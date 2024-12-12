Праздничный стол без мяса: три крутых вегетарианских рецепта

Праздничный стол не обязательно украшать салатами и мясом.
Для тех, кто выбирает растительный рацион или просто стремится разнообразить свое меню, вегетарианские блюда могут стать отличным выбором.
Три рецепта, которые точно вам понравятся
Запеченный картофель с голубым сыром
Готовим:
- Разогреваем духовку до 190 градусов
- Картофель (1 кг) моем и очищаем. Кладем в кастрюлю и заливаем холодной водой
- Ставим на огонь, доводим до кипения и варим в течение 10 минут
- Сливаем воду и даем картофелю подсохнуть
- Выкладываем на противень, добавляем соль, перец, тимьян по вкусу и сбрызгиваем оливковым маслом
- Запекаем картофель в течение 25 минут
- Натираем твердый сыр на терке
- Дорблю нарезаем кусочками по 4 см
- Выкладываем сыр на картофель и запекаем еще 5-7 минут, пока сыр полностью не расплавится
Зеленый кускус
Готовим:
- Очищаем и измельчаем лук (1-2 шт)
- Брокколи (200-300 гр) удаляем нижнюю жесткую часть стебля, другую часть стебля нарезаем на небольшие кусочки. Разбираем капусту на соцветие
- Размораживаем шпинат (200 гр)
- Измельчаем спаржу (15 гр)
- На разогретом масле жарим лук около 5 мин, до прозрачности
- Добавляем брокколи, фасоль, куркуму. Заливаем небольшим количеством воды и тушим под крышкой около 5 мин
- Добавляем спаржу и шпинат, солим и тушим еще 5-7 мин
- Готовим кускус согласно инструкции на упаковке
- Переминаем кускус вилкой и добавляем овощи
- Смешиваем и подаем на стол
Салат с шампиньонами и свеклой
Готовим:
- Готовим свеклу (2 штуки) любым удобным способом. Очищаем его и нарезаем кубиками
- Измельчаем чеснок
- Жарим на разогретом оливковом масле нарезанные грибы (200 гр) и чеснок около 4-5 мин
- Солим и перчим
- Орехи поджариваем на хорошо разогретой сковороде в течение 2 минут до золотистого цвета
- Для заправки смешиваем 2 ст. ложки оливкового масла, бальзамического уксуса, соль и перец
- Выкладываем на тарелку овощи и листья салата
- Нарезаем укроп и добавляем его в салат
- Полим готовой заправкой. Сверху посыпаем орехами и кусочками брынзы
Читайте также: