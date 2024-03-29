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Рецепт картофельной запеканки с грибами

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
237
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт картофельной запеканки с грибами

Картофельная запеканка с грибами / Фото: Credits

Картофельная запеканка с грибами – это простое, недорогое блюдо, которое разнообразит ваше меню во время поста. Запеканка готовится из слоя картофельного пюре, обжаренных грибов и сметанного соуса. Блюдо получается сочным, сытным с аппетитной румяной корочкой.

Ингредиенты

картофель
500 г
грибы шампиньоны
250 г
яйцо
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
перец черный молотый
соль
масло растительное
2
масло сливочное
2 ст. л.
  1. Картофель очистите и помойте. Отварите в подсоленной воде до готовности 15-20 минут. Воду слейте. Добавьте яйцо, сливочное масло  и разомните в картофельное пюре.
  2. Лук очистите и мелко нарежьте. Грибы вымойте, нарежьте пластинами. На разогретой сковороде с растительным маслом, обжарьте лук и грибы до готовности. Посолите, поперчите.
  3. Для соуса в сметану добавьте одно яйцо, соль и взбейте венчиком.
  4. В смазанную сливочным маслом форму выложите половину картофельного пюре, на картофель равномерно выложите обжаренные грибы. На грибы-оставшееся картофельное пюре, а верхний слой смажьте сметанным соусом.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 25-30 минут.

Советы:

Грибы можно использовать как свежие, так и замороженные.

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