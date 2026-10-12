Заготовки из винограда

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Осенью, когда виноград созревает в большом количестве, часть урожая можно оставить для домашних заготовок. Для сладких десертов особенно хорошо подходят ароматные сорта с насыщенным вкусом, а для маринования — плотные ягоды, сохраняющие форму.

Что приготовить из винограда на зиму

1. Компот из винограда на зиму без стерилизации

Один из самых простых способов использовать виноград — приготовить из него насыщенный компот. Для напитка подходят и светлые, и темные сорта, хотя именно темные ягоды обычно придают компоту более выразительный цвет.

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Ингредиенты на одну трехлитровую банку:

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Виноград — примерно треть объема банки.

Вода — 2,5 л.

Сахар — 1 стакан.

Лимонная кислота — ⅓ ч. л.

Компот из винограда без стерилизации

Приготовление

Уберите виноград, удалите поврежденные ягоды, отделите от веточек и тщательно промойте. Подготовьте чистые банки и крышки. Наполните банки ягодами примерно на треть. В кастрюле из воды и сахара сварите сироп. Горячим сиропом залейте виноград и оставьте на 15 минут. Слейте сироп обратно в кастрюлю, доведите до кипения и проварите еще 2-3 минуты. В конце добавьте лимонную кислоту. Повторно залейте ягоды сиропом и закройте банки.

Банки охлаждают и переносят в прохладное место.

2. Виноград «как свежий» — без сахара

Эта заготовка понравится тем, кто хочет сохранить виноград целыми ягодами без добавления сахара. Его можно использовать для десертов или подавать по отдельности.

Ингредиенты на банке объемом 1,5 л:

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Виноград — примерно 1,3–1,4 кг по оригинальному рецепту.

Лимонная кислота — 1 ч. л. без горки.

Кипяток — сколько понадобится.

Виноград без сахара

Приготовление

Вымойте виноград, отделите ягоды от веточек и удалите поврежденные. Наполните чистые банки подготовленными ягодами. Залейте крутым кипятком, прикройте крышками и оставьте на 15 минут. Слейте воду в кастрюлю и снова доведите до кипения. Добавьте в каждую банку лимонную кислоту, повторно залейте крутым кипятком и закройте.

3. Густой джем из винограда «Изабелла» или другого сорта

Виноград «Изабелла» обладает ярким характерным ароматом, который хорошо раскрывается в варенье и джемах. Готовый десерт можно подавать к тостам, блинам, сырникам или использовать в качестве начинки для выпечки.

Ингредиенты:

Виноград «Изабелла» — 3 кг ягод без веточек.

Сахар — 1,5 кг.

Виноградный джем

Приготовление:

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Вымойте виноград и отделите ягоды от гроздьев. Слегка измельчите ягоды блендером, чтобы они пустили сок. Доведите виноградную массу до кипения и варите на небольшом огне около 10 минут. Перетрите массу через сито, отделяя косточки и кожуру. Остатки мякоти можно дополнительно отжать через марлю. Получившуюся жидкость снова нагрейте, всыпьте сахар и тщательно перемешайте. Варите на слабом огне около 30 минут, периодически снимая пену.

Горячий джем может казаться редким, но после охлаждения становится гуще. Разложите его в чистые подготовленные банки и храните в холодильнике.

4. Маринованный виноград с пряностями — оригинальная закуска.

Виноград можно заготовлять не только сладким. Маринованные ягоды обладают необычным кисло-сладким вкусом и хорошо сочетаются с сырами, запеченным мясом, паштетами и праздничными закусками.

Для маринада используют винный уксус, специи и ароматные травы.

Ингредиенты для маринада:

Винный уксус — 250 мл.

Вода — 200 мл.

Сахар — 150 г.

Соль — 1 ст. л.

Лавровый лист — 2–3 шт.

Черный перец горошком — 1 ч. л.

Семена горчицы — 1 ч. л.

Кориандр — 1 ч. л.

Гвоздика — 2–3 шт.

Корица — 2 палочки.

Розмарин — 3–4 свежих веточка или 1 ч. л. сушеного.

Виноград берут в количестве, достаточном для наполнения подготовленных банок.

Виноградный джем

Приготовление:

Выберите спелый, но плотный виноград. Тщательно вымойте ягоды и отделите их от веточек. В кастрюле соедините воду, уксус, сахар, соль и специи. Доведите маринад до кипения, перемешайте, чтобы сахар и соль растворились. Разложите виноград в чистые термостойкие банки и осторожно залейте горячим маринадом. Дайте остыть и поставьте в холодильник для маринования.

5. Домашний виноградный сок без консервантов

Еще один способ использовать большой урожай — приготовить натуральный виноградный сок. Он имеет насыщенный вкус и не нуждается в обязательном добавлении сахара, если ягоды достаточно сладкие.

Ингредиенты:

Спелый виноград — 2 кг.

Вода — для покрытия ягод во время нагревания.

Сахар — по вкусу, необязательно.

Виноградный сок

Приготовление:

Уберите виноград, удалите веточки и поврежденные ягоды. Промойте, выложите в кастрюлю и слегка раздавите. Добавьте столько кипятка, чтобы он только покрывал виноград. Медленно нагревайте примерно 10 минут, пока кожура ягод не размягчится. Процедите сок через несколько слоев марли или специальный мешочек. Для более прозрачного напитка оставьте сок в холодильнике на 24–48 часов, после чего осторожно слейте его из осадка. По желанию добавьте сахар, нагрейте сок до кипения и разлейте в горячие банки.

Для продолжительного хранения виноградный сок необходимо дополнительно пастеризовать в банках. Для этого наполненные банки ставят в кастрюлю на решетку или специальную подставку, заливают водой так, чтобы она покрывала крышки не менее 2–3 см, и доводят до кипения. Обычно для банок объемом 0,5–1 л время стерилизации составляет от 5 до 15 минут. Если обработка длится менее 10 минут, пустые банки необходимо предварительно простерилизовать.

Как правильно подготовить виноград к заготовкам

Вне зависимости от выбранного рецепта, для домашнего консервирования нужно использовать качественные спелые ягоды без признаков гниения и плесени. Перезрелый и поврежденный виноград лучше не брать для продолжительного хранения.

Перед приготовлением следует тщательно вымыть кисти, отделить ягоды от веточек и подготовить чистые банки и крышки.

Особое внимание нужно уделить технологии консервирования. Герметически закрытая крышка сама по себе не гарантирует, что заготовка безопасна. Кислотность продукта, температура и длительность нагрева должны соответствовать проверенному рецепту. Не стоит ориентироваться только на рекомендации перевернуть банки или завернуть их в одеяло.

Если рецепт не подразумевает проверенной термообработки, готовое блюдо лучше рассматривать как заготовку для холодильника, а не для хранения в амбаре всю зиму.

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