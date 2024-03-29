Рецепт картофельной запеканки с грибами

Картофельная запеканка с грибами – это простое, недорогое блюдо, которое разнообразит ваше меню во время поста. Запеканка готовится из слоя картофельного пюре, обжаренных грибов и сметанного соуса. Блюдо получается сочным, сытным с аппетитной румяной корочкой.
Ингредиенты
- картофель
- 500 г
- грибы шампиньоны
- 250 г
- яйцо
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- перец черный молотый
- соль
- масло растительное
- 2
- масло сливочное
- 2 ст. л.
- Картофель очистите и помойте. Отварите в подсоленной воде до готовности 15-20 минут. Воду слейте. Добавьте яйцо, сливочное масло и разомните в картофельное пюре.
- Лук очистите и мелко нарежьте. Грибы вымойте, нарежьте пластинами. На разогретой сковороде с растительным маслом, обжарьте лук и грибы до готовности. Посолите, поперчите.
- Для соуса в сметану добавьте одно яйцо, соль и взбейте венчиком.
- В смазанную сливочным маслом форму выложите половину картофельного пюре, на картофель равномерно выложите обжаренные грибы. На грибы-оставшееся картофельное пюре, а верхний слой смажьте сметанным соусом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 25-30 минут.
Советы:
Грибы можно использовать как свежие, так и замороженные.
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