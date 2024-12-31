Торт из печенья: пять лучших рецептов, которые можно готовить хоть на праздник, хоть каждый день

Рецепты тортов из печенья на любой вкус

Предлагаем рецепты простых, быстрых тортов без выпечки из печенья.

Банановый торт из печенья

Очень вкусный торт! Сочетание сметаны и бананов делает его вкус нежным, а на приготовление уходит так мало времени, что можно делать его хоть каждый день и подавать в качестве десерта или на завтрак детям.

Ингредиенты:

1 кг несоленого крекера

4 больших банана

1 л сметаны

0,5 кг сахара

100 г шоколада

Способ приготовления:

Взбиваем сметану с сахаром. Бананы нарезаем тонкими кружочками.

Выкладываем на блюдо крекеры, сверху смазываем их сметаной и кладем на каждое печенье кружочек банана. Затем снова слой крекера, сметана, банан. Важно при укладке слоев следует соблюдать шахматный порядок, то есть, на крекер класть банан, на банан — крекер, и так далее. Последний слой должен быть из крекеров, покрытых сметаной.

Украсив наш торт тертым шоколадом и размельченным крекером, оставляем его на несколько часов в холодильнике для пропитки.

Торт из печенья на заварном креме

Этот торт по приготовлению немного сложнее предыдущего. Однако если вы его попробуете, то не пожалеете, что выбрали этот рецепт, ведь нежный заварной крем и орехи делают его вкус просто непревзойденным.

Ингредиенты:

300 г печенья

300 г масла

300 г сахара

1 яйцо

300 г молока

1 ч. л. картофельного крахмала

2 стакана очищенных орехов

ванилин по вкусу

Приготовление:

Крахмал разводим в половине стакана теплого молока и вливаем эту смесь в кастрюльку с доведенным до кипения стаканом молока.

Варим до загустения, помешивая, затем охлаждаем.

Растираем масло с сахаром и яйцом, смешиваем все с остывшей крахмальной массой и ванилином.

Печенье измельчаем и смешиваем с кремом.

Добавляем измельченные орехи.

Выкладываем массу в форму, застеленную пищевой пленкой, уплотняем и ставим в холодильник на несколько часов.

Перед подачей переворачиваем торт на блюдо и снимаем пленку.

Торт без выпечки с фруктами

Этот легкий и вкусный торт не требует выпечки, а свежие фрукты придают ему особую свежесть и аромат.

Ингредиенты:

500 г печенья

500 мл сметаны

200 г сахара

2 ст. л. желатина

100 мл воды

ассорти свежих фруктов (клубника, киви, банан и т.д.)

Способ приготовления:

Желатин заливаем водой и оставляем для набухания на 10-15 минут. Затем подогреваем на водяной бане до полного растворения, не доводя до кипения.

Сметану взбиваем с сахаром до растворения сахара, добавляем остывший желатин и тщательно перемешиваем.

Фрукты моем, очищаем и нарезаем тонкими ломтиками.

В форму для торта выкладываем слой печенья, смазываем сметанным кремом, раскладываем слой фруктов. Повторяем слои, пока не окончатся ингредиенты. Последний слой должен быть кремовым.

Ставим торт в холодильник на 4-5 часов для застывания. Перед подачей украшаем свежими фруктами.

Сырный торт из печенья

Этот легкий десерт идеально подходит для любителей сыра. Он не нуждается в выпекании и легко готовится.

Ингредиенты:

300 г печенья

400 г сыра

200 мл сливок (33%)

10 г желатина

100 г сахара

1 ч. л. ванилина

Тертый шоколад или свежие ягоды – для украшения

Способ приготовления:

Желатин заливаем 50 мл теплой воды и оставляем набухать, согласно инструкции на упаковке. Затем нагреваем на водяной бане до полного растворения, но не кипятим.

Печенье измельчаем в крошку и выкладываем на дно формы для торта, утрамбовываем.

В творог добавляем сахар, ванилин и растворенный желатин, тщательно перемешиваем до однородной консистенции.

Сливки взбиваем до образования стойких пиков и аккуратно вводим их в творожную массу, перемешивая снизу вверх.

На слой печенья выкладываем часть творожного крема, затем повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой – крем.

Ставим торт в холодильник на 5-6 часов для застывания. Перед подачей украшаем тертым шоколадом или ягодами.

Шоколадный торт из печенья без выпечки

Этот торт станет идеальным вариантом для любителей шоколада. Готовится быстро и просто, вкус превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

4 шт. яйца куриных

200 г сахара

200 г сливочного масла

500 г сдобного печенья

1 ст. заварного кофе

2 ст. л. какао-порошка

10 г ванильного сахара

100 г темного шоколада

Способ приготовления:

Смешайте яйца с сахаром, какао-порошком и ванильным сахаром.

Прогрейте все на водяной бане до загустения.

Охлаждаем полученную смесь и, добавив в нее размягченное масло, взбиваем до получения однородной массы.

Смазав маслом форму, укладываем в нее слоями печенье, предварительно обмакивая его в приготовленный кофе.

Каждый слой промазываем полученным кремом. Когда все слои будут уложены, ставим торт в холодильник, чтобы он пропитался в течение нескольких часов.

Достав торт из холодильника, осторожно переворачиваем форму и украшаем тертым шоколадом.

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