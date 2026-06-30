Вишневый соус к мясу: 3 лучшие домашние рецепты

Вишневый соус

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Вишневый соус — это удивительная замена обычному томатному кетчупу и настоящая находка для всех любителей мясных блюд. Его приятная кисло-сладкая нотка, глубокий рубиновый цвет и легкая пикантность безупречно подчеркивают вкус шашлыка, запеченной буженины, стейков, утки или курицы.

В зависимости от того, какое количество ягод вы имеете и какой именно способ загущения вам больше нравится, вы можете приготовить соус по одному из трех приведенных ниже рецептов.

Рецепт 1. Пикантный вишневый соус с крахмалом и растительным маслом на зиму

Этот способ отлично подходит для заготовки соуса впрок. Благодаря растительному маслу все вкусы объединяются в единую композицию, а крахмал придает заготовке приятную шелковистую текстуру.

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Ингредиенты:

Вишни (свежие, очищенные от косточек) — 1,2 кг

Сахар — 80 г (можно корректировать в зависимости от природной кислоты ягод)

Соль — 1 столовая ложка

Чеснок — 3 больших зубчика

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Винный уксус — 2 столовые ложки

Растительное масло — 1 столовая ложка

Красный молотый перец (острый) — 1 чайная ложка

Прованские травы — 1 чайная ложка

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Крахмал — 2 чайные ложки

Холодная вода (для разведения крахмала) — 2-3 столовые ложки

Приготовление:

Вишни необходимо тщательно промыть и выложить на дуршлаг, чтобы полностью стекла лишняя вода. После этого удалите косточки с помощью обычной коктейльной трубочки, специального ручного устройства или другим удобным способом. Чистые очищенные ягоды переложите в вместительную кастрюлю и тщательно перебейте погружным блендером в состояние абсолютно однородного пюре.

Поставьте кастрюлю с вишневым пюре на медленный огонь и доведите массу до кипения. В начале нагревания на поверхности появится пышная пена — снимать ее на этом этапе не нужно, она легко уберется позже. Сразу после закипания добавьте в кастрюлю сахар, соль, пропущенный через пресс чеснок и влейте уксус винный. Все хорошо перемешайте и оставьте тушиться на слабом огне в течение 10-15 минут, периодически помешивая массу лопаткой.

После первого уваривания влейте в соус столовую ложку растительного масла. Проварите смесь еще 10 минут. Именно сейчас, когда основание стало более густым, аккуратно снимите остатки пены с поверхности. Затем добавьте красный молотый перец (его количество можно регулировать по собственному вкусу) и сушеные прованские травы. Перемешайте и удерживайте на огне еще 5 минут.

Разведите две чайные ложки крахмала в нескольких ложках холодной воды до исчезновения комочков. Тонкой струйкой влейте крахмальную смесь в кипящий соус, непрерывно помешивая его. Проварите массу буквально 2–3 минуты. На этом этапе соус станет глянцевым и заметно загустеет.

Горячий соус разлейте в предварительно простерилизованные чистые баночки и закройте плотно винтовыми крышками. Указанного количества ингредиентов хватает на две баночки по 250 г и одну емкость на 450 г. Заготовка отлично хранится в обычном кухонном шкафу.

Рецепт 2. Пряный вишневый соус с кари и кориандром на зиму.

Этот вариант идеально подойдет для любителей сложных, глубоких ароматов Востока. Сочетание классической вишневой кислинки с карри, кориандром и копченой паприкой создает неповторимый букет, роскошно дополняющий горячий шашлык или запеченную птицу.

Ингредиенты:

Вишни (свежие, без косточек) — 1 кг;

Сахар — 300 г;

Соль — 1 чайная ложка;

Перец черный (молотый) — 1 чайная ложка;

Перец красный (молотый) — 1 чайная ложка;

Паприка (сладкая или копченая) — 1 чайная ложка;

Кориандр (молотый) — 1 чайная ложка;

Карри — 1 чайная кровать;

Чеснок — 3 зубчика.

