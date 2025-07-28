"Живчик" в домашних условиях: рецепты яблочного напитка для всей семьи

Живчик в домашних условиях

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Напитки, приготовленные по этим рецептам, очень похожи на известный магазинный напиток. Рецепты идеально подходят для перезрелых или немного побитых яблок, которые уже не пригодны для других блюд, но именно из них получается отличный «живчик».

Рецепт «Живчика» с двойным настаиванием

Ингредиенты:

Ведро яблок (преимущественно красных, можно перезрелых или взбитых)

Вода

Сахар (из расчета один стакан на 3 литра сока)

Приготовление:

Тщательно вымойте яблоки. Обрежьте все поврежденные и надгнившие участки, удалите сердцевину. Очищать яблоки от кожуры не нужно. Нарезанные яблоки поместите в большую кастрюлю или ведро. Залейте их крутым кипятком так, чтобы вода полностью покрывала яблоки. Накройте крышкой и оставьте настаиваться примерно на 5-6 часов до полного охлаждения. Процедите жидкость. Это будет ваш первый отжим. Те же яблоки снова залейте кипятком и оставьте еще на 5-6 часов до охлаждения. Снова процедите жидкость. После этого яблоки уже не понадобятся, их можно выкинуть. Оба отцеженных сока процедите через марлю, чтобы удалить мелкие частицы. Соедините их в одной большой кастрюле. Добавьте сахар из расчета один стакан сахара на 3 литра сока. Доведите сок до кипения и варите около 10 минут. Горячий «живчик» разлейте в стерилизованные банки и плотно закрутите стерилизованными крышками. Банки дополнительно стерилизовать не нужно. Переверните банки вверх дном, укутайте на ночь (или примерно на 10 часов). После полного охлаждения перенесите банки в прохладное место, например в погреб.

Рецепт «Живчика» за ночь

Этот вариант «Живчика» также прекрасно подходит для опадающих яблок.

Ингредиенты:

Ведро яблок

1,5 ведра кипятка

600 г сахара

1 ч.л. лимонной кислоты

Приготовление:

Нарежьте яблоки пластинками. Чистить их или вырезать сердцевину с семечками не нужно. Просто удалите червивые или испорченные части. Залейте нарезанные яблоки 1,5 ведра кипятка. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте настаиваться на ночь. Если оставляете на более долгое время, периодически перемешивайте яблоки. После настаивания извлеките яблоки, а настой тщательно процедите. В процеженный настой добавьте 600 г сахара и 1 чайную ложку лимонной кислоты. Доведите напиток до кипения и сразу разлейте его в стерилизованные банки.

Из этого рецепта выходит примерно 12 литров вкусного напитка. Обратите внимание, что из сочных яблок напиток будет более темным, а из менее сочных — более светлым.

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