Почему грибы чернеют во время жарки и как этого избежать

Что сделать, чтобы ваши грибы не были черными на сковороде / © pixabay.com

Грибы, особенно шампиньоны и шампиньоны, часто используются в различных блюдах. Они являются универсальным и вкусным дополнением, хорошо сочетающимся с яичницей, запеканки, соусами и пиццей. Хотя их легко приготовить, многие люди сталкиваются с проблемой быстрого потемнения грибов во время жарки. Это изменение, хоть и не влияет на вкус, может испортить визуальную привлекательность блюда.

Что нужно сделать, чтобы грибы не чернели во время жарки, пишет Оnet.

Важнейшие правила приготовления грибов

Процесс потемнения грибов связан с высоким содержанием воды и наличием ферментов, ускоряющих окисление. Это происходит особенно под влиянием воздуха и высоких температур, подобно потемнению яблок при разрезании. К счастью, существуют способы остановить этот процесс, не требующие сложных ингредиентов или сложных методов.

Чтобы сохранить форму и цвет, лучше не мыть под проточной водой. Эти грибы обладают свойством поглощать воду. Это увеличивает количество жидкости, выделяемой на сковороде, из-за чего они тушатся, а не жарятся. Лучше очистить грибы от кожуры или осторожно промокнуть влажным бумажным полотенцем — это сохранит их свежесть и текстуру.

Еще один трюк — использовать лимонный сок или виноградный уксус, которые эффективно замедляют процесс окисления. Всего несколько капель этой кислой добавки на нарезанные грибы или непосредственно сбрызганные ими во время жарки сохранят яркие и твердые.

Техника жарки — ключ к успеху

При жарке важнейшими факторами является температура и количество грибов на сковороде. Важно добавлять грибы на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством жира и жарить их партиями. Если добавить слишком много грибов одновременно, они тушатся, а не приобретут приятную золотисто-коричневую корочку. Жарение меньшими партиями также упрощает контроль процесса и сохранение желаемой хрусткости.

Важно, что грибы следует солить только в конце жарки. Слишком раннее добавление соли ускоряет выделение воды, поэтому они размягчаются и меняют цвет на менее аппетитный вид.

Холодное приготовление грибов

Если грибы подаются холодными, например в салатах, их лучше сначала бланшировать. Короткое замачивание в подсоленной воде с небольшим количеством лимонного сока не только гарантирует, что они сохранят свой яркий цвет, но и откроет их вкус.

Благодаря этим проверенным методам ваши грибы будут выглядеть и смаковать гораздо лучше, улучшая любое блюдо. Вместо серых мягких грибов вы получите золотистые, твердые и ароматные дополнения.

