Никто не поверит, что в них нет мяса: простой рецепт котлет из овсянки

Котлеты получаются очень вкусными и сочными.
Овсянка – одна из круп, которая имеет много полезных свойств. Ведь 100 г овсяных хлопьев содержат 26% суточного потребления витамина В1, 6% витамина В6, 6% витамина Е, 2% витамина В3, около 65% суточного потребления фосфора, 31% магния, 24% железа, 22% цинка, 2% калия. Овсяные хлопья также являются источником бета-глюкана — типа клетчатки, который уменьшает голод и улучшает чувство сытости.
Во время Великого поста можно приготовить котлеты из овсянки. Это гарантировано будет полезно и вкусно.
Ингредиенты:
- 300 г овсяных хлопьев
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 1 морковь
- 70 г муки
- соль, перец по вкусу
- панировочные сухари
Приготовление:
Залейте овсяные хлопья кипятком. Воды нужно столько, чтобы овсянка хорошо покрылась. Поджарьте натертую морковь и мелко нарезанный лук до золотистого цвета и добавьте к залитым хлопьям, также добавьте яйцо. Посолите, поперчите, добавьте муку и хорошо перемешайте.
Обжаривайте с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде на среднем огне.
Подавайте котлеты горячими с любимым соусом или свежей зеленью. Такие котлетки подойдут не только соблюдающим пост — они могут стать вкусным гарниром к рыбе или мясу.
Ранее мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.
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