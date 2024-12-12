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Праздничный стол без мяса: три крутых вегетарианских рецепта

Праздничный стол без мяса: три крутых вегетарианских рецепта

Фото: pixabay.com

Праздничный стол не обязательно украшать салатами и мясом.

Для тех, кто выбирает растительный рацион или просто стремится разнообразить свое меню, вегетарианские блюда могут стать отличным выбором.

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Запеченный картофель с голубым сыром

Готовим:

  • Разогреваем духовку до 190 градусов
  • Картофель (1 кг) моем и очищаем. Кладем в кастрюлю и заливаем холодной водой
  • Ставим на огонь, доводим до кипения и варим в течение 10 минут
  • Сливаем воду и даем картофелю подсохнуть
  • Выкладываем на противень, добавляем соль, перец, тимьян по вкусу и сбрызгиваем оливковым маслом
  • Запекаем картофель в течение 25 минут
  • Натираем твердый сыр на терке
  • Дорблю нарезаем кусочками по 4 см
  • Выкладываем сыр на картофель и запекаем еще 5-7 минут, пока сыр полностью не расплавится

Зеленый кускус

Готовим:

  • Очищаем и измельчаем лук (1-2 шт)
  • Брокколи (200-300 гр) удаляем нижнюю жесткую часть стебля, другую часть стебля нарезаем на небольшие кусочки. Разбираем капусту на соцветие
  • Размораживаем шпинат (200 гр)
  • Измельчаем спаржу (15 гр)
  • На разогретом масле жарим лук около 5 мин, до прозрачности
  • Добавляем брокколи, фасоль, куркуму. Заливаем небольшим количеством воды и тушим под крышкой около 5 мин
  • Добавляем спаржу и шпинат, солим и тушим еще 5-7 мин
  • Готовим кускус согласно инструкции на упаковке
  • Переминаем кускус вилкой и добавляем овощи
  • Смешиваем и подаем на стол

Салат с шампиньонами и свеклой

Готовим:

  • Готовим свеклу (2 штуки) любым удобным способом. Очищаем его и нарезаем кубиками
  • Измельчаем чеснок
  • Жарим на разогретом оливковом масле нарезанные грибы (200 гр) и чеснок около 4-5 мин
  • Солим и перчим
  • Орехи поджариваем на хорошо разогретой сковороде в течение 2 минут до золотистого цвета
  • Для заправки смешиваем 2 ст. ложки оливкового масла, бальзамического уксуса, соль и перец
  • Выкладываем на тарелку овощи и листья салата
  • Нарезаем укроп и добавляем его в салат
  • Полим готовой заправкой. Сверху посыпаем орехами и кусочками брынзы

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