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Три рецепта паски в хлебопечке: как легко приготовить праздничеую выпечку
Быстрая паска без лишних хлопот: самые простые рецепты для хлебопечки
Если в вашем арсенале есть хлебопечка, пора доверить ей приготовление ароматных и вкусных пасок по лучшим рецептам, сэкономив свое время и усилия. Эти рецепты отличаются своей скоростью и простотой — вам нужно только загрузить ингредиенты в хлебопечку и дождаться хорошего результата.
Предлагаем тройку проверенных рецептов пасок на любой вкус, которые без проблем удадутся даже начинающим.
Традиционная паска в хлебопечке
Ингредиенты
Ванильный сахар — 1 чайная ложка
Вода — 50 миллилитров
Изюм — 70 граммов
Мука — 435 граммов
Сахар — 4 столовые ложки
Сливочное масло — 6 столовых ложек
Соль — полчайной ложки
Сухие дрожжи — 2,5 чайные ложки
Яйца — 4 штуки
Пошаговое приготовление
Для приготовления пышной и мягкой паски в хлебопечке ключевым является четкое соблюдение инструкций. Влейте воду в форму хлебопечки, разбейте яйца, добавьте большую часть просеянной муки (примерно 290 граммов), положите сливочное масло и две столовые ложки сахара.
Поверх высыпьте 2 чайные ложки сухих дрожжей, закройте крышку хлебопечки и выберите режим замешивания теста.
После первого звукового сигнала добавьте к тесту соль, остаток сухих дрожжей и сахара, остальную просеянную муку, ванильный сахар и изюм.
Снова закройте крышку хлебопечки и дайте ей завершить процесс замешивания теста.
По окончании замешивания включите программу выпечки и дождитесь, пока паска полностью приготовится — станет румяной, наполнит кухню отличным ароматом и будет нежной внутри.
Для наилучшего результата используйте качественную пшеничную муку высшего сорта.
Паска с шоколадом и клюквой в хлебопечке
Этот рецепт сочетает нежное тесто паски с насыщенным вкусом какао, клюквы и растопленным шоколадом — настоящее наслаждение для любителей необычных вкусовых сочетаний.
Ингредиенты
Мука — 300 г
Молоко — 100 мл
Манная крупа — 4 ст. л.
Сливочное масло — 50 г
Жирная сметана — 3 ст. л.
Белок — 1 шт.
Желтки — 5 шт.
Жидкий мед — 2 ст. л.
Сухие дрожжи — 1,5 ч. л.
Сахар — 4 ст. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Какао-порошок — 4 ст. л.
Сушеная клюква — 70 г
Шоколадная глазурь для покрытия
Приготовление шаг за шагом
В отдельной миске взбейте белок, желтки, молоко, сахар, мед и соль до однородной смеси. Добавьте мягкое сливочное масло и жирную сметану, тщательно перемешайте. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры — это способствует лучшему замешиванию теста. Введите просеянный какао-порошок и снова перемешайте до однородности.
На дно чаши хлебопечки всыпьте сухие дрожжи, затем просейте муку и манную крупу. Сверху вылейте подготовленную взбитую смесь. Установите чашу в хлебопечку и включите режим теста для замешивания и подъема теста.
После первого подъема теста добавьте сушеную клюкву и снова включите режим теста на короткое время, чтобы клюква равномерно распределилась.
Когда тесто поднимется во второй раз, включите режим «Французский хлеб» (или аналогичный режим выпечки сдобного хлеба) и выпекайте паску до готовности, примерно 1 час. Готовность проверьте деревянной зубочисткой.
Готовую паску аккуратно извлеките из хлебопечки и полностью остудите на решетке. Покройте паску сверху шоколадной глазурью по вашему вкусу.
Паска с лимоном и изюмом в хлебопечке
Этот рецепт подарит вашей пасхе нежный цитрусовый аромат и приятную кислинку, прекрасно сочетающуюся со сладостью теста и изюма.
Ингредиенты
Сухие дрожжи — 1,5 ч. л.
Теплое молоко — 150 мл
Мягкое сливочное масло — 80 г
Сахар — 100 г
Яйца — 2 шт.
Мука — 450 г
Соль — 1/3 ч. л.
Лимон — 1 шт.
Изюм — 80 г
Сахарная пудра — 5 ст. л.
Лимонный сок — 1 ст. л. (для глазури)
Пищевый краситель (по желанию)
Как приготовить паску
Изюм залейте кипятком на 10 минут, чтобы они стали мягкими. Затем слейте воду и тщательно обсушите их бумажным полотенцем.
С лимона аккуратно натрите цедру, стараясь не задевать белую горькую часть. Просейте пшеничную муку непосредственно в чашу хлебопечки. Заложите в чашу ингредиенты в последовательности, рекомендованной в инструкции к вашей хлебопечке: сначала дрожжи, затем муку, сахар, соль, яйца, мягкое сливочное масло и лимонную цедру. Сверху влейте теплое молоко.
Включите на хлебопечке режим «Тесто». После завершения цикла замешивания и первого подъема теста добавьте подготовленные изюм и снова включите режим теста на короткое время для равномерного распределения.
Когда тесто поднимется во второй раз, переключите хлебопечку в режим «Французский хлеб» (или аналогичный режим для выпечки сдобного хлеба) и выпекайте кулич до готовности, примерно 1 час. Проверьте готовность деревянной зубочистки.
Пока паска выпекается, приготовьте глазурь. В отдельной миске смешайте сахарную пудру с лимонным соком до получения густой однородной массы. При желании добавьте несколько капель пищевого красителя для цвета.
Готовую паску выньте из хлебопечки и полностью остудите. Покройте ее сверху приготовленной лимонной глазурью.