41
1 мин

Украшение пасхального стола: рецепт творожной паски

В процессе приготовления пасхи значение имеет абсолютно все — от рецептуры до способа выпекания.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Паска

Паска / © Pixabay

Сырная паска — это традиционное угощение к главному православному празднику.

Если любите творожную паску, то попробуйте приготовить по этому рецепту.

Творог

Ингредиенты:

  • сыр 5% — 750 г

  • сливки 33% — 100 мл

  • масло сливочное — 100 г

  • сметана 25% — 200 г

  • три яйца

  • сахарная пудра — 60 г

  • сахар — 100 г

  • изюм — 2 ст. ложки

  • орехи — 2 ст. ложки

  • цукаты из апельсина — 1 ст. ложка

  • сахар ванильный — 2 ч. ложки

Способ приготовления

Сливочное масло достаньте из холодильника заранее. Разделите свежие яйца на белки и желтки. Сыр дважды протрите через сито. Добавьте сахарную пудру, мягкое сливочное масло и сметану. Перемешайте массу до гладкости, взбейте венчиком или миксером на невысокой скорости.

Яичные желтки разотрите с сахаром до белой пены. Добавьте в творожную смесь.

Охлажденные сливки взбейте в плотную пену, добавьте ванильный сахар и добавьте в творожную массу. Осторожно перемешайте.

Взбейте яичные белки, осторожно введите их в творожную основу. Перемешайте массу деревянной лопаткой. Добавьте изюм, орехи и цукаты, еще раз осторожно перемешайте.

Форму для кулича застелите влажной марлей, сложенной в два слоя. Переложите в нее творожную массу, накройте краями марли, сверху уложите плоскую дощечку или тарелку и установите фитиль (например, банку с водой). Оставьте в холодильнике на 24-48 часов.

После достаньте паску из формы и украсьте по своему вкусу.

Раньше мы писали, как приготовить идеальный кулич. Рецепт читайте в новости.

