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Никто не поверит, что в них нет мяса: простой рецепт котлет из овсянки

Никто не поверит, что в них нет мяса: простой рецепт котлет из овсянки

Котлеты из овсянки – это очень вкусное и сытное блюдо / Фото: pixabay.com

Котлеты получаются очень вкусными и сочными.

Овсянка – одна из круп, которая имеет много полезных свойств. Ведь 100 г овсяных хлопьев содержат 26% суточного потребления витамина В1, 6% витамина В6, 6% витамина Е, 2% витамина В3, около 65% суточного потребления фосфора, 31% магния, 24% железа, 22% цинка, 2% калия. Овсяные хлопья также являются источником бета-глюкана — типа клетчатки, который уменьшает голод и улучшает чувство сытости.

Во время Великого поста можно приготовить котлеты из овсянки. Это гарантировано будет полезно и вкусно.

Ингредиенты:

  • 300 г овсяных хлопьев
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 1 морковь
  • 70 г муки
  • соль, перец по вкусу
  • панировочные сухари

Приготовление:

Залейте овсяные хлопья кипятком. Воды нужно столько, чтобы овсянка хорошо покрылась. Поджарьте натертую морковь и мелко нарезанный лук до золотистого цвета и добавьте к залитым хлопьям, также добавьте яйцо. Посолите, поперчите, добавьте муку и хорошо перемешайте.

Обжаривайте с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде на среднем огне.

Подавайте котлеты горячими с любимым соусом или свежей зеленью. Такие котлетки подойдут не только соблюдающим пост — они могут стать вкусным гарниром к рыбе или мясу.

Ранее мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.

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