Голубцы с грибами и без мяса: оригинальный рецепт постного блюда

Постные голубцы с грибами ничем не уступают голубцам с мясом. Готовятся они как обычные, но только вместо мяса используем грибы. Нам понадобятся обычные для многих продукты: капуста, грибы, рис и овощная заправка.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 1 шт.
- шампиньоны
- 500 г
- рис
- 150 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- перец болгарский сладкий
- 1 шт.
- перец черный молотый
- лавровый лист
- 1 шт.
- приправа грибная
- соль
- растительное масло
- Капусту вымойте, отделите листья и срежьте с них утолщения. Залейте кипятком на 2-3 минуты. Выньте, но воду с капусты не выливайте, так как в ней будем тушить голубцы.
- Рис тщательно промойте в холодной воде. Выложите в кастрюлю, залейте водой в соотношении риса к воде 1:2. Доведите до кипения, посолите и варите 10 минут. Откиньте на дуршлаг.
- Лук и грибы мелко нарежьте. Обжарьте на разогретом растительном масле лук, добавьте грибы. Обжаривайте, пока не испарится влага с грибов.
- В миске соедините рис, обжаренные грибы с луком. Добавьте перец, приправу и соль. Перемешайте.
- Формируйте голубцы: в капустные листья выкладывайте начинку и заворачивайте, подгибая края листа капусты вовнутрь.
Для овощной заправки:
- Луковицу и чеснок измельчите, очищенную морковь натрите на крупной терке, сладкий перец нарежьте соломкой. На сковороде с растительным маслом обжарьте слегка лук и чеснок, добавьте морковь и томатную пасту. Влейте 100 мл капустного бульона и протушите пять минут. Добавьте болгарский перец, перемешайте и тушите еще три минуты.
- В сотейник с толстым дном уложите несколько листьев капусты, немного заправки. Далее выкладывайте голубцы, каждый слой перекладывая овощной заправкой. Затем залейте капустным бульоном. Тушите на медленном огне 25-30 минут.
Советы:
- Рис можно заменить гречкой.
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