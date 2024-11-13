Тертый тыквенный пирог: вкус выпечки не оставит равнодушным никого

Это идеальный десерт для тех, кто любит этот сезонный овощ.
Осенью рецепты с тыквой не надоедают – этот овощ идеально подходит для выпечки, каш, супов и основных блюд.
Предлагаем вам приготовить тертый пирог с тыквой.
Для приготовления пирога в форме диаметром 20 см и весом 1400 г понадобится
Для теста:
- мука пшеничная — 240 гр
- сахарная пудра — 50 гр
- разрыхлитель — 1 ч. ложка
- соль — 1 щепотка
- масло сливочное охлажденное — 120 гр
- яйцо (с0) — 1 штука
Для начинки:
- тыква сырая — 300 гр
- изюм — 30 гр
- цедра апельсина — 1 чайная ложка
- сыр (любой жирности) — 350 гр
- яйца (с0) — 2 штуки
- сахар — 100 гр
- соль — 1 щепотка
- кукурузный крахмал — 50 гр
Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке до 180 градусов. Всего понадобится примерно 40 минут, но надо проверять готовность деревянной шпажкой – если к ней ничего не прилипает, значит, время доставать пирог из духовки. Дайте ароматному пирогу остыть.
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