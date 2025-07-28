Сладкие маринованные помидоры на трехлитровую банку: лучшие рецепты

Маринованные помидоры

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Летний сезон — настоящий подарок каждой хозяйке, ведь это время не только наслаждаться свежими овощами, но и создавать ароматные запасы на холодные месяцы. Среди всех консерваций особое место занимают маринованные помидоры — сладкие, пикантные, сочные, они станут отличным дополнением к любому зимнему столу. Мы собрали пять проверенных рецептов, которые позволят экспериментировать со вкусами и удивить родных оригинальными заготовками.

Советы для безупречных заготовок

Прежде чем приступить к консервации, обратите внимание на несколько важных рекомендаций, которые обеспечат идеальный результат.

Все представленные рецепты рассчитаны на трехлитровую банку. Помните, что количество помидоров, конечно, будет зависеть от их размера. Главное правило — укладывайте овощи плотно, но аккуратно, а маринад заливайте до самого верха банки, чтобы не остался воздух.

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Все ингредиенты — от помидоров и зелени до банок и крышек — должны быть тщательно вымыты и простерилизованы. Это золотое правило консервации, гарантирующее длительное хранение и безопасность продукта.

Чтобы предотвратить растрескивание помидоров под влиянием горячего маринада, сделайте несколько небольших проколов зубочисткой у плодоножки каждого томата. Этот простой прием позволит лишнему воздуху выйти.

После закатывания банки следует немедленно перевернуть вверх дном и хорошо укутать теплым одеялом или толстым полотенцем. Оставьте их в таком положении до полного охлаждения. Этот процесс помогает дополнительно простерилизовать содержимое и обеспечивает лучшую герметизацию.

1. Классические помидоры с зеленью

Этот рецепт — настоящая классика, сочетающая свежесть помидоров с богатым ароматом пряных трав.

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Ингредиенты

Помидоры — 1,5-2 кг

Зелень — 6 веточек петрушки, 8 зонтов укропа

Чеснок — 3 зубчика

Специи — 2 лавровых листа, 3 бутона сушеной гвоздики, 9 горошин душистого перца.

Маринад — около 1,5 л воды, 2,5 ст.

Приготовление

На дно стерилизованной банки осторожно выложите половину свежей петрушки и укропа и нарезанный чеснок. Добавьте лавровый лист, гвоздику и горошины душистого перца. После этого плотно, но бережно уложите помидоры, а сверху равномерно распределите оставшиеся зелень и чеснок. Залейте содержимое банки крутым крутым кипятком, накройте крышкой и дайте прогреться в течение пятнадцати минут.

Когда помидоры прогреются, осторожно слейте воду из банки в отдельную кастрюлю. Добавьте туда соль, сахар и уксус. Доведите маринад до кипения и варите всего одну минуту. Горячим, только что закипелым маринадом залейте помидоры в банке до самого верха и немедленно закатайте ее крышкой.

2. Сладкие маринованные помидоры с травяными нотками

Эти помидоры получатся очень сладкими и ароматными.

Ингредиенты

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Помидоры — 1,5-2 кг

Зелень и специи — 2 лавровых листа, 1 лист хрена, 1 зонтик укропа, 15 горошин черного перца

Маринад — около 1,5 л воды, 1,5 ст. л. соли, 200 г сахара, 100 мл уксуса 9%

Приготовление

Разложите помидоры в подготовленную банку, залейте их крутым кипятком и оставьте под крышкой настояться на пятнадцать-двадцать минут.

После прогревания слейте воду из банки в кастрюлю. Добавьте в нее соль, сахар, а также все специи и зелень, указанные в рецепте. Доведите маринад до кипения и проварите в течение 7 минут.

Перед добавлением уксуса извлеките из готового рассола всю зелень. Влейте уксус, хорошо перемешайте. Горячим маринадом залейте помидоры в банке и сразу же закатайте.

3. Маринованные томаты на зиму с луком

По этому рецепту помидоры приобретают приятную сладковатость, а лук становится хрустящим и пикантным, добавляя особого шарма к этой заготовке.

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Ингредиенты:

Помидоры — 1,5-2 кг

Лук — 3–4 шт.

Специи — 10 бутонов гвоздики.

Маринад — примерно 1,5 л воды, 2 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 1 ст. л. уксусной эссенции (70%)

Приготовление

Лук очистите и нарежьте аккуратными кольцами. На дно подготовленной банки выложите часть нарезанного лука и бутоны гвоздики.

Осторожно слейте настоянную воду из банки в отдельную кастрюлю. Добавьте к ней соль и сахар, тщательно перемешайте до полного растворения и доведите до кипения.

4. Маринованные помидоры с перцем и морковью

Этот рецепт выделяется уникальным и необыкновенно насыщенным маринадом, который готовится из извращенных свежих овощей и зелени, придавая помидорам глубокий, неповторимый вкус.

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Ингредиенты

Помидоры — 1,5-2 кг

Зелень и корни — 2 листа хрена, несколько веточек укропа и петрушки

Для маринада (овощное основание) — 1 морковь, 1 болгарский перец, полстручка острого перца (регулируйте по вкусу), 6–8 зубчиков чеснока

Маринад — около 3 л воды (для первой заливки и затем для маринада), 2,5 ст. л. соли, 3,5 ст. л. сахара, 10–15 горошин смеси перцев, 100 мл уксуса 6%

Приготовление

На дно подготовленной стерилизованной банки уложите листья хрена, затем плотно разместите помидоры. Залейте их кипящей водой и оставьте прогреваться на двадцать пять минут, прикрыв крышкой.

Между тем, займитесь приготовлением овощной заправки для маринада. Морковь, болгарский перец (предварительно очищенный от семян), острый перец (с ним следует соблюдать осторожность, регулируйте остроту), чеснок, укроп и петрушку тщательно измельчите с помощью мясорубки или блендера до состояния пюре. В отдельной кастрюле разведите полученную овощную массу в одном литре чистой воды. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте до полного растворения и проварите в течение пяти минут.

Слейте воду из банок с помидорами. Добавьте в банки горошины смеси перцев и уксус. Затем залейте помидоры кипящим овощным маринадом. Если жидкости окажется недостаточно, долейте банки до краев чистого кипятка. Немедленно закатайте банки.

5. Маринованные помидоры с виноградом

Это очень оригинальное и изысканное сочетание вкусов. Помидоры приобретают тонкий, деликатный привкус, а виноград в маринаде становится похожим на них по консистенции и вкусу.

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Ингредиенты

Помидоры — 1,5-2 кг

Виноград — 450 г белого винограда

Ароматическая основа — 6-8 зубчиков чеснока, 1 болгарский перец, 3 зонтика укропа.

Маринад — около 1,5 л воды, 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 2,5 ст. л. яблочного уксуса, 2–3 ст. л. соевого соуса (по желанию, для глубины вкуса)

Приготовление

На дно подготовленной стерилизованной банки уложите крупно нарезанный чеснок, кусочки болгарского перца и зонтики укропа. Затем аккуратно, но плотно чередуйте слои помидоров и белого винограда. Залейте содержимое банки крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте настояться на пятнадцать-двадцать минут.

Когда помидоры прогреются, осторожно слейте воду из банки в отдельную кастрюлю. Добавьте в нее соль и сахар, доведите до кипения. Непосредственно в банку с помидорами и виноградом влейте уксус яблочный, а также соевый соус, если вы решили его добавить. Затем залейте все горячим маринадом вверх и немедленно закатайте банку.