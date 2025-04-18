Три рецепта паски в хлебопечке: как легко приготовить праздничеую выпечку

Лучшие рецепты пасок в хлебопечке

Реклама

Если в вашем арсенале есть хлебопечка, пора доверить ей приготовление ароматных и вкусных пасок по лучшим рецептам, сэкономив свое время и усилия. Эти рецепты отличаются своей скоростью и простотой — вам нужно только загрузить ингредиенты в хлебопечку и дождаться хорошего результата.

Предлагаем тройку проверенных рецептов пасок на любой вкус, которые без проблем удадутся даже начинающим.

Традиционная паска в хлебопечке

Ингредиенты

Реклама

Ванильный сахар — 1 чайная ложка

Вода — 50 миллилитров

Изюм — 70 граммов

Мука — 435 граммов

Сахар — 4 столовые ложки

Сливочное масло — 6 столовых ложек

Соль — полчайной ложки

Сухие дрожжи — 2,5 чайные ложки

Яйца — 4 штуки

Пошаговое приготовление

Для приготовления пышной и мягкой паски в хлебопечке ключевым является четкое соблюдение инструкций. Влейте воду в форму хлебопечки, разбейте яйца, добавьте большую часть просеянной муки (примерно 290 граммов), положите сливочное масло и две столовые ложки сахара. Поверх высыпьте 2 чайные ложки сухих дрожжей, закройте крышку хлебопечки и выберите режим замешивания теста. После первого звукового сигнала добавьте к тесту соль, остаток сухих дрожжей и сахара, остальную просеянную муку, ванильный сахар и изюм. Снова закройте крышку хлебопечки и дайте ей завершить процесс замешивания теста. По окончании замешивания включите программу выпечки и дождитесь, пока паска полностью приготовится — станет румяной, наполнит кухню отличным ароматом и будет нежной внутри.

Для наилучшего результата используйте качественную пшеничную муку высшего сорта.

Паска с шоколадом и клюквой в хлебопечке

Этот рецепт сочетает нежное тесто паски с насыщенным вкусом какао, клюквы и растопленным шоколадом — настоящее наслаждение для любителей необычных вкусовых сочетаний.

Ингредиенты

Мука — 300 г

Молоко — 100 мл

Манная крупа — 4 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Жирная сметана — 3 ст. л.

Белок — 1 шт.

Желтки — 5 шт.

Жидкий мед — 2 ст. л.

Сухие дрожжи — 1,5 ч. л.

Сахар — 4 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Какао-порошок — 4 ст. л.

Сушеная клюква — 70 г

Шоколадная глазурь для покрытия

Приготовление шаг за шагом

В отдельной миске взбейте белок, желтки, молоко, сахар, мед и соль до однородной смеси. Добавьте мягкое сливочное масло и жирную сметану, тщательно перемешайте. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры — это способствует лучшему замешиванию теста. Введите просеянный какао-порошок и снова перемешайте до однородности. На дно чаши хлебопечки всыпьте сухие дрожжи, затем просейте муку и манную крупу. Сверху вылейте подготовленную взбитую смесь. Установите чашу в хлебопечку и включите режим теста для замешивания и подъема теста. После первого подъема теста добавьте сушеную клюкву и снова включите режим теста на короткое время, чтобы клюква равномерно распределилась. Когда тесто поднимется во второй раз, включите режим «Французский хлеб» (или аналогичный режим выпечки сдобного хлеба) и выпекайте паску до готовности, примерно 1 час. Готовность проверьте деревянной зубочисткой. Готовую паску аккуратно извлеките из хлебопечки и полностью остудите на решетке. Покройте паску сверху шоколадной глазурью по вашему вкусу.

Паска с лимоном и изюмом в хлебопечке

Этот рецепт подарит вашей пасхе нежный цитрусовый аромат и приятную кислинку, прекрасно сочетающуюся со сладостью теста и изюма.

Ингредиенты

Сухие дрожжи — 1,5 ч. л.

Теплое молоко — 150 мл

Мягкое сливочное масло — 80 г

Сахар — 100 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 450 г

Соль — 1/3 ч. л.

Лимон — 1 шт.

Изюм — 80 г

Сахарная пудра — 5 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л. (для глазури)

Пищевый краситель (по желанию)

Как приготовить паску

Изюм залейте кипятком на 10 минут, чтобы они стали мягкими. Затем слейте воду и тщательно обсушите их бумажным полотенцем. С лимона аккуратно натрите цедру, стараясь не задевать белую горькую часть. Просейте пшеничную муку непосредственно в чашу хлебопечки. Заложите в чашу ингредиенты в последовательности, рекомендованной в инструкции к вашей хлебопечке: сначала дрожжи, затем муку, сахар, соль, яйца, мягкое сливочное масло и лимонную цедру. Сверху влейте теплое молоко. Включите на хлебопечке режим «Тесто». После завершения цикла замешивания и первого подъема теста добавьте подготовленные изюм и снова включите режим теста на короткое время для равномерного распределения. Когда тесто поднимется во второй раз, переключите хлебопечку в режим «Французский хлеб» (или аналогичный режим для выпечки сдобного хлеба) и выпекайте кулич до готовности, примерно 1 час. Проверьте готовность деревянной зубочистки. Пока паска выпекается, приготовьте глазурь. В отдельной миске смешайте сахарную пудру с лимонным соком до получения густой однородной массы. При желании добавьте несколько капель пищевого красителя для цвета. Готовую паску выньте из хлебопечки и полностью остудите. Покройте ее сверху приготовленной лимонной глазурью.