Тертый тыквенный пирог: вкус выпечки не оставит равнодушным никого

Это идеальный десерт для тех, кто любит этот сезонный овощ.

Осенью рецепты с тыквой не надоедают – этот овощ идеально подходит для выпечки, каш, супов и основных блюд.

Предлагаем вам приготовить тертый пирог с тыквой.

Для приготовления пирога в форме диаметром 20 см и весом 1400 г понадобится

Для теста:

мука пшеничная — 240 гр

сахарная пудра — 50 гр

разрыхлитель — 1 ч. ложка

соль — 1 щепотка

масло сливочное охлажденное — 120 гр

яйцо (с0) — 1 штука

Для начинки:

тыква сырая — 300 гр

изюм — 30 гр

цедра апельсина — 1 чайная ложка

сыр (любой жирности) — 350 гр

яйца (с0) — 2 штуки

сахар — 100 гр

соль — 1 щепотка

кукурузный крахмал — 50 гр

Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке до 180 градусов. Всего понадобится примерно 40 минут, но надо проверять готовность деревянной шпажкой – если к ней ничего не прилипает, значит, время доставать пирог из духовки. Дайте ароматному пирогу остыть.

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