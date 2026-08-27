Яблочный сок

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В конце лета и осенью, когда созревают многие яблоки, часть урожая можно переделать в домашние напитки. Проще всего получить чистый сок с помощью соковыжималки, но это далеко не единственный вариант. Можно приготовить более густой сок с мякотью или залить нарезанные плоды крутым кипятком и сделать яблочный напиток без отжима.

Для таких заготовок подходят спелые сочные яблоки. Сладость готового напитка будет в значительной степени зависеть от сорта, поэтому в одних рецептах сахара нужно совсем немного, а в других он входит в определенные пропорции.

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Классический яблочный сок на зиму

Яблоки хорошо вымойте, разрежьте на части и удалите семенные коробочки. Пропустите плоды через соковыжималку и отмерьте 3 литра сока.

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Если требуется более прозрачный напиток, процедите его через мелкое сито. Для сока с небольшим количеством природной мякоти этот этап пропустите.

Перелейте сок в кастрюлю, добавьте четверть ч. л. лимонной кислоты. Попробуйте и добавьте сахар по вкусу яблок, на три литра это от 50 до 150 г.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и постепенно доведите до кипения. Пену, которая собирается на поверхности, снимайте ложкой или шумовкой.

Как только сок закипит, перелейте его в предварительно простерилизованную трехлитровую банку и герметично закройте стерилизованной крышкой. Переверните банку, проверьте, не протекает ли она, и оставьте охлаждаться.

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Яблочный напиток на зиму без соковыжималки

Если соковыжималки нет, необязательно измельчать несколько килограммов яблок и часами отжимать через марлю. Гораздо более простой вариант — домашний яблочный «Живчик». Это не чистый яблочный сок, а яблочный напиток.

Ингредиенты:

3 кг яблок;

3,5 л воды;

300 г сахара;

1 ч. л. лимонной кислоты.

Яблоки тщательно промойте. Семенные коробочки удалите, а кожуру оставьте. Нарежьте плоды кусочками и сложите в большую миску или кастрюлю.

Вскипятите 3,5 л воды и залейте кипятком яблоки. Накройте посуду и оставьте на 5 часов.

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После настаивания процедите через сито или чистую марлю. В этом случае ничего отжимать руками не нужно — яблоки уже отдали воде часть своего сока, вкуса и аромата.

Яблочный настой перелейте в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте 300 г сахара и 1 ч. л. лимонной кислоты, перемешайте до полного растворения.

Горячий напиток перелейте в предварительно простерилизованную банку и закройте герметично стерилизованной крышкой. Именно такие пропорции и технологии приводит Клопотенко для домашнего яблочного «Живчика».

Еще один вариант «Живчика» для большого количества яблок

Этот рецепт удобен для переработки большого количества яблок.

Ингредиенты:

10-литровое ведро нарезанных яблок;

15 л воды;

600 г сахара;

1 ч. л. лимонной кислоты.

Яблоки помойте, нарежьте и сложите в большую емкость. Вскипятите 15 л воды и сразу залейте плоды кипятком. Накройте и оставьте настаиваться в день.

На следующий день яблоки извлеките, а полученную жидкость перелейте в большую кастрюлю. Добавьте 600 г сахара и 1 ч. л. лимонной кислоты, перемешайте.

Поставьте напиток в огонь, доведите до кипения и кипятите 5 минут. Горячим разлейте в подготовленные банки и герметично закройте.

Яблочный сок с мякотью на зиму без соковыжималки

Этот способ подойдет тем, кто любит густой яблочный сок. Соковыжималка для него не нужна, яблоки сначала разваривают до мягкости, а затем измельчают блендером и протирают через сито. Количеством воды можно регулировать густоту готового напитка.

Ингредиенты:

2,5 кг очищенных яблок;

800 г сахара;

вода — столько, чтобы полностью покрыть яблоки.

Яблоки помойте, нарежьте дольками и удалите сердцевину. Переложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы плоды были полностью покрыты ею.

Поставьте кастрюлю на огонь и варите яблоки до мягкости. Точное время зависит от сорта и размера кусочков, поэтому ориентируйтесь на их консистенцию.

Размягченные яблоки вместе с жидкостью измельчите погружным блендером до однородности. Затем протрите полученную массу через сито — так в готовом напитке не останется больших частиц мякоти.

Поверните яблочную массу в кастрюлю, добавьте 800 г сахара и хорошо перемешайте, количество сахара можно корректировать по вкусу в зависимости от сладости яблок.

Доведите сок до кипения и проварите 5 минут периодически помешивая. Горячим разлейте в подготовленные банки и закройте герметично. Банки переверните, укутайте пледом и оставьте до полного охлаждения.

Готовый напиток выходит густым, с выраженной яблочной мякотью. Если нужен более жидкий сок, при приготовлении используют больше воды, для более густого — меньше, но яблоки на начальном этапе должны быть ею покрыты.

Яблочный сок с мякотью можно приготовить и гораздо проще — с помощью соковыжималки. После отжима сок не нужно процеживать, мелкую мякоть, попавшую в него во время переработки яблок, оставляют, а затем напиток готовят по выбранному рецепту.

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