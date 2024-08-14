Вкусные блюда из баклажанов: рецепты от знаменитого повара, которые готовятся за полчаса

Мясистый и вкуснейший овощ баклажан пользуется большой популярностью среди украинских хозяек. Его жарят, пекут, тушат, консервируют и т.д. Он может быть нежным, острым хрустящим, таким, как вы любите. Кроме замечательного вкуса, баклажан еще очень полезен.

Какие блюда приготовить из баклажанов, рецептами делится Евгений Клопотенко

Крем-суп из баклажанов

Ингредиенты:

репчатый лук — один,

морковь — одна,

баклажаны — 2 средних,

чеснок — 2 зубчика,

оливковое масло – 2 ст.л, (4 ст. л для жарки овощей),

вода – 1 л

сливки (15-20%) – 100 мл,

душистый перец — 2 горошины,

лавровый лист — 1,

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Очистите лук и морковь, нарежьте кубиками и пожарьте на оливковом масле примерно 4 минуты. Раздавите чеснок и добавьте его к овощам. Продолжайте жарить до появления чесночного аромата

Затем влейте в сотейник литр воды, добавьте две горошины душистого перца и один лавровый лист. Варите бульон примерно 15 минут, добавив соль по вкусу.

Параллельно возьмите два баклажана, помойте, разрежьте пополам и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полейте 2 ст. л оливкового масла и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Выберите мякоть запеченных баклажанов ложкой и переложите в бульон.

Из бульона достаньте лавровый лист и душистый перец. Все ингредиенты перебейте блендером.

Добавьте 100 мл сливок и соль с перцем по вкусу, прогрейте крем суп еще 3 минуты.

Салат с баклажанами, телятиной и кино

Ингредиенты:

киноа – 200 г,

телячья вырезка – 150 г,

баклажаны — 2 небольших,

томаты — 2,

веточки мяты – 3 шт.,

оливковое масло – 2 ст. л,

белый лук — 1 шт,

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите кино в подсоленной воде, затем промойте в сите и дайте воде стечь.

Параллельно два маленьких баклажана помойте и порежьте кружочками толщиной 5 мм, обжарьте с двух сторон.

150 г телячьей вырезки тоже порежьте тонко и обжарьте до готовности.

Порежьте мелко лук, кубиками томаты. В миске смешайте киноа, порезанный лук, томаты, обжаренные баклажаны и телятину. Добавьте измельченные листья мяты, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте оливковым маслом салат и перемешайте.

Запеченные баклажаны с острым соусом

Ингредиенты:

баклажаны — 3 небольших,

чеснок – 3 зубчика,

корень имбиря – 3 см,

оливковое масло – 2 ст.л,

Для соуса:

хлопья каенского перца — четверть ч. л,

приправа зиры — 1 ч. л,

мед – 4 ст.л,

сок одного лимона,

вода – 150 мл,

оливковое масло – 1 ст.л,

соль по вкусу

Приготовление:

Баклажаны помыть, высушить бумажным полотенцем и разрезать пополам. Поместите баклажаны в форму для запекания, полейте 2 ст. л оливкового масла. Поставьте баклажаны на 15 минут в разогретую духовку до 180 градусов.

Чтобы приготовить соус, разогрейте на сковороде столовую ложку оливкового масла, добавьте 3 выжатых чеснока и обжарьте буквально 10 секунд.

Натрите корень имбиря, выжмите туда сок одного лимона, добавив хлопьев каенского перца, приправу зиры и мед. К соусу влейте 150 мл воды и готовьте примерно 10 минут.

Когда соус начнет густеть, снимите его с огня, залейте баклажаны, закройте их фольгой и снова поставьте запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

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