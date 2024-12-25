Обновлены правила здорового питания: как было и как стало

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) объявило о новых требованиях к маркировке продуктов питания как "здоровых". Цель – помочь потребителям в выборе продуктов, которые соответствуют диетическим рекомендациям, чтобы сформировать сбалансированный рацион.

Об этом сообщила Национальная стратегия Белого дома по вопросам питания и здоровья.

Что изменилось

По новым правилам, продукты питания должны

Содержит необходимое количество полезных ингредиентов, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и обезжиренные молочные продукты.

Соответствовать строгим ограничениям по добавленным сахарам, насыщенным жирам и натрию.

Расширенный список полезных продуктов

FDA пересмотрело предварительные стандарты, и теперь в список "здоровых" продуктов вошли

Жирная рыба (лосось, скумбрия), содержащая полезные омега-3 жирные кислоты.

Орехи и семена, невзирая на их высокое содержание жиров.

Растительные масла и вода, ранее не считавшиеся "здоровыми" по старым критериям.

Новые правила направлены на то, чтобы

Уменьшить риски развития хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Дать производителям стимул улучшать состав продуктов, чтобы соответствовать современным научным знаниям о питании.

Срок внедрения

Производители получили три года для адаптации к новым требованиям, но могут начать использовать новую маркировку уже сейчас.

Напомним, медики советуют выбирать индейку или курицу вместо красного мяса, особенно для поддержания здоровья или похудения. Самое полезное белое мясо, в частности комок, который имеет минимум жира и калорий. Темное мясо (бедра) также полезно благодаря витаминам и железу, но содержит больше калорий.

Читайте также: