Секреты приготовления вкусного борща: об этом знают не все

У всех рецептов есть унифицированные условия, как добиться лучшего конечного результата.

В Украине существует десятка рецептов борща. Они варьируются в зависимости от региона.

Однако, есть несколько обязательных правил, которые нужно соблюдать, чтобы в результате у вас получился наваристый и вкусный борщ.

Наваристый и насыщенный ароматами бульон – это основа фундамента для борща.

Независимо от того, готовите ли вы его с мясом или без, не стоит пренебрегать его вкусом.

Если картофель немного обжарить, прежде чем класть в борщ, то получится еще более наваристым, вкус у него будет более глубоким, насыщенным и нежным.

Если свеклу для борща отваривать в супе, она потеряет свой цвет. Попытайтесь приготовить его отдельно, например, протушить или запечь целиком, а затем нарезать соломкой и положить в борщ.

Добавьте в заправку ложечку сахара – это придаст борщу едва уловимую, но очень приятную пикантность.

Чтобы лук и морковь сохранили свой цвет и аромат, лучше их не обжаривать, а пассеровать – томить на очень медленном огне, чтобы лук стал прозрачным, а морковь – мягкой.

В конце варки положите в борщ нарезанный соломкой сладкий перец, это придаст ему больше аромата и пользы, ведь перец очень богат витаминами.

Аромат украинского борща – это отдельное направление в кулинарии. Разнообразие в блюдо вносят простейшие составляющие, такие как лавровые листья, перец, или копченая груша или чернослив. А если сварить борщ на открытом огне – в котелке или в печи деревенского дома, то это изменит не только его аромат, но и придаст новые вкусовые оттенки.

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