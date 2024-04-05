Котлеты из цветной капусты: рецепт полезного блюда

Приготовьте котлеты из цветной капусты, яйца, муки и обжарьте на растительном масле. Подавайте как гарнир, так и в качестве самостоятельной закуски.
Нежное, полезное блюдо для любителей овощей, а так же для тех, кто соблюдает пост.
Приготовьте котлеты из цветной капусты, яйца, муки и обжарьте на растительном масле. Подавайте как гарнир, так и в качестве самостоятельной закуски.
Ингредиенты
- капуста цветная
- 350 г
- яйцо
- 2 шт.
- мука
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло для жарки
- Цветную капусту разделите на соцветия. Отварите капусту на среднем огне 15 минут. Выложите на дуршлаг, затем переложите в миску и измельчите погружным блендером в однородную массу. Добавьте к капусте яйцо, перец, соль и муку. Перемешайте.
- На разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, обжаривайте капустные котлеты с двух сторон по 3-4 минуты до румяной корочки.
Советы:
- Подавайте со сметаной или соусом.
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