Выход готового продукта: 800-850 мл.

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Приготовление:

Вишни тщательно промойте, переберите и очистите от косточек. Подготовленные ягоды переложите в глубокую кастрюлю с толстым дном и с помощью погружного блендера перебейте в однородную гладкую пюреобразную массу. Поставьте кастрюлю с вишневым пюре на умеренный огонь. Добавьте весь сахар и соль, тщательно перемешайте лопаткой, чтобы сухие компоненты полностью растворились и доведите смесь до стабильного кипения. Во время варки обязательно периодически помешивайте ягодное основание, поскольку из-за повышенного содержания сахара масса может прикипать ко дну. Через 10–15 минут после закипания, когда вишневое основание немного уварится, добавьте весь комплекс подготовленных специй: черный и острый красный перец, ароматный кориандр, карри и паприку. Если вы хотите добавить соусу легкого аромата костра, выберите именно копченую паприку. Затем отправьте в кастрюлю чеснок, предварительно пропущенный через специальный пресс или натертый на мелкой терке. Убавьте огонь до минимума и продолжайте варить соус еще в течение 15–20 минут. Масса должна увариться, стать гуще, темнее и обрести красивый благородный блеск. В конце варки аккуратно снимите остатки пены с поверхности. Горячий пряный соус сразу же разлейте в предварительно подготовленные, стерилизованные теплые баночки и герметично закатайте чистыми крышками. Переверните емкости вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. На следующий день заготовку можно смело переносить на длительное хранение в амбар.

Рецепт 3. Французский экспресс-соус на основе вишневого сока

Идеальный выбор для скорого ужина на двоих, когда соус нужен прямо сейчас, а времени на длительную консервацию нет. Секрет роскошной текстуры заключается в ресторанном приёме загущения с помощью ледяного сливочного масла.

Ингредиенты:

Вишневый сок (свежий или из размороженных вишен) — 160 мл

Холодное сливочное масло (обязательно из морозилки) — 15–20 г

Мед — 1 чайная ложка (или по вкусу)

Кукурузный крахмал — 0,5 чайной ложки

Соль, молотый черный и красный перец по вкусу

Сухой чеснок по вкусу

Прованские или итальянские травы — по вкусу

Мускатный орех или гвоздика — по желанию

Приготовление:

Вылейте вишневый сок в сотейник, добавьте чайную ложку меда и поставьте на средний огонь. Варите при открытой крышке, пока объем жидкости не снизится примерно вдвое. Густой концентрат, оседающий на стенках, аккуратно смывайте силиконовой лопаткой обратно в сок, чтобы он не пригорал. Пока сок кипит, извлеките из морозилки ледяное сливочное масло и нарежьте его мелкими кубиками. Насыпьте кукурузный крахмал на тарелку и тщательно обваляйте в нем каждый кусочек масла. Убавьте огонь под сотейником до минимума. Добавляйте закаленное масло в горячий сок по одному кубику, каждый раз интенсивно вымешивая соус лопаткой или венчиком до полного растворения предыдущей порции. Только после этого бросайте следующий кусочек. Если на тарелке остался крахмал, высыпьте его туда же. Теперь добавьте соль, черный и красный перец, сухой чеснок и ароматные травы. Если после выпаривания соус кажется слишком кислым, сбалансируйте его, добавив еще немного меда. Хорошо перемешайте соус, разрешите ему закипеть, после чего сразу выключите огонь. Оставьте его охлаждаться при комнатной температуре — по мере остывания он станет заметно гуще, приобретет приятный глянцевый блеск и идеальную текстуру для подачи к свежеприготовленному мясу.

Любой вишневый соус после полного охлаждения (и особенно после пребывания в холодильнике) становится гораздо более густым, чем во время горячей варки на плите. Обязательно учитывайте этот момент при регулировке плотности.

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