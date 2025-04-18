ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
88
Время на прочтение
4 мин

Три рецепта паски в хлебопечке: как легко приготовить праздничеую выпечку

Быстрая паска без лишних хлопот: самые простые рецепты для хлебопечки

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Лучшие рецепты пасок в хлебопечке

Лучшие рецепты пасок в хлебопечке

Если в вашем арсенале есть хлебопечка, пора доверить ей приготовление ароматных и вкусных пасок по лучшим рецептам, сэкономив свое время и усилия. Эти рецепты отличаются своей скоростью и простотой — вам нужно только загрузить ингредиенты в хлебопечку и дождаться хорошего результата.

Предлагаем тройку проверенных рецептов пасок на любой вкус, которые без проблем удадутся даже начинающим.

Традиционная паска в хлебопечке

Ингредиенты

  • Ванильный сахар — 1 чайная ложка

  • Вода — 50 миллилитров

  • Изюм — 70 граммов

  • Мука — 435 граммов

  • Сахар — 4 столовые ложки

  • Сливочное масло — 6 столовых ложек

  • Соль — полчайной ложки

  • Сухие дрожжи — 2,5 чайные ложки

  • Яйца — 4 штуки

Пошаговое приготовление

  1. Для приготовления пышной и мягкой паски в хлебопечке ключевым является четкое соблюдение инструкций. Влейте воду в форму хлебопечки, разбейте яйца, добавьте большую часть просеянной муки (примерно 290 граммов), положите сливочное масло и две столовые ложки сахара.

  2. Поверх высыпьте 2 чайные ложки сухих дрожжей, закройте крышку хлебопечки и выберите режим замешивания теста.

  3. После первого звукового сигнала добавьте к тесту соль, остаток сухих дрожжей и сахара, остальную просеянную муку, ванильный сахар и изюм.

  4. Снова закройте крышку хлебопечки и дайте ей завершить процесс замешивания теста.

  5. По окончании замешивания включите программу выпечки и дождитесь, пока паска полностью приготовится — станет румяной, наполнит кухню отличным ароматом и будет нежной внутри.

Для наилучшего результата используйте качественную пшеничную муку высшего сорта.

Паска с шоколадом и клюквой в хлебопечке

Этот рецепт сочетает нежное тесто паски с насыщенным вкусом какао, клюквы и растопленным шоколадом — настоящее наслаждение для любителей необычных вкусовых сочетаний.

Ингредиенты

  • Мука — 300 г

  • Молоко — 100 мл

  • Манная крупа — 4 ст. л.

  • Сливочное масло — 50 г

  • Жирная сметана — 3 ст. л.

  • Белок — 1 шт.

  • Желтки — 5 шт.

  • Жидкий мед — 2 ст. л.

  • Сухие дрожжи — 1,5 ч. л.

  • Сахар — 4 ст. л.

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Какао-порошок — 4 ст. л.

  • Сушеная клюква — 70 г

  • Шоколадная глазурь для покрытия

Приготовление шаг за шагом

  1. В отдельной миске взбейте белок, желтки, молоко, сахар, мед и соль до однородной смеси. Добавьте мягкое сливочное масло и жирную сметану, тщательно перемешайте. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры — это способствует лучшему замешиванию теста. Введите просеянный какао-порошок и снова перемешайте до однородности.

  2. На дно чаши хлебопечки всыпьте сухие дрожжи, затем просейте муку и манную крупу. Сверху вылейте подготовленную взбитую смесь. Установите чашу в хлебопечку и включите режим теста для замешивания и подъема теста.

  3. После первого подъема теста добавьте сушеную клюкву и снова включите режим теста на короткое время, чтобы клюква равномерно распределилась.

  4. Когда тесто поднимется во второй раз, включите режим «Французский хлеб» (или аналогичный режим выпечки сдобного хлеба) и выпекайте паску до готовности, примерно 1 час. Готовность проверьте деревянной зубочисткой.

  5. Готовую паску аккуратно извлеките из хлебопечки и полностью остудите на решетке. Покройте паску сверху шоколадной глазурью по вашему вкусу.

Паска с лимоном и изюмом в хлебопечке

Этот рецепт подарит вашей пасхе нежный цитрусовый аромат и приятную кислинку, прекрасно сочетающуюся со сладостью теста и изюма.

Ингредиенты

  • Сухие дрожжи — 1,5 ч. л.

  • Теплое молоко — 150 мл

  • Мягкое сливочное масло — 80 г

  • Сахар — 100 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Мука — 450 г

  • Соль — 1/3 ч. л.

  • Лимон — 1 шт.

  • Изюм — 80 г

  • Сахарная пудра — 5 ст. л.

  • Лимонный сок — 1 ст. л. (для глазури)

  • Пищевый краситель (по желанию)

Как приготовить паску

  1. Изюм залейте кипятком на 10 минут, чтобы они стали мягкими. Затем слейте воду и тщательно обсушите их бумажным полотенцем.

  2. С лимона аккуратно натрите цедру, стараясь не задевать белую горькую часть. Просейте пшеничную муку непосредственно в чашу хлебопечки. Заложите в чашу ингредиенты в последовательности, рекомендованной в инструкции к вашей хлебопечке: сначала дрожжи, затем муку, сахар, соль, яйца, мягкое сливочное масло и лимонную цедру. Сверху влейте теплое молоко.

  3. Включите на хлебопечке режим «Тесто». После завершения цикла замешивания и первого подъема теста добавьте подготовленные изюм и снова включите режим теста на короткое время для равномерного распределения.

  4. Когда тесто поднимется во второй раз, переключите хлебопечку в режим «Французский хлеб» (или аналогичный режим для выпечки сдобного хлеба) и выпекайте кулич до готовности, примерно 1 час. Проверьте готовность деревянной зубочистки.

  5. Пока паска выпекается, приготовьте глазурь. В отдельной миске смешайте сахарную пудру с лимонным соком до получения густой однородной массы. При желании добавьте несколько капель пищевого красителя для цвета.

  6. Готовую паску выньте из хлебопечки и полностью остудите. Покройте ее сверху приготовленной лимонной глазурью.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
88
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie