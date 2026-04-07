115
4 мин

Самые вкусные куличи на Пасху: пять вкусных рецептов на любой вкус

Как приготовить самые вкусные куличи

Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Рецепты вкуснейших куличей

Пасха — это праздник, объединяющий семью вокруг традиций, а душистый кулич всегда остается главным символом этого торжества. Каждая хозяйка стремится найти именно тот идеальный рецепт, который подчеркнул особый настрой светлого дня и пришелся по вкусу каждому гостю. Современная кухня предлагает множество вариантов: от проверенной временем дрожжевой классики до оригинальных шоколадных десертов или полезных диетических новинок. Предлагаем вам подборку из пяти лучших способов приготовления, среди которых вы непременно найдете свой любимый кулич — нежный, рыхлый и полный домашнего уюта.

1. Классическая дрожжевая кулич

Традиционная выпечка для тех, кто любит пышное, ароматное тесто, готовящееся на опаре.

Ингредиенты для опары:

  • Молоко жирное 3,2% — 0,5 л

  • Дрожжи прессованные («живые») — 50 г

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Мука пшеничная — 100 г

Ингредиенты для теста:

  • Мука пшеничная — 1 кг

  • Яйца крупные — 4 шт.

  • Желтки яичные — 2 шт.

  • Сахар — 300 г

  • Масло сливочное 82% — 200 г

  • Изюм и цукаты — по 50 г

  • Ванильный сахар — 2 п.

  • Цедра лимона — из 1 шт.

  • Соль — 2 щепотки

Приготовление:

  1. Прогрейте молоко до 35°C, растворите в нем дрожжи. Добавьте 1 ст. л. сахара и 100 г просеянной муки. Оставьте в тепле на 30 минут до появления пузырьков.

  2. Когда опара вырастет, смешайте яйца, желтки, сахар и соль. Введите данную смесь в опару, добавьте вторую часть муки и оставьте настояться минимум на 1 час.

  3. Вмешайте в тесто мягкое сливочное масло. Добавьте набухшие изюм, промытые цукаты, ванильный сахар и натертую цедру.

  4. Замешивайте тесто руками, пока оно не станет вязким и перестанет липнуть. Переложите в смазанную растительным маслом миску, накройте полотенцем и дайте подняться еще 1 час (масса должна вырасти вдвое).

  5. Смоченными в масле руками сформуйте шарики, выложите в формы на 1/3 объема. Дайте подойти в тепле 40 минутам. Выпекайте при 170°C от 30 до 50 минут.

2. Шоколадная кулич с медом и кофе

Изысканный вариант с глубоким цветом и необычным сочетанием ароматов.

Ингредиенты:

  • Мука — 350 г

  • Молоко — 60 мл

  • Дрожжи (1 пакетик) — 22 г

  • Кофе заварной — 80 мл

  • Мед — 35 г

  • Масло сливочное — 60 г

  • Сахар — 50 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Какао — 1 ст. л.

  • Цукаты — 70 г

  • Корица, ванилин, соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Растворите дрожжи в молоке. В горячем кофе растворите мед, дайте немного остыть. Отдельно взбейте яйцо миксером.

  2. Соедините муку (немножко оставьте для примеси), сахар, соль, ванилин, корицу и какао.

  3. К дрожжам добавьте кофе с медом и взбитое яйцо. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто. В конце добавьте подтопленное масло и оставшуюся муку.

  4. Вымесите тесто руками, накройте и оставьте на 1 час. Когда масса увеличится вдвое, вмешайте цукаты.

  5. Разложите в формы, дайте подняться еще раз. Чтобы тесто не треснуло, вставьте сверху по две зубочистки и смажьте молоком. Выпекайте при 180°C до готовности.

3. Заварной творожный кулич (без выпекания)

Очень нежный по структуре кулич, готовящийся на основе заварного крема.

Ингредиенты:

  • Сыр кисломолочный (жирный) — 500 г

  • Масло сливочное 82% — 100 г

  • Сливки 33% — 100 мл

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 100 г

  • Сухофрукты и орехи — 100 г

  • Ваниль — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. В кастрюле с толстым дном смешайте сахар, ваниль, яйца и сливки. Постоянно перемешивая, варите на маленьком огне до загустения. Снимите, накройте пленкой и охладите.

  2. Сыр смешайте с размягченным маслом. Добавьте остывшее заварное основание и взбейте все блендером до идеальной однородности.

  3. Добавьте промытые и просушенные орехи с сухофруктами.

  4. Специальную форму (или миску) выстелите влажной марлей без морщин. Выложите массу, хорошо утрамбовывая. Накройте концами марли, сверху поставьте груз (к примеру, банку с водой).

  5. Поставьте в холодильник минимум на 10 часов. После этого аккуратно снимите форму и марлю.

4. Полезная пасха (без сахара и дрожжей)

Диетический рецепт на кефире и смеси полезной муки.

Ингредиенты:

  • Кефир — 200 мл

  • Сыр кисломолочный пастообразный — 100 г

  • Мука (рисовая, кукурузная, цельнозерновая) — по 80 г

  • Яйца — 3 шт.

  • Мед — 50 г

  • Курага — 40 г, цукаты — 30 г

  • Сода — 4 г, ванилин, цедра апельсина, соль

Приготовление:

  1. Добавьте соду в кефир, размешайте и оставьте на 5 минут.

  2. Взбейте желтки с медом до светлой массы. Добавить цедру и пастообразный сыр, перемешать миксером. Влейте кефир.

  3. Смешайте все виды муки с ванилином. Добавьте цукаты и сухофрукты, чтобы они равномерно распределились в муке.

  4. Совместите муку с жидкой массой. Отдельно взбейте белки с щепоткой соли до пиков и осторожно введите их в тесто лопаткой.

  5. Смажьте форму растительным маслом, выложите тесто. Выпекайте в разогретой духовке при 180°C в течение 45 минут.

5. Творог в духовке (без дрожжей)

Напоминает нежное суфле, готовится быстро и всегда удается.

Ингредиенты:

  • Сыр кисломолочный — 500 г

  • Яйца — 4 шт.

  • Сахар — 150 г

  • Масло сливочное — 100 г

  • Манная крупа — 1 ст. л.

  • Изюм — 100 г

  • Ванильный сахар — 1 ч. л., цедра лимона

Приготовление:

  1. Сыр протрите через сито или взбейте блендером. Добавьте манку, размягченное масло, изюм, ваниль и цедру.

  2. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром до пышности и вмешайте в творожную массу.

  3. Взбейте белки в крепкую пену и аккуратно, движениями снизу вверх, введите в тесто.

  4. Формы смажьте маслом и присыпьте манкой. Наполните их только наполовину. Выпекайте при 150–170°C приблизительно 1–1,5 часа.

Кулич готов, когда серединка станет крепкой, а верхушка приобретет золотистый цвет.

Вкусная Пасха!

