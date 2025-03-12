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Подливка к любой каше без мяса: именно то, что нужно во время поста

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
368
Время на прочтение
2 мин
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Подливка к любой каше без мяса: именно то, что нужно во время поста

Грибная подлива

Постная подливка с грибами: вкусный, сытный и бюджетный вариант без мяса к любой каше.

Даже во время поста хочется порадовать себя и своих родных вкусной и питательной пищей. Многие считают, что вкусную подливку без мяса невозможно приготовить, однако это не так. Вкусный, густой и ароматный подлив можно сделать на основе грибов, которые прекрасно заменяют мясо благодаря своей текстуре и насыщенному вкусу. К тому же, такое блюдо будет не только полезным, но и экономным.

Ингредиенты для приготовления соуса:

  • свежие грибы (шампиньоны, вешенки или лесные) – 600 г;

  • репчатый лук – 2 шт.;

  • морковь – 2 шт.;

  • томатная паста – 150 г;

  • вода – 1,5-2 стакана;

  • мука – 2 ст. л.;

  • масло – 3 ст. л. для жарки;

  • соль и черный перец – по вкусу;

  • лавровый лист – несколько шт

  • сладкая паприка – 1 ч. л. (для аромата).

Способ приготовления соуса:

  1. Грибы тщательно промойте и нарежьте большими кусочками. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на терке или порежьте брусочками.

  2. В глубокой сковороде или в кастрюле разогрейте масло. Выложите лук и обжарьте его до прозрачности, затем добавьте морковь и продолжайте жарить до золотистого цвета.

  3. Добавьте грибы к овощам и жарьте их примерно 5–7 минут, пока они не пустят сок и не станут мягкими.

  4. Добавьте томатную пасту, сладкую паприку, соль и перец, перемешайте. Затем равномерно всыпьте муку и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

  5. Влейте воду, уложите лавровый лист и накройте крышкой. Убавьте огонь и тушите гуляш 15–20 минут, пока он не загустеет.

  6. Перед подачей можно украсить свежую зелень. Гуляш отлично сочетается с картофельным пюре, кашами или просто кусочком хлеба.

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