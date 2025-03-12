Подливка к любой каше без мяса: именно то, что нужно во время поста

Постная подливка с грибами: вкусный, сытный и бюджетный вариант без мяса к любой каше.

Даже во время поста хочется порадовать себя и своих родных вкусной и питательной пищей. Многие считают, что вкусную подливку без мяса невозможно приготовить, однако это не так. Вкусный, густой и ароматный подлив можно сделать на основе грибов, которые прекрасно заменяют мясо благодаря своей текстуре и насыщенному вкусу. К тому же, такое блюдо будет не только полезным, но и экономным.

Ингредиенты для приготовления соуса:

свежие грибы (шампиньоны, вешенки или лесные) – 600 г;

репчатый лук – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

томатная паста – 150 г;

вода – 1,5-2 стакана;

мука – 2 ст. л.;

масло – 3 ст. л. для жарки;

соль и черный перец – по вкусу;

лавровый лист – несколько шт

сладкая паприка – 1 ч. л. (для аромата).

Способ приготовления соуса:

Грибы тщательно промойте и нарежьте большими кусочками. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на терке или порежьте брусочками. В глубокой сковороде или в кастрюле разогрейте масло. Выложите лук и обжарьте его до прозрачности, затем добавьте морковь и продолжайте жарить до золотистого цвета. Добавьте грибы к овощам и жарьте их примерно 5–7 минут, пока они не пустят сок и не станут мягкими. Добавьте томатную пасту, сладкую паприку, соль и перец, перемешайте. Затем равномерно всыпьте муку и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте воду, уложите лавровый лист и накройте крышкой. Убавьте огонь и тушите гуляш 15–20 минут, пока он не загустеет. Перед подачей можно украсить свежую зелень. Гуляш отлично сочетается с картофельным пюре, кашами или просто кусочком хлеба.

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