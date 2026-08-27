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Яблочный сок на зиму: 3 способа заготовки — классический, с мякотью и без соковыжималки
Приготовление яблочного сока на зиму: три лучших рецепта
В конце лета и осенью, когда созревают многие яблоки, часть урожая можно переделать в домашние напитки. Проще всего получить чистый сок с помощью соковыжималки, но это далеко не единственный вариант. Можно приготовить более густой сок с мякотью или залить нарезанные плоды крутым кипятком и сделать яблочный напиток без отжима.
Для таких заготовок подходят спелые сочные яблоки. Сладость готового напитка будет в значительной степени зависеть от сорта, поэтому в одних рецептах сахара нужно совсем немного, а в других он входит в определенные пропорции.
Классический яблочный сок на зиму
Яблоки хорошо вымойте, разрежьте на части и удалите семенные коробочки. Пропустите плоды через соковыжималку и отмерьте 3 литра сока.
Если требуется более прозрачный напиток, процедите его через мелкое сито. Для сока с небольшим количеством природной мякоти этот этап пропустите.
Перелейте сок в кастрюлю, добавьте четверть ч. л. лимонной кислоты. Попробуйте и добавьте сахар по вкусу яблок, на три литра это от 50 до 150 г.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и постепенно доведите до кипения. Пену, которая собирается на поверхности, снимайте ложкой или шумовкой.
Как только сок закипит, перелейте его в предварительно простерилизованную трехлитровую банку и герметично закройте стерилизованной крышкой. Переверните банку, проверьте, не протекает ли она, и оставьте охлаждаться.
Яблочный напиток на зиму без соковыжималки
Если соковыжималки нет, необязательно измельчать несколько килограммов яблок и часами отжимать через марлю. Гораздо более простой вариант — домашний яблочный «Живчик». Это не чистый яблочный сок, а яблочный напиток.
Ингредиенты:
3 кг яблок;
3,5 л воды;
300 г сахара;
1 ч. л. лимонной кислоты.
Яблоки тщательно промойте. Семенные коробочки удалите, а кожуру оставьте. Нарежьте плоды кусочками и сложите в большую миску или кастрюлю.
Вскипятите 3,5 л воды и залейте кипятком яблоки. Накройте посуду и оставьте на 5 часов.
После настаивания процедите через сито или чистую марлю. В этом случае ничего отжимать руками не нужно — яблоки уже отдали воде часть своего сока, вкуса и аромата.
Яблочный настой перелейте в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте 300 г сахара и 1 ч. л. лимонной кислоты, перемешайте до полного растворения.
Горячий напиток перелейте в предварительно простерилизованную банку и закройте герметично стерилизованной крышкой. Именно такие пропорции и технологии приводит Клопотенко для домашнего яблочного «Живчика».
Еще один вариант «Живчика» для большого количества яблок
Этот рецепт удобен для переработки большого количества яблок.
Ингредиенты:
10-литровое ведро нарезанных яблок;
15 л воды;
600 г сахара;
1 ч. л. лимонной кислоты.
Яблоки помойте, нарежьте и сложите в большую емкость. Вскипятите 15 л воды и сразу залейте плоды кипятком. Накройте и оставьте настаиваться в день.
На следующий день яблоки извлеките, а полученную жидкость перелейте в большую кастрюлю. Добавьте 600 г сахара и 1 ч. л. лимонной кислоты, перемешайте.
Поставьте напиток в огонь, доведите до кипения и кипятите 5 минут. Горячим разлейте в подготовленные банки и герметично закройте.
Яблочный сок с мякотью на зиму без соковыжималки
Этот способ подойдет тем, кто любит густой яблочный сок. Соковыжималка для него не нужна, яблоки сначала разваривают до мягкости, а затем измельчают блендером и протирают через сито. Количеством воды можно регулировать густоту готового напитка.
Ингредиенты:
2,5 кг очищенных яблок;
800 г сахара;
вода — столько, чтобы полностью покрыть яблоки.
Яблоки помойте, нарежьте дольками и удалите сердцевину. Переложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы плоды были полностью покрыты ею.
Поставьте кастрюлю на огонь и варите яблоки до мягкости. Точное время зависит от сорта и размера кусочков, поэтому ориентируйтесь на их консистенцию.
Размягченные яблоки вместе с жидкостью измельчите погружным блендером до однородности. Затем протрите полученную массу через сито — так в готовом напитке не останется больших частиц мякоти.
Поверните яблочную массу в кастрюлю, добавьте 800 г сахара и хорошо перемешайте, количество сахара можно корректировать по вкусу в зависимости от сладости яблок.
Доведите сок до кипения и проварите 5 минут периодически помешивая. Горячим разлейте в подготовленные банки и закройте герметично. Банки переверните, укутайте пледом и оставьте до полного охлаждения.
Готовый напиток выходит густым, с выраженной яблочной мякотью. Если нужен более жидкий сок, при приготовлении используют больше воды, для более густого — меньше, но яблоки на начальном этапе должны быть ею покрыты.
Яблочный сок с мякотью можно приготовить и гораздо проще — с помощью соковыжималки. После отжима сок не нужно процеживать, мелкую мякоть, попавшую в него во время переработки яблок, оставляют, а затем напиток готовят по выбранному рецепту.