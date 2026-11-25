Яблоки в кляре

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Яблоки можно не только добавлять к пирогам или запекать с корицей. Из этих фруктов легко приготовить нежный десерт, для которого понадобится всего несколько доступных продуктов.

Яблоки в кляре имеют аппетитную румяную корочку и сочную серединку. Их можно подавать в чай, готовить на завтрак или как сладкий перекус. В зависимости от рецепта тесто делают на молоке, кефире или в обычной воде, а сами яблоки жарят или запекают.

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Собрали пять рецептов яблок в кляре с разными ингредиентами и способами приготовления.

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1. Классический рецепт яблок в кляре

Классические яблоки в кляре готовят на молоке с добавлением яйца, муки и сахара. Во время жарки тесто образует золотистую оболочку, а фрукты внутри становятся мягкими и ароматными.

Для этого рецепта лучше всего подходят плотные кисло-сладкие яблоки, например Симиренко или Грэнни Смит. Они хорошо сохраняют форму при нагревании.

Ингредиенты:

яблоки — 2 шт.;

молоко — 120 мл;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 100 г (по 50 г для кляра и обкачки);

кукурузный крахмал — 50 г;

сахар — 1 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

соль — щепотка;

корица — по вкусу;

масло для жарки — около 300 мл.

Способ приготовления:

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В глубокой миске смешайте яйцо, молоко, сахар и щепотку соли. Добавьте 50 г муки, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Влейте растопленное масло и тщательно перемешайте до однородности. Яблоки помойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте кружками толщиной примерно 5–7 мм. По желанию посыпьте яблоки корицей. Сначала обваляйте каждое кольцо в оставшейся муке, а затем окуните в кляр. В сотейнике разогрейте масло. Осторожно выкладывайте яблочные кольца небольшими порциями и жарьте по бокам до золотистого цвета. Готовые яблоки переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла.

Подавать десерт лучше теплым, посыпав сахарной пудрой или корицей.

2. Яблоки в кляре без молока и яиц

Если дома нет молока или вы не употребляете молочные продукты, кляр можно приготовить на обычной воде.

Особенность этого варианта — сочетание пшеничной и рисовой муки. Оно помогает получить легкую оболочку, которая после обжарки становится румяной.

Ингредиенты:

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яблоки — 3 шт.;

пшеничная мука — 170 г;

рисовая мука — 170 г;

вода — 300 мл;

разрыхлитель — 30 г;

ваниль — по вкусу;

масло для жарки;

сахарная пудра — по желанию.

Способ приготовления:

В большой миске смешайте пшеничную и рисовую муку, разрыхлитель и ваниль. Постепенно вливайте воду, перемешивая массу венчиком. Должен образоваться густой, но текучий кляр без комочков. Оставьте тесто примерно на 30 минут. Тем временем очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кружочками. Разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике до 170 °C. Каждое яблочное кольцо окуните в кляр, дайте лишнему тесту стечь и осторожно выложите в горячее масло. Обжаривайте несколько минут до золотистого цвета. Готовые яблоки выложите на бумажное полотенце.

Перед подачей десерт можно посыпать сахарной пудрой.

3. Яблоки в кляре на кефире

Кефир помогает сделать тесто более пышным и нежным. В сочетании с содой он образует кляр, хорошо держащийся на яблочных кружках и во время жарки напоминающий мягкие оладьи.

Для этого рецепта можно использовать как кисло-сладкие, так и сладкие сорта яблок.

Ингредиенты:

яблоки — 2 шт.;

кефир — 240 мл;

пшеничная мука — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

пищевая сода — ½ ч. л.;

ванилин — по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Слегка подогрейте кефир, чтобы он был едва теплым, но не горячим. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на несколько минут. Убейте яйцо, всыпьте сахар и ванилин. Снова перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку. Замесите однородный кляр, по консистенции похожий на густую сметану. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте колечками. Разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла. Окунайте яблочные кружочки в кляр и выкладывайте на сковороду. Жарьте на среднем огне по обе стороны к румяной корочке. Следите, чтобы тесто полностью приготовилось внутри.

Если кляр получается слишком густым и ложится на яблоки большими комками, добавьте немного кефира. Если тесто стекает с фруктов, подсыпьте небольшое количество муки.

Готовые яблоки можно подавать с ягодным соусом, натуральным йогуртом или сахарной пудрой.

4. Яблоки в кляре для детей

Для детей можно приготовить яблоки в кляре без добавления сахара. Естественную сладость десерта обеспечивают сами фрукты.

В этом рецепте используются не только яблоки, но и банан. Благодаря этому можно разнообразить вкус блюда, не добавляя сладких сиропов или сахарной пудры.

