Три замечательных рецепта десертов из клубники без выпечки: легкость, свежесть и наслаждение

Десерты из клубники без выпечки

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Десерты без выпечки из клубники — это идеальный выбор для летних дней: они готовятся быстро, легко, сохраняют максимум пользы и аромата свежих ягод, а смакуют просто невероятно. Предлагаем три рецепта, которые точно станут вам понравятся.

1. Десерт «Клубничный тирамису» в стаканах (без выпечки)

Этот десерт — нежная вариация знаменитого итальянского тирамису, адаптированная для быстрого приготовления и максимального клубничного вкуса. Он получается очень кремовым и сочным.

Ингредиенты:

Клубника свежая — 300 г

Яйцо (желток) — 1 шт.

Сахар — 50 г (или по вкусу)

Ванильный сахар (или ваниль) — 1 ч. л.

Крахмал кукурузный — 1 ч. л.

Молоко — 200 мл

Холодные сливки (от 33% жирности) — 150 мл

Печенье савоярди (дамские пальчики) — 4-6 шт. (в зависимости от размера порции)

Клубничное желе (пачка) — 1 шт. (по инструкции на упаковке)

Приготовление:

В небольшой кастрюльке соедините желток, сахар, ваниль и крахмал. Хорошо перемешайте венчиком до однородности. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Поставьте смесь на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Важно не доводить до кипения, чтобы желток не свернулся. Снимите с огня и дайте крему полностью охладиться до комнатной температуры, периодически помешивая, чтобы не образовалась корка. Отдельно взбейте очень холодные сливки до стойких пиков. Осторожно, по частям, объедините взбитые сливки с охлажденным заварным кремом, перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить легкость. Часть клубники (примерно 100-150 г) разомните вилкой или перебейте блендером в пюре. Оставшуюся клубнику нарежьте ломтиками. Печенье савоярди разрежьте пополам или на три части в зависимости от размера ваших креманок/стаканов. Каждый кусочек быстро окунайтесь в клубничное пюре, но не давайте ему размягчить полностью. На дно креманок или прозрачных стаканов выложите слой пропитанного печенья. Сверху распределите щедрый слой крема. Приготовьте клубничное желе согласно инструкции на упаковке и дайте ему остыть до комнатной температуры (но чтобы оно еще не застыло). Поверх крема выложите нарезанную клубнику. Аккуратно залейте ягоды жидким желе. Поставьте десерт в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы он хорошо застыл и соединились вкусы. Перед подачей можно украсить свежими ягодами клубники и листочками мяты.

2. Клубничный тарт без выпечки на основе печенья

Этот тарт имеет хрустящее основание и нежную сливочно-клубничную начинку.

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Ингредиенты:

Клубника свежая — 400 г (плюс немного для украшения)

Песочное печенье (рассыпчатое, типа «К кофе») — 400 г

Сливочное масло (82,5% жирности) — 170 г

Сливки (от 33% жирности, очень холодные) — 250 мл

Густой несладкий йогурт (греческий или домашний) — 150 мл

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Тростниковый сахар — 2 ст. л. (для клубники)

Приготовление:

Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Размельчите песочное печенье в блендере до состояния мелкой крошки. Пересыпьте крошку в глубокую миску, добавьте мягкое сливочное масло и тщательно перемешайте руками до однородной массы. Масса должна хорошо лепиться. Выложите полученную смесь в разъемную форму для выпечки (диаметром 24-26 см), застеленную пергаментной бумагой. Хорошо утрамбуйте ее по дну формы, формируя равномерный слой. Удобно это делать дном стакана. Отправьте основание в холодильник на 30-40 минут, чтобы оно застыло. В чаше блендера или миксера взбейте очень холодные сливки с сахарной пудрой до стойких пиков. Осторожно добавьте густой йогурт и снова аккуратно перемешайте лопаткой. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте большими кусочками. Добавьте тростниковый сахар (он придаст интересный карамельный привкус) и аккуратно перемешайте. Достаньте форму с охлажденным основанием из холодильника. Выложите на основание сливочную смесь, равномерно распределите. Сверху красиво выложите нарезанную клубнику. Поставьте тарт в холодильник минимум на 3-4 часа, чтобы крем хорошо застыл. Перед подачей аккуратно снимите разъемную форму. Можно украсить дополнительными свежими ягодами.

3. Легкий клубничный десерт с кисломолочным сыром и желатином (порционный)

Этот десерт идеально подойдет для тех, кто ищет что-нибудь легкое, полезное и освежающее. У него нежная текстура и яркий клубничный вкус.

Ингредиенты:

Клубника свежая — 350-400 г (часть для пюре, часть для нарезки)

Кисломолочный творог (творог, 5-9% жирности) — 350 г

Йогурт без примесей (натуральный) — 150 мл

Сахарная пудра — 100 г (или по вкусу)

Желатин — 15 г

Вода для замачивания желатина — 50 мл.

Для основы (по желанию): Печенье кофе — 185 г, сливочное масло — 60 г

Приготовление:

Если хотите хрустящее основание, измельчите печенье в крошку, смешайте с растопленным сливочным маслом и утрамбуйте на дно порционных стаканов или формы. Желатин залейте холодной водой (50 мл) и оставьте набухать на 10-15 минут. Затем растопите его на водяной бане или в микроволновке (не доводя до кипения!), до полного растворения. Кисломолочный творог перетрите через сито или взбейте блендером до однородности, чтобы не было комочков. Добавьте натуральный йогурт, сахарную пудру и хорошо перемешайте. Приблизительно 200-250 г клубники перебейте блендером в пюре. Разделите творожную массу на две части. В одну часть добавьте растопленный желатин и хорошо перемешайте. В другую часть творожной массы добавьте клубничное пюре и хорошо перемешайте. В подготовленные стаканы (или на основу из печенья) выложите слой белой творожной массы. Поставьте в холодильник на 10-15 минут, чтобы слой немного схватился. Затем осторожно выложите слой клубничной творожной массы. По желанию, между слоями можно добавить кусочки свежей клубники. Поставьте десерт в холодильник минимум на 3-4 часа или лучше на ночь, до полного застывания. Перед подачей украсьте свежими ягодами клубники и листочками мяты.