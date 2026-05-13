Шесть вкусных, полезных блюд из яиц, которые можно есть каждый день на завтрак

Блюда из яиц

Реклама

Яйца — это идеальный выбор для начала дня, ведь они сочетают в себе быстроту приготовления и огромную пользу для организма. Благодаря высокому содержанию качественного белка, такой завтрак обеспечивает длительное чувство сытости, а витамины группы B, витамин D и холин эффективно поддерживают работу мозга и нервной системы. Кроме того, продукт помогает сохранять мышечную массу и стимулирует обмен веществ, гармонично дополняя как питательное, так и диетическое меню.

Если вы привыкли только к обычной глазуни, пора расширить кулинарные горизонты. Мы подготовили шесть креативных рецептов, которые превратят ваш утренний прием пищи в настоящее гастрономическое удовольствие.

Блюда из яиц

1. Яйца в авокадо, запеченные с беконом

Ингредиенты:

Реклама

Авокадо — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Бекон — 80 г

Соль, черный перец — по вкусу

Зелень — по вкусу

Приготовление:

Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку. Если углубление оказалось слишком маленьким, аккуратно вытяните немного мякоти ложкой, чтобы яйцо не утекло за края. Выбирайте плоды средней мягкости, чтобы они держали форму.

В каждую половинку влейте по одному яйцу. Удобнее всего сначала разбить его в отдельную чашку, а затем аккуратно перелить внутрь авокадо, чтобы желток остался целым. Посолите и добавьте немного свежемолотого перца.

Бекон нарежьте небольшими кусочками и распределите сверху. Запекайте при 180 С примерно 15–20 минут.

Реклама

Белок должен полностью схватиться, а желток остаться редким, именно он придает блюду сливочную текстуру.

Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Яйца в авокадо, запеченные с беконом

2. Яичные мафины с овощами и сыром

Ингредиенты:

Яйца — 6 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Шпинат — 50 г

Твердый сыр — 100 г

Молоко — 50 мл

Соль, черный перец — по вкусу

Формочки для мафинов

Приготовление:

Реклама

В глубокой миске тщательно перемешайте яйца с молоком, добавьте соль и перец к однородности, избегая излишней пены.

Сыр натрите на большой терке. Перец нарежьте мелким кубиком, а шпинат измельчите. Можно немного допустить зелень на сковороде, чтобы убрать лишнюю влагу.

Смешайте овощи с творогом и разложите по формам для мафинов, заполняя их примерно наполовину. Сверху аккуратно залейте яичной массой.

Выпекайте при 180°C около 20–25 минут. Мафины должны подняться, стать упругими и слегка подрумяниться.

Реклама

Яичные мафины

3. Японский омлет тамаго

Ингредиенты:

Яйца — 4 шт.

Соевый соус — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Молоко — 1 ст. л.

Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Тщательно смешайте яйца с сахаром, молоком и соевым соусом. Делайте это осторожно во избежание появления пены, поскольку масса должна быть однородной и гладкой. У готового блюда будет интересный контрастный вкус — деликатная сладость с приятным соленым привкусом.

На хорошо разогретую смазанную маслом сковороду вылейте немного яичной смеси, равномерно распределяя ее по дну. Как только яичный слой зафиксируется, осторожно сверните его в рулет и оставьте у одного края сковороды. Свободное место снова смажьте маслом и вылейте следующую порцию массы, слегка приподнимая готовый рулет, чтобы жидкость затекла под него.

Реклама

Продолжайте добавлять смесь слой за слоем, пока она не закончится. В результате образуется плотный многослойный рулет с выразительной внутренней структурой. Подождите минуту, чтобы омлет схватился, а затем нарежьте его на порционные ломтики. Такой завтрак не только снабжает организм белком, но и выглядит очень эстетично.

Японский омлет тамаго

4. Шакшука с томатами и специями

Ингредиенты:

Яйца — 4 шт.

Помидоры — 4 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Болгарский перец — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Зира — 0,5 ч. л.

Соль, зелень — по вкусу

Приготовление:

Мелко нарезанный лук и чеснок обжарьте на оливковом масле, пока они не станут мягкими. Добавьте измельченный болгарский перец и готовьте еще несколько минут, чтобы овощное основание раскрыло свой аромат. Помидоры предварительно очистите от кожуры, порежьте кубиками и добавьте к овощам на сковороду.

Реклама

Приправьте смесь паприкой и зирой, тщательно перемешайте и тушите, пока соус не приобретет насыщенную и густую консистенцию. После этого сделайте в томатной массе небольшие углубления и осторожно разбейте яйца. Накройте сковороду крышкой и держите на огне до нужной степени готовности.

Лучше оставить желтки редкими — это придаст блюду особой аппетитности. Перед подачей щедро украсьте завтрак свежей зеленью. Шакшука — это идеальный баланс белков и овощей, что делает такой прием пищи питательным и одновременно легким.

Шакшука с томатами и специями

5. Яйцо пашот на тосте с йогуртовым соусом

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Тостовой хлеб — 2 ломтика

Натуральный йогурт — 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Лимонный сок — 1 ч. л.

Уксус — 1 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление:

Реклама

Смешайте йогурт с измельченным чесноком, лимонным соком, солью и перцем до получения пикантного соуса. Доведите воду до кипения и добавьте уксус.

Размешайте воду ложкой, создавая воронку, и аккуратно влейте в нее яйцо. Варить около 3 минут, чтобы белок стал плотным, а желток сохранился жидким внутри.

Хлеб подрумяньте до хрустящей корочки. На тост выложите слой йогуртового соуса, а сверху разместите готовое яйцо пашот. Разрежьте его непосредственно перед подачей, чтобы желток пропитал хлеб.

Яйцо пашот на тосте с йогуртовым соусом. Фото: shuba.life

6. Омлет-суфле с зеленью

Ингредиенты:

Реклама

Яйца — 3 шт.

Молоко — 2 ст. л.

Сливочное масло — 20 г

Зелень, соль — по вкусу

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с молоком и солью до однородности. Белки взбейте миксером до стойких пиков. Аккуратно соедините обе массы, медленно перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить воздушную структуру.

На сковороде растопите сливочное масло и выложите получившуюся смесь. Готовьте на слабом огне под крышкой 7–10 минут. Омлет должен заметно подняться. Важно не пересушить его, чтобы он оставался нежным внутри. Перед подачей посыпьте свежей зеленью и сложите пополам.

Омлет-суфле с зеленью

Новости партнеров