Украшение пасхального стола: рецепт творожной паски
В процессе приготовления пасхи значение имеет абсолютно все — от рецептуры до способа выпекания.
Сырная паска — это традиционное угощение к главному православному празднику.
Если любите творожную паску, то попробуйте приготовить по этому рецепту.
Творог
Ингредиенты:
сыр 5% — 750 г
сливки 33% — 100 мл
масло сливочное — 100 г
сметана 25% — 200 г
три яйца
сахарная пудра — 60 г
сахар — 100 г
изюм — 2 ст. ложки
орехи — 2 ст. ложки
цукаты из апельсина — 1 ст. ложка
сахар ванильный — 2 ч. ложки
Способ приготовления
Сливочное масло достаньте из холодильника заранее. Разделите свежие яйца на белки и желтки. Сыр дважды протрите через сито. Добавьте сахарную пудру, мягкое сливочное масло и сметану. Перемешайте массу до гладкости, взбейте венчиком или миксером на невысокой скорости.
Яичные желтки разотрите с сахаром до белой пены. Добавьте в творожную смесь.
Охлажденные сливки взбейте в плотную пену, добавьте ванильный сахар и добавьте в творожную массу. Осторожно перемешайте.
Взбейте яичные белки, осторожно введите их в творожную основу. Перемешайте массу деревянной лопаткой. Добавьте изюм, орехи и цукаты, еще раз осторожно перемешайте.
Форму для кулича застелите влажной марлей, сложенной в два слоя. Переложите в нее творожную массу, накройте краями марли, сверху уложите плоскую дощечку или тарелку и установите фитиль (например, банку с водой). Оставьте в холодильнике на 24-48 часов.
После достаньте паску из формы и украсьте по своему вкусу.
