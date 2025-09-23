- Дата публикации
-
- Категория
- Подборки рецептов
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 2 мин
Три вкусных и бюджетных рецепта котлет, которые помогут сэкономить
Приготовление домашних котлет — это настоящее спасение для семейного бюджета. Чтобы сделать это блюдо не только вкусным, но и недорогим, достаточно добавить в фарш доступные ингредиенты. Это не только снизит стоимость, но и сделает блюдо более полезным.
Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное и сытное для всей семьи, но при этом сэкономить, котлеты — отличный выбор. Секрет заключается в том, чтобы добавить в мясной фарш доступные и полезные ингредиенты, такие как крупы или овощи. Предлагаем три рецепта бюджетных котлет, которые точно станут вашими любимыми.
1. Картофельно-мясные котлеты
Этот рецепт — идеальный способ сделать котлеты сытнее и одновременно дешевле, благодаря добавлению в фарш картофеля.
Ингредиенты
Фарш (свинина или курица) — 300 г
Картофель — 3-4 шт.
Лук — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Панировочные сухари — 2 ст. л.
Соль, перец, специи, масло — по вкусу.
Приготовление
Очищенный картофель сварите до готовности и разомните в пюре.
Лук мелко нашинкуйте и поджарьте на масле, пока он не станет золотистым.
В глубокой миске смешайте все ингредиенты: фарш, картофельное пюре, жареный лук, яйцо, соль, перец и другие специи.
Сформируйте из полученной массы небольшие котлеты, обваляйте их в сухарях.
Обжаривайте котлеты на разогретом масле до появления аппетитной румяной корочки.
Примерная стоимость: около 80 грн за 8 котлет.
2. Котлеты из гречихи и фарша
Если хотите уменьшить количество мяса в блюде, но сохранить вкус — этот рецепт для вас. Гречка добавляет котлетам необычную текстуру и делает их очень сытными.
Ингредиенты
Гречка — 1 стакан
Фарш (любой) — 200 г
Лук — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Панировочные сухари — 2 ст. л.
Соль, перец, специи, масло — по вкусу.
Приготовление
Сварите гречку до готовности.
Мелко нарезанный лук поджарьте.
Смешайте гречку с фаршем, добавьте яйцо, обжаренный лук и специи.
Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и жарьте на растительном масле до румяной корочки.
Примерная стоимость: около 70 грн за 6 котлет.
3. Овощные котлеты с овсянкой
Это самый бюджетный вариант, позволяющий приготовить вкусное блюдо без мяса. Овсянка делает котлеты нежными, а овощи сочными.
Ингредиенты
Овсяные хлопья — 1 стакан
Морковь — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Яйцо — 1 шт.
Мука — 2 ст. л.
Соль, перец, специи, масло — по вкусу.
Приготовление
Натрите морковь на мелкой терке, а лук и чеснок мелко нашинкуйте.
В глубокой миске смешайте все ингредиенты: овсяные хлопья, морковь, лук, чеснок, яйцо и специи.
Добавьте муку, чтобы масса стала гуще и лучше держала форму.
Сформируйте небольшие котлеты и жарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.
Примерная стоимость: около 50 грн за 10 котлет.
Эти простые рецепты помогут вам готовить вкусные и сытные блюда с минимальными затратами. Экспериментируйте, комбинируйте ингредиенты и создавайте свои уникальные вкусы, сохраняя тепло и уют в вашем доме.