Самые вкусные куличи на Пасху: пять вкусных рецептов на любой вкус
Как приготовить самые вкусные куличи
Пасха — это праздник, объединяющий семью вокруг традиций, а душистый кулич всегда остается главным символом этого торжества. Каждая хозяйка стремится найти именно тот идеальный рецепт, который подчеркнул особый настрой светлого дня и пришелся по вкусу каждому гостю. Современная кухня предлагает множество вариантов: от проверенной временем дрожжевой классики до оригинальных шоколадных десертов или полезных диетических новинок. Предлагаем вам подборку из пяти лучших способов приготовления, среди которых вы непременно найдете свой любимый кулич — нежный, рыхлый и полный домашнего уюта.
1. Классическая дрожжевая кулич
Традиционная выпечка для тех, кто любит пышное, ароматное тесто, готовящееся на опаре.
Ингредиенты для опары:
Молоко жирное 3,2% — 0,5 л
Дрожжи прессованные («живые») — 50 г
Сахар — 1 ст. л.
Мука пшеничная — 100 г
Ингредиенты для теста:
Мука пшеничная — 1 кг
Яйца крупные — 4 шт.
Желтки яичные — 2 шт.
Сахар — 300 г
Масло сливочное 82% — 200 г
Изюм и цукаты — по 50 г
Ванильный сахар — 2 п.
Цедра лимона — из 1 шт.
Соль — 2 щепотки
Приготовление:
Прогрейте молоко до 35°C, растворите в нем дрожжи. Добавьте 1 ст. л. сахара и 100 г просеянной муки. Оставьте в тепле на 30 минут до появления пузырьков.
Когда опара вырастет, смешайте яйца, желтки, сахар и соль. Введите данную смесь в опару, добавьте вторую часть муки и оставьте настояться минимум на 1 час.
Вмешайте в тесто мягкое сливочное масло. Добавьте набухшие изюм, промытые цукаты, ванильный сахар и натертую цедру.
Замешивайте тесто руками, пока оно не станет вязким и перестанет липнуть. Переложите в смазанную растительным маслом миску, накройте полотенцем и дайте подняться еще 1 час (масса должна вырасти вдвое).
Смоченными в масле руками сформуйте шарики, выложите в формы на 1/3 объема. Дайте подойти в тепле 40 минутам. Выпекайте при 170°C от 30 до 50 минут.
2. Шоколадная кулич с медом и кофе
Изысканный вариант с глубоким цветом и необычным сочетанием ароматов.
Ингредиенты:
Мука — 350 г
Молоко — 60 мл
Дрожжи (1 пакетик) — 22 г
Кофе заварной — 80 мл
Мед — 35 г
Масло сливочное — 60 г
Сахар — 50 г
Яйцо — 1 шт.
Какао — 1 ст. л.
Цукаты — 70 г
Корица, ванилин, соль — по вкусу
Приготовление:
Растворите дрожжи в молоке. В горячем кофе растворите мед, дайте немного остыть. Отдельно взбейте яйцо миксером.
Соедините муку (немножко оставьте для примеси), сахар, соль, ванилин, корицу и какао.
К дрожжам добавьте кофе с медом и взбитое яйцо. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто. В конце добавьте подтопленное масло и оставшуюся муку.
Вымесите тесто руками, накройте и оставьте на 1 час. Когда масса увеличится вдвое, вмешайте цукаты.
Разложите в формы, дайте подняться еще раз. Чтобы тесто не треснуло, вставьте сверху по две зубочистки и смажьте молоком. Выпекайте при 180°C до готовности.
3. Заварной творожный кулич (без выпекания)
Очень нежный по структуре кулич, готовящийся на основе заварного крема.
Ингредиенты:
Сыр кисломолочный (жирный) — 500 г
Масло сливочное 82% — 100 г
Сливки 33% — 100 мл
Яйца — 2 шт.
Сахар — 100 г
Сухофрукты и орехи — 100 г
Ваниль — 1 ч. л.
Приготовление:
В кастрюле с толстым дном смешайте сахар, ваниль, яйца и сливки. Постоянно перемешивая, варите на маленьком огне до загустения. Снимите, накройте пленкой и охладите.
Сыр смешайте с размягченным маслом. Добавьте остывшее заварное основание и взбейте все блендером до идеальной однородности.
Добавьте промытые и просушенные орехи с сухофруктами.
Специальную форму (или миску) выстелите влажной марлей без морщин. Выложите массу, хорошо утрамбовывая. Накройте концами марли, сверху поставьте груз (к примеру, банку с водой).
Поставьте в холодильник минимум на 10 часов. После этого аккуратно снимите форму и марлю.
4. Полезная пасха (без сахара и дрожжей)
Диетический рецепт на кефире и смеси полезной муки.
Ингредиенты:
Кефир — 200 мл
Сыр кисломолочный пастообразный — 100 г
Мука (рисовая, кукурузная, цельнозерновая) — по 80 г
Яйца — 3 шт.
Мед — 50 г
Курага — 40 г, цукаты — 30 г
Сода — 4 г, ванилин, цедра апельсина, соль
Приготовление:
Добавьте соду в кефир, размешайте и оставьте на 5 минут.
Взбейте желтки с медом до светлой массы. Добавить цедру и пастообразный сыр, перемешать миксером. Влейте кефир.
Смешайте все виды муки с ванилином. Добавьте цукаты и сухофрукты, чтобы они равномерно распределились в муке.
Совместите муку с жидкой массой. Отдельно взбейте белки с щепоткой соли до пиков и осторожно введите их в тесто лопаткой.
Смажьте форму растительным маслом, выложите тесто. Выпекайте в разогретой духовке при 180°C в течение 45 минут.
5. Творог в духовке (без дрожжей)
Напоминает нежное суфле, готовится быстро и всегда удается.
Ингредиенты:
Сыр кисломолочный — 500 г
Яйца — 4 шт.
Сахар — 150 г
Масло сливочное — 100 г
Манная крупа — 1 ст. л.
Изюм — 100 г
Ванильный сахар — 1 ч. л., цедра лимона
Приготовление:
Сыр протрите через сито или взбейте блендером. Добавьте манку, размягченное масло, изюм, ваниль и цедру.
Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром до пышности и вмешайте в творожную массу.
Взбейте белки в крепкую пену и аккуратно, движениями снизу вверх, введите в тесто.
Формы смажьте маслом и присыпьте манкой. Наполните их только наполовину. Выпекайте при 150–170°C приблизительно 1–1,5 часа.
Кулич готов, когда серединка станет крепкой, а верхушка приобретет золотистый цвет.
Вкусная Пасха!