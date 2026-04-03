Традиционные пасхальные блюда: лучшие рецепты для праздничного стола
Что приготовить на Пасху: традиционные блюда.
Светлый праздник Христова Воскресения — одно из величайших церковных торжеств для христиан. Верующие будут собираться за пасхальными столами, чтобы разделить радость Воскресения и отведать традиционные блюда.
Конечно же, первыми на столе должны быть продукты из корзины — неотъемлемые атрибуты Пасхи. Здесь и нежный, пышный кулич, и яркие, красочные пасхальные яйца, душистое домашнее масло, колбаски и ветчина. Рассказываем, какие традиционные блюда можно приготовить для этого праздничного дня.
Главная выпечка праздника
Рецепт классической паски
Ингредиенты:
Мука — 1 кг
Сахар — 300 г
Молоко — 250 мл
Сливочное масло — 200 г
Яйца — 4 шт.
Дрожжи (свежие) — 50 г
Соль — 1 ч. л.
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Цедра лимона — из 1 шт.
Изюм или цукаты — для украшения
Белки (для глазури) — 2 шт.
Сахар (для глазури) — 1 стакан
Как приготовить:
Подогрейте молоко до комнатной температуры, разведите в нем дрожжи и оставьте на 10–15 минут. Просейте муку в большую миску, сделайте углубление. Разбейте туда яйца, добавьте соль, сахар, ванильный сахар, натертую цедру лимона.
Вылейте опару с разбавленными дрожжами и растопленным теплым маслом. Замесите мягкое, гибкое тесто. Накройте тесто салфеткой и поставьте в теплое место на 1–1,5 часа для расстойки.
Как только тесто подойдет, обомните его и дайте еще раз подойти в течение 30 минут. Выложите тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Сверху украсьте паску изюмом или цукатами.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 1 часа до румяной корочки. Готовую паску выньте из формы и дайте полностью остыть. Покройте глазурью (белки взбить с сахаром).
Рецепт приготовления творожной паски-запеканки.
Ингредиенты:
Сыр — 1 кг
Яйца — 5–6 шт.
Манная крупа — 2 ст. л.
Масло сливочное (комнатной температуры) — 100 г — или сметана (густая) — 1–2 ст. л.
Сахар — 0,5 стакана
Ванильный сахар — 10 г
Изюм — по своему вкусу.
Как приготовить:
Протереть творог через сито или взбить миксером до однородности. Добавить сахар и ванильный сахар. Добавить масло комнатной температуры и высыпать манку. Добавить изюм (заранее замоченный в горячей воде и высушенный на салфетке). Добавить яйца (один белок можно оставить для глазури).
Смазать форму маслом, присыпать манкой, выложить творожную массу. Отправить в разогретую до 180°C духовку примерно на 50 минут. Вынуть из духовки, дать остыть, аккуратно вынуть запеканку и украсить взбитым белком с сахаром.
Мясные блюда и традиционные закуски
После длительного удержания от мяса на стол подают разные сытные блюда, приготовленные из свинины, говядины или курятины.
Холодец из свинины и говядины
Ингредиенты:
Свиные ножки — 1,3 кг
Говядина — 500 г
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Лавровый лист — 3 шт.
Черный перец (горошек) — 1 ч. л.
Чеснок — 2 зубчика.
Приготовление:
Промойте свиные ножки и говядину водой и доведите до кипения, снимая шум. Варить бульон 5 часов под закрытой крышкой.
Добавьте очищенные овощи, лавровый лист и перец. По вкусу посолите и продолжайте варить час на слабом огне. Извлеките овощи и лавровый лист.
Охладите бульон и извлеките мясо. Процедите бульон через мелкое сито. Отделите мясо от кожуры и разорвите на кусочки или нарежьте ножом. Снимите ложкой жир с поверхности бульона.
Положите мясо в бульон, доведите до кипения и сразу снимите с огня. В тарелки выложите украшения и залейте бульон с мясом. Охладите студень.
Домашняя колбаса
Ингредиенты:
Свинина — 1 кг
Сало — 200 г
Чеснок — 4 зубчика
Соль, перец, специи — по вкусу
Натуральные оболочки — по необходимости.
Приготовление:
Свинину и сало пропустите через мясорубку. Добавьте измельченный чеснок, соль и специи. Полученной массой начините оболочку. Запекайте или обжаривайте в духовке до золотистого цвета. Подавайте охлажденной.
Буженина
Ингредиенты:
Свинина (шейка или окорок) — 1,5 кг
Чеснок — 5 зубчиков
Горчица — 2 ст. л.
Специи (соль, перец) — по вкусу.
Приготовление:
Кусок мяса натрите смесью горчицы, соли, перца и измельченного чеснока. Маринуйте в холодильнике несколько часов. Заверните мясо в фольгу. Запекайте при 180 С в течение 1,5–2 часов. После приготовления охладите и нарежьте ломтиками.
Запеченная рыба с овощами
Ингредиенты:
Рыба (карп или судак) — 1 кг
Помидоры — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Лимон — 1 шт.
Специи — по вкусу.
Приготовление:
Рыбу очистите и натрите специями внутри и снаружи. Выложите на противень. Сверху разместите нарезанные кольцами помидоры, лук и лимон. Запекайте в духовке до готовности (примерно 30–40 минут при 180°C).
Цвикли (свекла с хреном)
Ингредиенты:
Свекла (вареная) — 3 шт.
Хрен (тертый) — 100 г
Сахар, уксус, соль — по вкусу.
Как приготовить:
Вареную свеклу натрите на мелкой терке. Добавьте хрен и тщательно перемешайте. Приправьте сахаром, солью и уксусом, регулируя остроту и кислоту по своему вкусу. Дайте настояться перед подачей.
Весенний салат
Ингредиенты:
Огурцы свежие — 100 г
Редис — 100 г
Лук зеленый — 100 г
Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Сметана или масло — для заправки.
Приготовление:
Овощи и зелень промойте и мелко нашинкуйте. Смешайте в салатнике. Заправляйте сметаной или растительным маслом непосредственно перед тем, как ставить на стол.
Пусть ваш пасхальный стол будет щедрым, а праздник принесет мир и согласие в ваш дом!