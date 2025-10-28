ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
5
Время на прочтение
4 мин

Семь рецептов маринованной капусты от острой до сладкой: секреты идеального хруста и насыщенного вкуса

Маринованная капуста: семь лучших рецептов на любой вкус

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Рецепты маринованной капусты

Рецепты маринованной капусты

Для получения плотной, идеально хрустящей закуски ключевое значение имеет выбор основного ингредиента — важно использовать поздние сорта капусты и соблюдать технологию приготовления. Хотя некоторые хозяйки верят во влияние фаз Луны, считая, что лучшее время для маринования — это период растущего месяца, важнейшим фактором остаются качество овощей и точность рецептуры.

1. Классическая маринованная капуста

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 2 кг (один большой кочан).

  • Морковь — 1 большая шт.

  • Вода — 1 литр.

  • Соль — 2 столовые ложки.

  • Сахар — 3 столовые ложки.

  • Уксус (9%) — 100 миллилитров.

  • Лавровый лист — 3-4 шт.

Приготовление

  1. Нашинкуйте капусту тонкими полосками. Морковь натрите на крупной терке. Смешайте капусту и морковь в большой емкости, не мешая их, чтобы сохранить хруст.

  2. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и лавровый лист, прокипятите 2 минуты. Снимите маринад с огня и только после этого добавьте уксус.

  3. Залейте овощную смесь горячим кипящим маринадом.

  4. После полного остывания переведите капусту в стеклянные банки. закуску хранят в холодильнике.

2. Острая капуста с чесноком и чили

Этот вариант подходит для тех, кто предпочитает более насыщенный и острый вкус.

Ингредиенты

  • Капуста и морковь как в традиционном рецепте.

  • Чеснок — 5-7 зубчиков.

  • Острый перец чили — 1 небольшое кольцо (или по вкусу).

  • Маринад классический (вода, соль, сахар, уксус, лавровый лист).

Как приготовить

  1. Чеснок тонко нарежьте пластинками. кольцо чили нарежьте очень тонкими кольцами.

  2. Смешайте капусту, морковь, нарезанный чеснок и перец.

  3. Залейте горячим маринадом. Эта закуска будет готова через сутки, поскольку чеснок и перец ускоряют обмен вкусами, придавая пикантности.

3. Капуста с болгарским перцем

Для получения более сладкого и яркого вкуса используется комбинация с болгарским перцем и добавлением небольшого количества черного перца горошком.

Ингредиенты

  • Капуста — 1,5 кг.

  • Морковь — 2 шт.

  • Болгарский перец — 1 шт (желательно красного цвета).

  • Маринад — 1 литр воды, соль, сахар, меньше уксуса (около 80мл), горошины черного перца.

Приготовление

  1. Капусту и морковь подготовьте как обычно. болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Смешайте все овощи.

  2. Приготовьте маринад с небольшим уменьшением уксуса и добавлением 5-7 горошин черного перца. залейте и остудите.

4. Маринованная капуста со свеклой

Этот вариант придает закуске насыщенный рубиновый цвет и нежную нежную сладость свеклы.

Ингредиенты

  • Капуста и морковь как в классическом рецепте.

  • Свекла — 1 средний корнеплод.

  • Маринад классический.

Как приготовить

  1. Свеклу очистите и нарежьте очень тонкими кружочками или небольшими брусочками.

  2. Укладывайте капусту, морковь и кружки свеклы слоями в банке.

  3. Залейте горячим рассолом. свекла постепенно выделит свой пигмент, придавая капусте хороший насыщенный оттенок.

5. Маринованная капуста с яблоками и тмином

Необычный фруктовый оттенок закуска приобретает благодаря сочетанию кислинки зеленых яблок и аромата семян тмина.

Ингредиенты

  • Капуста и морковь как в традиционном рецепте.

  • Зеленое яблоко — 1 штука (кислый сорт, например, Семеренко).

  • Тмин — 1 чайная ложка.

  • Маринад классический.

Как приготовить

  1. Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками.

  2. Смешайте капусту, морковь, яблочные ломтики и семена тмина.

  3. Залейте горячим маринадом и дайте полностью остыть. фруктовая кислинка и аромат специи создадут гармоничный вкусовой букет.

6. Быстрая капуста с маслом (готовая в сутки)

Это быстрый вариант, позволяющий получить готовую закуску уже через 24 часа.

Ингредиенты

  • Капуста — 1 кг.

  • Морковь — 1 шт

  • Маринад — 0,5л воды, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара, 50 миллилитров уксуса.

  • Масло растительное: 50 г — лилитров.

Приготовление

  1. Приготовьте маринад, как обычно. После снятия с огня и добавления уксуса влейте растительное масло.

  2. Залейте горячим маринадом овощи и оставьте при комнатной температуре.

  3. Скорость: благодаря маслу и уменьшенному объему такая капуста будет готова к употреблению уже через сутки.

7. Капуста с клюквой и медом (изысканный вкус)

Изысканная комбинация, где клюква приносит естественную кислинку, а мед смягчает вкус, превращая закуску в элегантное дополнение к столу.

Ингредиенты

  • Капуста и морковь как в традиционном рецепте.

  • Клюква 50 граммов.

  • Мед — 1 столовая ложка (добавлять вместо части сахара или дополнительно).

  • Маринад классический.

Как приготовить

  1. Клюкву промойте. Капусту и морковь смешайте с клюквой.

  2. В горячий маринад добавить мед, хорошо размешать до его растворения.

  3. Залейте овощи теплой жидкостью. мед и ягоды создадут уникальный кисло-сладкий баланс.

Важно помнить, что перегрев рассола или использование слишком мягких, несвежих овощей может полностью лишить капусту хрустящей.

Свежесть ингредиентов и контроль температуры рассола играют ключевую роль.

Идеальная готовая закуска содержит около 45ккал на 100г и требует от одного до двух дней для полного раскрытия вкуса.

Дата публикации
Количество просмотров
5
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie