Универсальная приправа и вкусная соль: что сделать из базилика на зиму

Базилик

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Сезон свежего душистого базилика идеально подходит для приготовления домашних специй, которые помогут сохранить летний вкус и аромат на всю зиму. Такие запасы прекрасно подходят для того, чтобы придать особую пикантность самым разным любимым блюдам, в частности пасте, мясу, картофелю и соусам.

Ароматная базиликовая соль

Для приготовления пикантной соли используются следующие ингредиенты:

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50 г свежего базилика (можно использовать зеленый с ароматом лимона или фиолетовый).

500 г крупной соли (пропорция составляет от 1 до 10).

Собранную зелень тщательно промывают и раскладывают на полотенце примерно на час, чтобы из нее стекла лишняя влага. Далее подготовленный базилик вместе с солью засыпают в чашу блендера и взбивают до однородного состояния. Получившуюся смесь тонким слоем выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Сушат ее в духовке примерно два часа при температуре 80°C, включив конвекцию и обязательно подложив под дверцу небольшое полотенце для доступа воздуха. Полностью высушенную соль снова отправляют в блендер на несколько минут, после чего пересыпают в герметично закрытые баночки.

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Пикантная приправа из томатов, базилика и чеснока

Для приготовления этой приправы необходимы следующие ингредиенты:

2 кг спелых, тугих и мясистых помидоров с минимальным количеством сока.

200 г очищенного чеснока.

200 г свежего базилика (зеленого с лимонным ароматом и обыкновенного фиолетового).

1 столовая ложка соли (без горки) — добавляется к измельченным томатам.

2 столовые ложки соли — добавляются во время финального смешивания приправы.

Немного масла для смазки пергамента.

Сначала томаты разрезают на несколько частей, удаляя места крепления плодоножек, а чеснок подготавливают отдельно. Зелень базилика тщательно моют, просушивают на полотенце, а затем полностью высушивают в сушилке при температуре 35°C или на открытом воздухе. Помидоры вместе с чесноком измельчают с помощью мясорубки через среднюю сетку, затем добавляют 1 столовую ложку соли и перемешивают.

Чтобы ускорить процесс высыхания, томатное пюре сначала отбрасывают на сито для стекания лишней жидкости, а затем ровным слоем распределяют на застеленный пергаментом и смазанный противень. Смесь сушат в духовке с минимальной температурой, конвекцией и приоткрытой дверцей примерно 4 часа, пока томаты не станут хрустящими. Готовые сухие томаты с чесноком измельчают в блендере до небольших кусочков, отдельно измельчают высушенный базилик, смешивают их вместе с 2 столовыми ложками соли и хранят в герметичных банках в темном шкафу.

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