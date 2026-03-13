Украшение пасхального стола: рецепт творожной паски

Паска / © Pixabay

Сырная паска — это традиционное угощение к главному православному празднику.

Если любите творожную паску, то попробуйте приготовить по этому рецепту.

Творог

Ингредиенты:

сыр 5% — 750 г

сливки 33% — 100 мл

масло сливочное — 100 г

сметана 25% — 200 г

три яйца

сахарная пудра — 60 г

сахар — 100 г

изюм — 2 ст. ложки

орехи — 2 ст. ложки

цукаты из апельсина — 1 ст. ложка

сахар ванильный — 2 ч. ложки

Способ приготовления

Сливочное масло достаньте из холодильника заранее. Разделите свежие яйца на белки и желтки. Сыр дважды протрите через сито. Добавьте сахарную пудру, мягкое сливочное масло и сметану. Перемешайте массу до гладкости, взбейте венчиком или миксером на невысокой скорости.

Яичные желтки разотрите с сахаром до белой пены. Добавьте в творожную смесь.

Охлажденные сливки взбейте в плотную пену, добавьте ванильный сахар и добавьте в творожную массу. Осторожно перемешайте.

Взбейте яичные белки, осторожно введите их в творожную основу. Перемешайте массу деревянной лопаткой. Добавьте изюм, орехи и цукаты, еще раз осторожно перемешайте.

Форму для кулича застелите влажной марлей, сложенной в два слоя. Переложите в нее творожную массу, накройте краями марли, сверху уложите плоскую дощечку или тарелку и установите фитиль (например, банку с водой). Оставьте в холодильнике на 24-48 часов.

После достаньте паску из формы и украсьте по своему вкусу.

