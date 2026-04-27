Салаты с редиской: 7 рецептов вкусных и полезных блюд

Салаты с редиской

С появлением первой весенней редиски украинские кухни наполняются особыми ароматами и яркими цветами. Этот питательный корнеплод не только дарит весеннее настроение, но и обладает ценными бактерицидными и диетическими свойствами. Чтобы разнообразить ваш рацион, предлагаем подборку из семи оригинальных салатов — от самых простых вариантов на каждый день до изысканных праздничных сочетаний.

1. Весенняя украинская классика с черемшой и редиской

Этот салат ценится за свежесть и бактерицидные свойства первой зелени.

Ингредиенты:

Редис — 1 пучок;

Черемша — 1 пучок;

Зеленый лук — ½ пучка;

Сметана (или душистое подсолнечное масло) — 2-3 ст. л.;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Редис нарежьте тонкими кружочками. Мелко порубите черемшу, которая придаст салату легкий чесночный привкус, и зеленый лук. Посолите, добавьте сметану и тщательно перемешайте. Сметана поможет смягчить остроту зелени.

2. Питательный салат с яйцом и льном и редиской

Усовершенствованная версия классики, которая благодаря белку может стать полноценным перекусом.

Ингредиенты:

Редис — 200 г;

Яйца вкрутую сваренные — 2-3 шт.;

Любимая зелень (укроп, лук) — 1 пучок;

Семена льна — 1 ч. л.;

Сок лимона — 1 ч. л.;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Соль, перец — по вкусу.

Как приготовить:

Нарежьте редиску ломтиками, а вареные яйца — кубиками или дольками. Добавьте измельченную зелень. Посолите, поперчите, сбрызните соком лимона для баланса вкуса. Заправьте растительным маслом и посыпьте семенами льна перед самой подачей.

3. Редис с творогом и чесноком

Оригинальное сочетание, напоминающее намазку, но в формате свежего салата.

Ингредиенты:

Редис — 150 г;

Творог — 200 г;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Зеленый лук и укроп — 1 пучок;

Соль — по вкусу.

Как приготовить:

Творог хорошо разомните вилкой. Редис нарежьте мелкими кусочками. Чеснок выжмите через пресс. Смешайте творог с чесноком, редисом и большим количеством измельченного укропа. Такой салат получается очень освежающим и пикантным.

4. Микс «Молодые овощи»

Самый популярный салат сезона, где редис соседствует с первой капустой.

Ингредиенты:

Молодая капуста — 300 г;

Редис — 150 г;

Свежие огурцы — 2 шт.;

Томаты — 2 шт.;

Зеленый лук — по вкусу;

Масло (или сметана) — 3 ст. л.

Приготовление:

Капусту мелко нашинкуйте, огурцы и томаты нарежьте произвольными кусочками, а редиску кружочками. Смешайте все овощи в большой миске. Заправьте этот микс именно растительным маслом, поскольку оно лучше раскрывает аромат молодых овощей.

5. Праздничный салат с кукурузой и редиской

Яркий вариант, который особенно нравится детям из-за сладкой кукурузы.

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 200 г;

Консервированная кукуруза — ½ банки;

Редис — 100 г;

Свежие огурцы — 2 шт.;

Яйца вареные — 2 шт.;

Йогурт натуральный (или майонез) — 3 ст. л.;

Французская горчица — 1 ч. л.

Как приготовить:

Нарежьте пекинскую капусту, огурцы и редис. Добавьте нарезанные яйца и всыпьте кукурузу. Отдельно смешайте йогурт с горчицей для соуса. Заправьте салат и подавайте на праздничный стол.

6. Салат с редиской с мясом и домашними сухариками

Сытное блюдо с изысканным акцентом рукколы.

Ингредиенты:

Прикопченное мясо (или вареное филе) — 150 г;

Редис — 100 г;

Огурец — 1 шт.;

Руккола — небольшая горсть;

Батон (для сухариков) — 2 ломтика;

Масло и сок лимона — для заправки.

Как приготовить:

Батон нарежьте кубиками и подсушите на сковороде до золотистой корочки. Мясо, редис и огурец нарежьте соломкой. Добавьте рукколу, которая придаст особую остроту. Посолите, заправьте растительным маслом с лимоном, а сухарики добавьте в последний момент, чтобы они оставались хрустящими.

7. Фаршированная редиска

Необычная закуска для эффектной подачи.

Ингредиенты:

Большая редиска — 10-12 шт.;

Брынза (или творог) — 100 г;

Вареные яйца — 2 шт.;

Зелень, соль — по вкусу.

Как приготовить:

У каждой редиски срежьте верхушку и хвостик (для устойчивости). Осторожно вырежьте серединку. Для начинки смешайте мелко натертые яйца, размятую брынзу и измельченную зелень. Наполните этой массой подготовленные «чашечки» из редиса. Подавайте как самостоятельную порционную закуску.

