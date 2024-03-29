Рецепт картофельной запеканки с грибами

Картофельная запеканка с грибами – это простое, недорогое блюдо, которое разнообразит ваше меню во время поста. Запеканка готовится из слоя картофельного пюре, обжаренных грибов и сметанного соуса. Блюдо получается сочным, сытным с аппетитной румяной корочкой.