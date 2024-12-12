Праздничный стол без мяса: три крутых вегетарианских рецепта

Для тех, кто выбирает растительный рацион или просто стремится разнообразить свое меню, вегетарианские блюда могут стать отличным выбором.

Три рецепта, которые точно вам понравятся

Запеченный картофель с голубым сыром

Готовим:

Разогреваем духовку до 190 градусов

Картофель (1 кг) моем и очищаем. Кладем в кастрюлю и заливаем холодной водой

Ставим на огонь, доводим до кипения и варим в течение 10 минут

Сливаем воду и даем картофелю подсохнуть

Выкладываем на противень, добавляем соль, перец, тимьян по вкусу и сбрызгиваем оливковым маслом

Запекаем картофель в течение 25 минут

Натираем твердый сыр на терке

Дорблю нарезаем кусочками по 4 см

Выкладываем сыр на картофель и запекаем еще 5-7 минут, пока сыр полностью не расплавится

Зеленый кускус

Готовим:

Очищаем и измельчаем лук (1-2 шт)

Брокколи (200-300 гр) удаляем нижнюю жесткую часть стебля, другую часть стебля нарезаем на небольшие кусочки. Разбираем капусту на соцветие

Размораживаем шпинат (200 гр)

Измельчаем спаржу (15 гр)

На разогретом масле жарим лук около 5 мин, до прозрачности

Добавляем брокколи, фасоль, куркуму. Заливаем небольшим количеством воды и тушим под крышкой около 5 мин

Добавляем спаржу и шпинат, солим и тушим еще 5-7 мин

Готовим кускус согласно инструкции на упаковке

Переминаем кускус вилкой и добавляем овощи

Смешиваем и подаем на стол

Салат с шампиньонами и свеклой

Готовим:

Готовим свеклу (2 штуки) любым удобным способом. Очищаем его и нарезаем кубиками

Измельчаем чеснок

Жарим на разогретом оливковом масле нарезанные грибы (200 гр) и чеснок около 4-5 мин

Солим и перчим

Орехи поджариваем на хорошо разогретой сковороде в течение 2 минут до золотистого цвета

Для заправки смешиваем 2 ст. ложки оливкового масла, бальзамического уксуса, соль и перец

Выкладываем на тарелку овощи и листья салата

Нарезаем укроп и добавляем его в салат

Полим готовой заправкой. Сверху посыпаем орехами и кусочками брынзы

Читайте также: