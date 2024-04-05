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Котлеты из цветной капусты: рецепт полезного блюда

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
119 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
370
Время на прочтение
1 мин
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Котлеты из цветной капусты: рецепт полезного блюда

Котлеты из цветной капусты / Фото: Credits

Приготовьте котлеты из цветной капусты, яйца, муки и обжарьте на растительном масле. Подавайте как гарнир, так и в качестве самостоятельной закуски.

Нежное, полезное блюдо для любителей овощей, а так же для тех, кто соблюдает пост.

Приготовьте котлеты из цветной капусты, яйца, муки и обжарьте на растительном масле. Подавайте как гарнир, так и в качестве самостоятельной закуски.

Ингредиенты

капуста цветная
350 г
яйцо
2 шт.
мука
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло для жарки
  1. Цветную капусту разделите на соцветия. Отварите капусту на среднем огне 15 минут. Выложите на дуршлаг, затем переложите в миску и измельчите погружным блендером в однородную массу. Добавьте к капусте яйцо, перец, соль и муку. Перемешайте.
  2. На разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, обжаривайте капустные котлеты с двух сторон по 3-4 минуты до румяной корочки.

Советы:

  • Подавайте со сметаной или соусом.

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