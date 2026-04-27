- Дата публикации
-
- Категория
- Подборки рецептов
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 3 мин
Салаты с редиской: 7 рецептов вкусных и полезных блюд
Рецепты вкусных, классических и необычных салатов с редиской.
С появлением первой весенней редиски украинские кухни наполняются особыми ароматами и яркими цветами. Этот питательный корнеплод не только дарит весеннее настроение, но и обладает ценными бактерицидными и диетическими свойствами. Чтобы разнообразить ваш рацион, предлагаем подборку из семи оригинальных салатов — от самых простых вариантов на каждый день до изысканных праздничных сочетаний.
1. Весенняя украинская классика с черемшой и редиской
Этот салат ценится за свежесть и бактерицидные свойства первой зелени.
Ингредиенты:
Редис — 1 пучок;
Черемша — 1 пучок;
Зеленый лук — ½ пучка;
Сметана (или душистое подсолнечное масло) — 2-3 ст. л.;
Соль — по вкусу.
Приготовление:
Редис нарежьте тонкими кружочками. Мелко порубите черемшу, которая придаст салату легкий чесночный привкус, и зеленый лук. Посолите, добавьте сметану и тщательно перемешайте. Сметана поможет смягчить остроту зелени.
2. Питательный салат с яйцом и льном и редиской
Усовершенствованная версия классики, которая благодаря белку может стать полноценным перекусом.
Ингредиенты:
Редис — 200 г;
Яйца вкрутую сваренные — 2-3 шт.;
Любимая зелень (укроп, лук) — 1 пучок;
Семена льна — 1 ч. л.;
Сок лимона — 1 ч. л.;
Растительное масло — 2 ст. л.;
Соль, перец — по вкусу.
Как приготовить:
Нарежьте редиску ломтиками, а вареные яйца — кубиками или дольками. Добавьте измельченную зелень. Посолите, поперчите, сбрызните соком лимона для баланса вкуса. Заправьте растительным маслом и посыпьте семенами льна перед самой подачей.
3. Редис с творогом и чесноком
Оригинальное сочетание, напоминающее намазку, но в формате свежего салата.
Ингредиенты:
Редис — 150 г;
Творог — 200 г;
Чеснок — 2–3 зубчика;
Зеленый лук и укроп — 1 пучок;
Соль — по вкусу.
Как приготовить:
Творог хорошо разомните вилкой. Редис нарежьте мелкими кусочками. Чеснок выжмите через пресс. Смешайте творог с чесноком, редисом и большим количеством измельченного укропа. Такой салат получается очень освежающим и пикантным.
4. Микс «Молодые овощи»
Самый популярный салат сезона, где редис соседствует с первой капустой.
Ингредиенты:
Молодая капуста — 300 г;
Редис — 150 г;
Свежие огурцы — 2 шт.;
Томаты — 2 шт.;
Зеленый лук — по вкусу;
Масло (или сметана) — 3 ст. л.
Приготовление:
Капусту мелко нашинкуйте, огурцы и томаты нарежьте произвольными кусочками, а редиску кружочками. Смешайте все овощи в большой миске. Заправьте этот микс именно растительным маслом, поскольку оно лучше раскрывает аромат молодых овощей.
5. Праздничный салат с кукурузой и редиской
Яркий вариант, который особенно нравится детям из-за сладкой кукурузы.
Ингредиенты:
Пекинская капуста — 200 г;
Консервированная кукуруза — ½ банки;
Редис — 100 г;
Свежие огурцы — 2 шт.;
Яйца вареные — 2 шт.;
Йогурт натуральный (или майонез) — 3 ст. л.;
Французская горчица — 1 ч. л.
Как приготовить:
Нарежьте пекинскую капусту, огурцы и редис. Добавьте нарезанные яйца и всыпьте кукурузу. Отдельно смешайте йогурт с горчицей для соуса. Заправьте салат и подавайте на праздничный стол.
6. Салат с редиской с мясом и домашними сухариками
Сытное блюдо с изысканным акцентом рукколы.
Ингредиенты:
Прикопченное мясо (или вареное филе) — 150 г;
Редис — 100 г;
Огурец — 1 шт.;
Руккола — небольшая горсть;
Батон (для сухариков) — 2 ломтика;
Масло и сок лимона — для заправки.
Как приготовить:
Батон нарежьте кубиками и подсушите на сковороде до золотистой корочки. Мясо, редис и огурец нарежьте соломкой. Добавьте рукколу, которая придаст особую остроту. Посолите, заправьте растительным маслом с лимоном, а сухарики добавьте в последний момент, чтобы они оставались хрустящими.
7. Фаршированная редиска
Необычная закуска для эффектной подачи.
Ингредиенты:
Большая редиска — 10-12 шт.;
Брынза (или творог) — 100 г;
Вареные яйца — 2 шт.;
Зелень, соль — по вкусу.
Как приготовить:
У каждой редиски срежьте верхушку и хвостик (для устойчивости). Осторожно вырежьте серединку. Для начинки смешайте мелко натертые яйца, размятую брынзу и измельченную зелень. Наполните этой массой подготовленные «чашечки» из редиса. Подавайте как самостоятельную порционную закуску.