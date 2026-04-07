Самые вкусные куличи на Пасху: пять вкусных рецептов на любой вкус

Рецепты вкуснейших куличей

Пасха — это праздник, объединяющий семью вокруг традиций, а душистый кулич всегда остается главным символом этого торжества. Каждая хозяйка стремится найти именно тот идеальный рецепт, который подчеркнул особый настрой светлого дня и пришелся по вкусу каждому гостю. Современная кухня предлагает множество вариантов: от проверенной временем дрожжевой классики до оригинальных шоколадных десертов или полезных диетических новинок. Предлагаем вам подборку из пяти лучших способов приготовления, среди которых вы непременно найдете свой любимый кулич — нежный, рыхлый и полный домашнего уюта.

1. Классическая дрожжевая кулич

Традиционная выпечка для тех, кто любит пышное, ароматное тесто, готовящееся на опаре.

Ингредиенты для опары:

Молоко жирное 3,2% — 0,5 л

Дрожжи прессованные («живые») — 50 г

Сахар — 1 ст. л.

Мука пшеничная — 100 г

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная — 1 кг

Яйца крупные — 4 шт.

Желтки яичные — 2 шт.

Сахар — 300 г

Масло сливочное 82% — 200 г

Изюм и цукаты — по 50 г

Ванильный сахар — 2 п.

Цедра лимона — из 1 шт.

Соль — 2 щепотки

Приготовление:

Прогрейте молоко до 35°C, растворите в нем дрожжи. Добавьте 1 ст. л. сахара и 100 г просеянной муки. Оставьте в тепле на 30 минут до появления пузырьков. Когда опара вырастет, смешайте яйца, желтки, сахар и соль. Введите данную смесь в опару, добавьте вторую часть муки и оставьте настояться минимум на 1 час. Вмешайте в тесто мягкое сливочное масло. Добавьте набухшие изюм, промытые цукаты, ванильный сахар и натертую цедру. Замешивайте тесто руками, пока оно не станет вязким и перестанет липнуть. Переложите в смазанную растительным маслом миску, накройте полотенцем и дайте подняться еще 1 час (масса должна вырасти вдвое). Смоченными в масле руками сформуйте шарики, выложите в формы на 1/3 объема. Дайте подойти в тепле 40 минутам. Выпекайте при 170°C от 30 до 50 минут.

2. Шоколадная кулич с медом и кофе

Изысканный вариант с глубоким цветом и необычным сочетанием ароматов.

Ингредиенты:

Мука — 350 г

Молоко — 60 мл

Дрожжи (1 пакетик) — 22 г

Кофе заварной — 80 мл

Мед — 35 г

Масло сливочное — 60 г

Сахар — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Какао — 1 ст. л.

Цукаты — 70 г

Корица, ванилин, соль — по вкусу

Приготовление:

Растворите дрожжи в молоке. В горячем кофе растворите мед, дайте немного остыть. Отдельно взбейте яйцо миксером. Соедините муку (немножко оставьте для примеси), сахар, соль, ванилин, корицу и какао. К дрожжам добавьте кофе с медом и взбитое яйцо. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто. В конце добавьте подтопленное масло и оставшуюся муку. Вымесите тесто руками, накройте и оставьте на 1 час. Когда масса увеличится вдвое, вмешайте цукаты. Разложите в формы, дайте подняться еще раз. Чтобы тесто не треснуло, вставьте сверху по две зубочистки и смажьте молоком. Выпекайте при 180°C до готовности.

3. Заварной творожный кулич (без выпекания)

Очень нежный по структуре кулич, готовящийся на основе заварного крема.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный (жирный) — 500 г

Масло сливочное 82% — 100 г

Сливки 33% — 100 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г

Сухофрукты и орехи — 100 г

Ваниль — 1 ч. л.

Приготовление:

В кастрюле с толстым дном смешайте сахар, ваниль, яйца и сливки. Постоянно перемешивая, варите на маленьком огне до загустения. Снимите, накройте пленкой и охладите. Сыр смешайте с размягченным маслом. Добавьте остывшее заварное основание и взбейте все блендером до идеальной однородности. Добавьте промытые и просушенные орехи с сухофруктами. Специальную форму (или миску) выстелите влажной марлей без морщин. Выложите массу, хорошо утрамбовывая. Накройте концами марли, сверху поставьте груз (к примеру, банку с водой). Поставьте в холодильник минимум на 10 часов. После этого аккуратно снимите форму и марлю.

4. Полезная пасха (без сахара и дрожжей)

Диетический рецепт на кефире и смеси полезной муки.

Ингредиенты:

Кефир — 200 мл

Сыр кисломолочный пастообразный — 100 г

Мука (рисовая, кукурузная, цельнозерновая) — по 80 г

Яйца — 3 шт.

Мед — 50 г

Курага — 40 г, цукаты — 30 г

Сода — 4 г, ванилин, цедра апельсина, соль

Приготовление:

Добавьте соду в кефир, размешайте и оставьте на 5 минут. Взбейте желтки с медом до светлой массы. Добавить цедру и пастообразный сыр, перемешать миксером. Влейте кефир. Смешайте все виды муки с ванилином. Добавьте цукаты и сухофрукты, чтобы они равномерно распределились в муке. Совместите муку с жидкой массой. Отдельно взбейте белки с щепоткой соли до пиков и осторожно введите их в тесто лопаткой. Смажьте форму растительным маслом, выложите тесто. Выпекайте в разогретой духовке при 180°C в течение 45 минут.

5. Творог в духовке (без дрожжей)

Напоминает нежное суфле, готовится быстро и всегда удается.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный — 500 г

Яйца — 4 шт.

Сахар — 150 г

Масло сливочное — 100 г

Манная крупа — 1 ст. л.

Изюм — 100 г

Ванильный сахар — 1 ч. л., цедра лимона

Приготовление:

Сыр протрите через сито или взбейте блендером. Добавьте манку, размягченное масло, изюм, ваниль и цедру. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром до пышности и вмешайте в творожную массу. Взбейте белки в крепкую пену и аккуратно, движениями снизу вверх, введите в тесто. Формы смажьте маслом и присыпьте манкой. Наполните их только наполовину. Выпекайте при 150–170°C приблизительно 1–1,5 часа.

Кулич готов, когда серединка станет крепкой, а верхушка приобретет золотистый цвет.

Вкусная Пасха!