Ингредиенты:

яблоко — 1 шт.;

банан — ½ шт.;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 1,5 ст. л.;

корица — небольшая щепотка, по желанию;

немного масла для смазки сковороды.

Способ приготовления:

Яблоко помойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте фрукт тонкими кружочками или небольшими дольками. Банан также порежьте кусочками. В отдельной миске взбейте яйцо и добавьте муку. Перемешайте до однородности. По желанию всыпьте щепотку корицы. Окуньте фруктовые кусочки в кляр, чтобы тесто покрыло их тонким слоем. Слегка смажьте сковороду растительным маслом и разогрейте на небольшом огне. Выложите яблоки и бананы, накройте крышкой и готовьте, переворачивая, до полной готовности теста. Яблоки должны стать мягкими.

Перед подачей дайте десерту остыть.

Для детей необходимо учитывать возраст, способность пережевывать пищу и возможную аллергию на яйца или пшеницу. Яблочные кусочки должны быть достаточно мягкими, а их размер соответствовать возрасту ребенка.

5. Яблоки в кляре в духовке

Яблочные кольца можно приготовить без обжаривания в масле. В духовке они получаются мягкими и сочными, а тесто образует нежную оболочку.

Для запекания подойдет кляр на кефире с небольшим количеством растительного масла. В отличие от жареного варианта, здесь тесто не нуждается в соде: для его разрыхления используют готовый разрыхлитель.

Ингредиенты:

яблоки — 3 шт.;

кефир — 100 мл;

пшеничная мука — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 30 г;

разрыхлитель — 3 г;

молотая корица — ½ ч. л.;

оливковое масло — 15 мл;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сахарная пудра — по желанию.

Способ приготовления:

В глубокой миске соедините муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте яйцо, кефир и оливковое масло. Тщательно перемешайте венчиком до получения однородного густого кляра. Яблоки помойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте плоды кружками толщиной примерно 5 мм. Сбрызните лимонным соком. Обсушите яблочные кольца бумажным полотенцем и поочередно окуните их в кляр. Застелите противень пергаментом и разложите яблоки на небольшом расстоянии друг от друга. Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Выпекайте яблочные кольца примерно 30 минут, пока тесто полностью не приготовится и слегка подрумянится.

Готовый десерт немного охладите. По желанию посыпьте сахарной пудрой или подавайте с натуральным йогуртом.

Для этого способа важно, чтобы кляр был достаточно густым. Слишком редкое тесто будет стекать с яблок на противень и не образует равномерной оболочки.

Как правильно приготовить яблоки в кляре

Чтобы яблоки в кляре получились нежными внутри и имели аппетитную золотистую корочку, важно правильно выбрать фрукты, подготовить тесто и соблюдать температуру приготовления.

Прежде всего следует обратить внимание на сорт яблок. Лучше всего подходят плотные кисло-сладкие плоды с упругой мякотью, например Симиренко или Грэнни Смит. Они хорошо сохраняют форму при нагревании. Переспелые и слишком мягкие яблоки могут разваливаться во время жарки.

Важное значение имеет и толщина нарезки. Яблоки рекомендуют нарезать кружками примерно 5-7 мм. Если кусочки будут слишком толстыми, тесто может подрумяниться раньше, чем фруктовая серединка успеет размягчиться.

Перед погружением в кляр яблочные кружочки желательно промокнуть бумажным полотенцем. Это поможет убрать лишнюю влагу, благодаря чему тесто будет лучше держаться на поверхности фруктов.

Сам кляр должен иметь однородную консистенцию без комочков. Важно, чтобы оно было достаточно густым для равномерного покрытия яблок, но одновременно не образовало слишком толстого слоя. Если тесто получилось жидким, можно добавить немного муки, а если чрезмерно густым — небольшое количество молока, кефира или воды в зависимости от рецепта.

При жарке нужно следить за температурой сковороды. Лучше всего готовить яблоки на умеренном огне, чтобы кляр постепенно приобретал золотистый цвет, а фрукты внутри успевали размягчиться. Слишком сильный нагрев может привести к тому, что тесто подгорит снаружи, оставшись недостаточно пропеченным внутри.

Готовые яблоки следует выкладывать на бумажное полотенце, которое впитает избыток масла. Подавать десерт лучше теплым, поскольку после длительного хранения корочка постепенно теряет свою хрусткость.

Не складывайте горячие яблоки друг на друга. Через пару корочка быстро станет влажной и потеряет свою текстуру.

Самые вкусные яблоки в кляре только что приготовленные. Их можно подавать с корицей, йогуртом, ягодным соусом или просто в чашку горячего чая.

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