соус терияки — по вкусу

Приготовление:

Сначала подготовьте яйцо: отварите в кипящей воде в течение 10 минут, охладите и нарежьте небольшими кубиками. Листья салата промойте, просушите и произвольно нарежьте или просто нарвите руками в глубокую миску. Добавьте к зелени нарезанное яйцо, целые или разрезанные пополам помидоры черри, кусочки лосося и пармезан (его можно натереть или нарезать тонкими слайсами). Отдельно смешайте все ингредиенты для соуса до однородности. Заправьте салат полученной смесью, тщательно перемешайте, посыпьте сверху хрустящими сухариками и сразу же подавайте к столу.

2. Весенний салат с редиской и огурцом

Классическое сочетание первых весенних овощей, обогащенное белком и легкой сметанно-горчичной заправкой.

Реклама

Ингредиенты:

Редис — 400 г

Огурец — 3 шт.

Яйца куриные — 3 шт.

Зеленый лук — 1 пучок

Петрушка — 10 г

Укроп — 10 г

Для соуса:

Сметана (15%) — по вкусу

Горчица — 3 г

Соль и черный перец — по вкусу

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую (8-9 минут после закипания), очистите от скорлупы и нарежьте аккуратными кубиками. Тщательно вымойте овощи: редис и огурцы нарежьте тонкими кружочками. Свежую зелень — лук, укроп и петрушку — мелко измельчите. В большой емкости соедините подготовленные овощи, яйца и зелень. Для заправки в отдельной пиале смешайте сметану с горчицей, солью и перцем. Добавьте соус в салат, перемешайте и наслаждайтесь сочным вкусом.

Реклама

3. Сытный салат из авокадо и беконом

Питательная пища для тех, кто любит быстрые и простые решения. Секрет этого салата — в балансе жиров и свежей лимонной кислинки.

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.

Бекон — 2 шт.

Салат свежий — 200 г

Хлеб (для сухариков) — 80 г

Масло подсолнечное — 15 мл

Для заправки:

Сок лимона — 30 мл

Оливковое масло — 24 мл

Чеснок — 0.25 зубка

Горчица дижонская — 5 г

Приготовление:

Реклама

Прежде всего, подготовьте сытные компоненты: обжарьте ломтики бекона на сухой сковороде до золотистого цвета и хруста, после чего измельчите их. Хлеб нарежьте кубиками и поджарьте на подсолнечном масле в течение 2-3 минут до золотистого состояния. Салат вымойте и измельчите, а авокадо очистите и нарежьте кусочками (сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела). Для соуса смешайте лимонный сок, оливковое масло, измельченный чеснок и горчицу. Выложите салат, авокадо и бекон в миску, полейте заправкой, перемешайте и добавьте домашние сухарики перед употреблением.

4. Салат из молодой капусты и крабовых палочек

Легкая интерпретация известного рецепта, где вместо майонеза используется полезный греческий йогурт с пряными нотками.

Ингредиенты:

Капуста молодая — 300 г

Крабовые палочки — 100 г

Яйца куриные — 2 шт.

Кукуруза консервированная — 20 г

Петрушка — 0.5 пучка

Для заправки:

Реклама

Йогурт греческий — 150 г

Сок лимона — 1 ч. л.

Уксус бальзамический — 1 ч. л.

Масло оливковое — 1 ч. л.

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубок

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Нашинкуйте молодую капусту тонкой соломкой. Крабовые палочки нарежьте продолговатыми кусочками, а предварительно отваренные яйца — кубиками. Слейте лишнюю жидкость из кукурузы и измельчите петрушку. Все ингредиенты сложите в салатнике. Отдельно приготовьте пикантный соус: соедините йогурт, лимонный сок, горчицу, уксус, растительное масло и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте салат соусом и сразу подавайте, пока капуста сохраняет свою естественную хрусткость.

5. Салат с тунцем, ржаными гренками и яйцами.

Изысканное и питательное блюдо, где нежный тунец контрастирует с хрустящими ржаными сухариками и сладкой пикантной заправкой.

Ингредиенты:

Реклама

Салатная зелень — 100 г

Тунец в собственном соке — 185 г (1 банка)

Зерна тыквы — 30 г

Хлеб ржаной — 2 ломтика

Вяленые помидоры — 100 г

Яйца куриные — 2 шт.

Петрушка — 2 ветки

Растительное масло для жарки — по вкусу

Любимая микрозелень — по вкусу

Черный свежемолотый перец — по вкусу

Для заправки:

Масло из вяленых помидоров — 80 мл.

Бальзамический уксус (или винный или яблочный) — 30 мл

Горчица не острая — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Приготовление:

Начните с приготовления хрустящих добавок: подсушите семена тыквы на сухой горячей сковороде. Ржаной хлеб нарежьте кубиками и обжарьте с щепоткой соли на небольшом количестве растительного масла. Яйца сварите на твердо (вкрутую), почистите от скорлупы и разрежьте каждое на 4 части. Из тунца отцедите жидкость. Вяленые помидоры нарежьте большими кусочками. Для приготовления соуса интенсивно смешайте растительное масло от томатов с бальзамическим уксусом, медом и горчицей до состояния однородной эмульсии. Собирайте салат: на тарелку выложите подушку из салатной зелени, сверху добавьте кусочки тунца и вяленые помидоры. Оформите блюдо четвертинками яиц, ржаными гренками, порубленной петрушкой и микрозеленкой. Перед самой подачей полейте салат подготовленной заправкой, посыпьте тыквенными семенами и черным свежемолотым перцем.