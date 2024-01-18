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Голубцы с грибами и без мяса: оригинальный рецепт постного блюда

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
124 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
45
Время на прочтение
2 мин
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Голубцы с грибами и без мяса: оригинальный рецепт постного блюда

Голубцы с грибами и без мяса / Фото: Credits

Постные голубцы с грибами ничем не уступают голубцам с мясом. Готовятся они как обычные, но только вместо мяса используем грибы. Нам понадобятся обычные для многих продукты: капуста, грибы, рис и овощная заправка. 

Ингредиенты

капуста белокочанная
1 шт.
шампиньоны
500 г
рис
150 г
лук репчатый
2 шт.
томатная паста
1 ст. л.
морковь
1 шт.
чеснок
1 зубчик
перец болгарский сладкий
1 шт.
перец черный молотый
лавровый лист
1 шт.
приправа грибная
соль
растительное масло
  1. Капусту вымойте, отделите листья и срежьте с них утолщения. Залейте кипятком на 2-3 минуты. Выньте, но воду с капусты не выливайте, так как в ней будем тушить голубцы.
  2. Рис тщательно промойте в холодной воде. Выложите в кастрюлю, залейте водой в соотношении риса к воде 1:2. Доведите до кипения, посолите и варите 10 минут. Откиньте на дуршлаг.
  3. Лук и грибы мелко нарежьте. Обжарьте на разогретом растительном масле лук, добавьте грибы. Обжаривайте, пока не испарится влага с грибов.
  4. В миске соедините рис, обжаренные грибы с луком. Добавьте перец, приправу и соль. Перемешайте.
  5. Формируйте голубцы: в капустные листья выкладывайте начинку и заворачивайте, подгибая края листа капусты вовнутрь. 

Для овощной заправки:

  1. Луковицу и чеснок измельчите, очищенную морковь натрите на крупной терке, сладкий перец нарежьте соломкой. На сковороде с растительным маслом обжарьте слегка лук и чеснок, добавьте морковь и томатную пасту. Влейте 100 мл капустного бульона и протушите пять минут. Добавьте болгарский перец, перемешайте и тушите еще три минуты.
  2. В сотейник с толстым дном уложите несколько листьев капусты, немного заправки. Далее выкладывайте голубцы, каждый слой перекладывая овощной заправкой. Затем залейте капустным бульоном. Тушите на медленном огне 25-30 минут.

Советы:

  • Рис можно заменить гречкой.

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