Традиционные пасхальные блюда: лучшие рецепты для праздничного стола

Традиционные пасхальные блюда

Светлый праздник Христова Воскресения — одно из величайших церковных торжеств для христиан. Верующие будут собираться за пасхальными столами, чтобы разделить радость Воскресения и отведать традиционные блюда.

Конечно же, первыми на столе должны быть продукты из корзины — неотъемлемые атрибуты Пасхи. Здесь и нежный, пышный кулич, и яркие, красочные пасхальные яйца, душистое домашнее масло, колбаски и ветчина. Рассказываем, какие традиционные блюда можно приготовить для этого праздничного дня.

Главная выпечка праздника

Рецепт классической паски

Ингредиенты:

Мука — 1 кг

Сахар — 300 г

Молоко — 250 мл

Сливочное масло — 200 г

Яйца — 4 шт.

Дрожжи (свежие) — 50 г

Соль — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Цедра лимона — из 1 шт.

Изюм или цукаты — для украшения

Белки (для глазури) — 2 шт.

Сахар (для глазури) — 1 стакан

Как приготовить:

Подогрейте молоко до комнатной температуры, разведите в нем дрожжи и оставьте на 10–15 минут. Просейте муку в большую миску, сделайте углубление. Разбейте туда яйца, добавьте соль, сахар, ванильный сахар, натертую цедру лимона.

Вылейте опару с разбавленными дрожжами и растопленным теплым маслом. Замесите мягкое, гибкое тесто. Накройте тесто салфеткой и поставьте в теплое место на 1–1,5 часа для расстойки.

Как только тесто подойдет, обомните его и дайте еще раз подойти в течение 30 минут. Выложите тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Сверху украсьте паску изюмом или цукатами.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 1 часа до румяной корочки. Готовую паску выньте из формы и дайте полностью остыть. Покройте глазурью (белки взбить с сахаром).

Рецепт приготовления творожной паски-запеканки.

Ингредиенты:

Сыр — 1 кг

Яйца — 5–6 шт.

Манная крупа — 2 ст. л.

Масло сливочное (комнатной температуры) — 100 г — или сметана (густая) — 1–2 ст. л.

Сахар — 0,5 стакана

Ванильный сахар — 10 г

Изюм — по своему вкусу.

Как приготовить:

Протереть творог через сито или взбить миксером до однородности. Добавить сахар и ванильный сахар. Добавить масло комнатной температуры и высыпать манку. Добавить изюм (заранее замоченный в горячей воде и высушенный на салфетке). Добавить яйца (один белок можно оставить для глазури).

Смазать форму маслом, присыпать манкой, выложить творожную массу. Отправить в разогретую до 180°C духовку примерно на 50 минут. Вынуть из духовки, дать остыть, аккуратно вынуть запеканку и украсить взбитым белком с сахаром.

Мясные блюда и традиционные закуски

После длительного удержания от мяса на стол подают разные сытные блюда, приготовленные из свинины, говядины или курятины.

Холодец из свинины и говядины

Ингредиенты:

Свиные ножки — 1,3 кг

Говядина — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Черный перец (горошек) — 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Приготовление:

Промойте свиные ножки и говядину водой и доведите до кипения, снимая шум. Варить бульон 5 часов под закрытой крышкой.

Добавьте очищенные овощи, лавровый лист и перец. По вкусу посолите и продолжайте варить час на слабом огне. Извлеките овощи и лавровый лист.

Охладите бульон и извлеките мясо. Процедите бульон через мелкое сито. Отделите мясо от кожуры и разорвите на кусочки или нарежьте ножом. Снимите ложкой жир с поверхности бульона.

Положите мясо в бульон, доведите до кипения и сразу снимите с огня. В тарелки выложите украшения и залейте бульон с мясом. Охладите студень.

Домашняя колбаса

Ингредиенты:

Свинина — 1 кг

Сало — 200 г

Чеснок — 4 зубчика

Соль, перец, специи — по вкусу

Натуральные оболочки — по необходимости.

Приготовление:

Свинину и сало пропустите через мясорубку. Добавьте измельченный чеснок, соль и специи. Полученной массой начините оболочку. Запекайте или обжаривайте в духовке до золотистого цвета. Подавайте охлажденной.

Буженина

Ингредиенты:

Свинина (шейка или окорок) — 1,5 кг

Чеснок — 5 зубчиков

Горчица — 2 ст. л.

Специи (соль, перец) — по вкусу.

Приготовление:

Кусок мяса натрите смесью горчицы, соли, перца и измельченного чеснока. Маринуйте в холодильнике несколько часов. Заверните мясо в фольгу. Запекайте при 180 С в течение 1,5–2 часов. После приготовления охладите и нарежьте ломтиками.

Запеченная рыба с овощами

Ингредиенты:

Рыба (карп или судак) — 1 кг

Помидоры — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Специи — по вкусу.

Приготовление:

Рыбу очистите и натрите специями внутри и снаружи. Выложите на противень. Сверху разместите нарезанные кольцами помидоры, лук и лимон. Запекайте в духовке до готовности (примерно 30–40 минут при 180°C).

Цвикли (свекла с хреном)

Ингредиенты:

Свекла (вареная) — 3 шт.

Хрен (тертый) — 100 г

Сахар, уксус, соль — по вкусу.

Как приготовить:

Вареную свеклу натрите на мелкой терке. Добавьте хрен и тщательно перемешайте. Приправьте сахаром, солью и уксусом, регулируя остроту и кислоту по своему вкусу. Дайте настояться перед подачей.

Весенний салат

Ингредиенты:

Огурцы свежие — 100 г

Редис — 100 г

Лук зеленый — 100 г

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Сметана или масло — для заправки.

Приготовление:

Овощи и зелень промойте и мелко нашинкуйте. Смешайте в салатнике. Заправляйте сметаной или растительным маслом непосредственно перед тем, как ставить на стол.

Пусть ваш пасхальный стол будет щедрым, а праздник принесет мир и согласие в ваш дом!