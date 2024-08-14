Вкусные блюда из баклажанов: рецепты от знаменитого повара, которые готовятся за полчаса

Как приготовить баклажаны за 30 минут: проверенные рецепты
Мясистый и вкуснейший овощ баклажан пользуется большой популярностью среди украинских хозяек. Его жарят, пекут, тушат, консервируют и т.д. Он может быть нежным, острым хрустящим, таким, как вы любите. Кроме замечательного вкуса, баклажан еще очень полезен.
Какие блюда приготовить из баклажанов, рецептами делится Евгений Клопотенко
Крем-суп из баклажанов
Ингредиенты:
- репчатый лук — один,
- морковь — одна,
- баклажаны — 2 средних,
- чеснок — 2 зубчика,
- оливковое масло – 2 ст.л, (4 ст. л для жарки овощей),
- вода – 1 л
- сливки (15-20%) – 100 мл,
- душистый перец — 2 горошины,
- лавровый лист — 1,
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Очистите лук и морковь, нарежьте кубиками и пожарьте на оливковом масле примерно 4 минуты. Раздавите чеснок и добавьте его к овощам. Продолжайте жарить до появления чесночного аромата
- Затем влейте в сотейник литр воды, добавьте две горошины душистого перца и один лавровый лист. Варите бульон примерно 15 минут, добавив соль по вкусу.
- Параллельно возьмите два баклажана, помойте, разрежьте пополам и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полейте 2 ст. л оливкового масла и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Выберите мякоть запеченных баклажанов ложкой и переложите в бульон.
- Из бульона достаньте лавровый лист и душистый перец. Все ингредиенты перебейте блендером.
- Добавьте 100 мл сливок и соль с перцем по вкусу, прогрейте крем суп еще 3 минуты.
Салат с баклажанами, телятиной и кино
Ингредиенты:
- киноа – 200 г,
- телячья вырезка – 150 г,
- баклажаны — 2 небольших,
- томаты — 2,
- веточки мяты – 3 шт.,
- оливковое масло – 2 ст. л,
- белый лук — 1 шт,
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите кино в подсоленной воде, затем промойте в сите и дайте воде стечь.
- Параллельно два маленьких баклажана помойте и порежьте кружочками толщиной 5 мм, обжарьте с двух сторон.
- 150 г телячьей вырезки тоже порежьте тонко и обжарьте до готовности.
- Порежьте мелко лук, кубиками томаты. В миске смешайте киноа, порезанный лук, томаты, обжаренные баклажаны и телятину. Добавьте измельченные листья мяты, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте оливковым маслом салат и перемешайте.
Запеченные баклажаны с острым соусом
Ингредиенты:
- баклажаны — 3 небольших,
- чеснок – 3 зубчика,
- корень имбиря – 3 см,
- оливковое масло – 2 ст.л,
Для соуса:
- хлопья каенского перца — четверть ч. л,
- приправа зиры — 1 ч. л,
- мед – 4 ст.л,
- сок одного лимона,
- вода – 150 мл,
- оливковое масло – 1 ст.л,
- соль по вкусу
Приготовление:
- Баклажаны помыть, высушить бумажным полотенцем и разрезать пополам. Поместите баклажаны в форму для запекания, полейте 2 ст. л оливкового масла. Поставьте баклажаны на 15 минут в разогретую духовку до 180 градусов.
- Чтобы приготовить соус, разогрейте на сковороде столовую ложку оливкового масла, добавьте 3 выжатых чеснока и обжарьте буквально 10 секунд.
- Натрите корень имбиря, выжмите туда сок одного лимона, добавив хлопьев каенского перца, приправу зиры и мед. К соусу влейте 150 мл воды и готовьте примерно 10 минут.
- Когда соус начнет густеть, снимите его с огня, залейте баклажаны, закройте их фольгой и снова поставьте запекать 15 минут при температуре 180 градусов.
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