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Тертый тыквенный пирог: вкус выпечки не оставит равнодушным никого

Тертый тыквенный пирог: вкус выпечки не оставит равнодушным никого

Тыквенный пирог – это простая и очень вкусная идея для домашней выпечки / Фото: pixabay.com

Это идеальный десерт для тех, кто любит этот сезонный овощ.

Осенью рецепты с тыквой не надоедают – этот овощ идеально подходит для выпечки, каш, супов и основных блюд.

Предлагаем вам приготовить тертый пирог с тыквой.

Для приготовления пирога в форме диаметром 20 см и весом 1400 г понадобится

Для теста:

  • мука пшеничная — 240 гр
  • сахарная пудра — 50 гр
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка
  • соль — 1 щепотка
  • масло сливочное охлажденное — 120 гр
  • яйцо (с0) — 1 штука

Для начинки:

  • тыква сырая — 300 гр
  • изюм — 30 гр
  • цедра апельсина — 1 чайная ложка
  • сыр (любой жирности) — 350 гр
  • яйца (с0) — 2 штуки
  • сахар — 100 гр
  • соль — 1 щепотка
  • кукурузный крахмал — 50 гр

Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке до 180 градусов. Всего понадобится примерно 40 минут, но надо проверять готовность деревянной шпажкой – если к ней ничего не прилипает, значит, время доставать пирог из духовки. Дайте ароматному пирогу остыть.

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