92
2 мин

Три вкусных и бюджетных рецепта котлет, которые помогут сэкономить

Приготовление домашних котлет — это настоящее спасение для семейного бюджета. Чтобы сделать это блюдо не только вкусным, но и недорогим, достаточно добавить в фарш доступные ингредиенты. Это не только снизит стоимость, но и сделает блюдо более полезным.

Анна Носова
Рецепты бюджетных котлет

Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусное и сытное для всей семьи, но при этом сэкономить, котлеты — отличный выбор. Секрет заключается в том, чтобы добавить в мясной фарш доступные и полезные ингредиенты, такие как крупы или овощи. Предлагаем три рецепта бюджетных котлет, которые точно станут вашими любимыми.

1. Картофельно-мясные котлеты

Этот рецепт — идеальный способ сделать котлеты сытнее и одновременно дешевле, благодаря добавлению в фарш картофеля.

Ингредиенты

  • Фарш (свинина или курица) — 300 г

  • Картофель — 3-4 шт.

  • Лук — 1 шт.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Панировочные сухари — 2 ст. л.

  • Соль, перец, специи, масло — по вкусу.

Приготовление

  1. Очищенный картофель сварите до готовности и разомните в пюре.

  2. Лук мелко нашинкуйте и поджарьте на масле, пока он не станет золотистым.

  3. В глубокой миске смешайте все ингредиенты: фарш, картофельное пюре, жареный лук, яйцо, соль, перец и другие специи.

  4. Сформируйте из полученной массы небольшие котлеты, обваляйте их в сухарях.

  5. Обжаривайте котлеты на разогретом масле до появления аппетитной румяной корочки.

Примерная стоимость: около 80 грн за 8 котлет.

2. Котлеты из гречихи и фарша

Если хотите уменьшить количество мяса в блюде, но сохранить вкус — этот рецепт для вас. Гречка добавляет котлетам необычную текстуру и делает их очень сытными.

Ингредиенты

  • Гречка — 1 стакан

  • Фарш (любой) — 200 г

  • Лук — 1 шт.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Панировочные сухари — 2 ст. л.

  • Соль, перец, специи, масло — по вкусу.

Приготовление

  1. Сварите гречку до готовности.

  2. Мелко нарезанный лук поджарьте.

  3. Смешайте гречку с фаршем, добавьте яйцо, обжаренный лук и специи.

  4. Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и жарьте на растительном масле до румяной корочки.

Примерная стоимость: около 70 грн за 6 котлет.

3. Овощные котлеты с овсянкой

Это самый бюджетный вариант, позволяющий приготовить вкусное блюдо без мяса. Овсянка делает котлеты нежными, а овощи сочными.

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья — 1 стакан

  • Морковь — 2 шт.

  • Лук — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 2 ст. л.

  • Соль, перец, специи, масло — по вкусу.

Приготовление

  1. Натрите морковь на мелкой терке, а лук и чеснок мелко нашинкуйте.

  2. В глубокой миске смешайте все ингредиенты: овсяные хлопья, морковь, лук, чеснок, яйцо и специи.

  3. Добавьте муку, чтобы масса стала гуще и лучше держала форму.

  4. Сформируйте небольшие котлеты и жарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.

Примерная стоимость: около 50 грн за 10 котлет.

Эти простые рецепты помогут вам готовить вкусные и сытные блюда с минимальными затратами. Экспериментируйте, комбинируйте ингредиенты и создавайте свои уникальные вкусы, сохраняя тепло и уют в вашем доме.

