Три вкусных рецепта бутербродов со шпротами

Бутерброды со шпротами

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Консервы, в частности ароматные шпроты, являются отличным источником энергии и белка, а готовятся в считанные минуты. Предлагаем 3 замечательных и проверенных рецепта бутербродов со шпротами на любой вкус — от любимой традиционной классики до оригинальной современной подачи и горячего варианта из духовки.

1. Классические бутерброды со шпротами, яйцом и огурцом

Этот вкус знаком каждому из детства — хрустящий поджаренный хлеб, ароматный чеснок, нежный слой майонеза и пикантный соленый огурец с рыбкой.

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Ингредиенты: Хлеб (ржаной или тостовый) — несколько ломтиков. Шпроты в масле — 1 банка. Куриные яйца (отварные вкрутую) — 2 шт. Свежий или соленый огурец — 1 шт. Майонез — 1-2 ст. ложки. Зеленый лук или укроп — для подачи.

Способ приготовления: Ломтики хлеба по желанию подсушите в тостере или на сухой сковороде до легкого хруста (можно использовать и мягкий хлеб). Отваренные яйца натрите на мелкой терке или мелко порежьте ножом. Смешайте их с небольшим количеством майонеза до образования пастообразной массы. Смажьте каждый ломтик хлеба яичной пастой. Огурец нарежьте тонкими слайсами (можно по диагонали) и выложите поверх яичного слоя. Сверху аккуратно уложите по одной-две рыбины шпротов. Украсьте готовые бутерброды свежей зеленью или зеленым луком.



2. Бутерброд по-новому: с авокадо, рукколой и лимоном

Свежий и легкий вариант с трендовыми ингредиентами, в которых нежное авокадо гармонично балансирует насыщенный вкус копченой рыбы.

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Ингредиенты: Хлеб на закваске или цельнозерновой багет — 4 ломтика. Шпроты в масле — 1 банка. Спелое авокадо — 1 шт. Лимонный сок — 1 ч. ложка. Свежая руккола — небольшая горсть. Соль, черный свежемолотый перец — по вкусу.

Способ приготовления: Поджарьте ломтики хлеба на сковороде с небольшим количеством растительного масла или в тостере. Мякоть спелого авокадо выложите в мылку, размягчите вилкой, добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте до состояния пасты. Щедро намажьте пасту из авокадо на подготовленные хлебные тосты. Сверху выложите несколько листиков свежей руколы. Аккуратно уложите поверх зелени шпроты. По желанию можно сбрызнуть готовые бутерброды несколькими каплями лимонного сока или оливкового масла.



3. Горячие запеченные бутерброды со шпротами и творогом в духовке

Сытное и ароматное блюдо с расплавленным творогом и хрустящей корочкой, прекрасно вкусной горячей.

Ингредиенты: Батон или белый хлеб — несколько ломтиков. Шпроты в масле — 1 банка. Твердый сыр (хорошо плавящийся) — 70–100 г. Помидоры — 1–2 шт. Майонез или горчица — для смазывания хлеба. Зеленый лук или зелень — для подачи.

Способ приготовления: Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Ломтики батона выложите на противень, застеленный пергаментом. По желанию смажьте каждый ломтик тонким слоем майонеза или легкой горчицей. Помидоры нарежьте тонкими кружочками и выложите на хлеб. Сверху на помидоры положите по 1–2 рыбки шпротов. Твердый сыр натрите на средней или крупной терке и обильно посыпьте каждый бутерброд сверху. Поставьте противень в духовку на 7–10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не зарумянится. Перед подачей посыпьте горячие бутерброды мелко нарезанным зеленым луком.



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