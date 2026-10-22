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Категория
Еда
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Почему хлеб на закваске действительно полезнее обычного: объяснение диетологов

Почему диетологи советуют заменить обычный хлеб на заквасочный.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Хлеб на закваске

Хлеб на закваске

Хлеб на закваске сейчас переживает пик популярности — и это тот случай, когда модный кулинарный тренд действительно пойдет на пользу здоровью. Если после обычного магазинного хлеба вы регулярно ощущаете тяжесть, дискомфорт или вздутие в животе, замена его на заквасочный может полностью решить эту проблему.

Диетологи объяснили, что именно происходит с тестом во время природного брожения и почему такой хлеб усваивается желудком гораздо легче и мягче.

Почему хлеб на закваске легче для желудка

Главное отличие закваски от обычных магазинных дрожжей — это время. Сухие дрожжи принуждают тесто подниматься ускоренными темпами, не оставляя места для глубочайших внутренних действий. Закваска работает медленно: природные бактерии и дикие дрожжи часами созревают в тесте.

Во время этого длительного брожения полезные микроорганизмы выполняют всю сложную работу за наш пищеварительный тракт — частично они расщепляют глютен и крахмалы еще до выпечки. Благодаря этому хлеб попадает в организм уже подготовленным к легкому усвоению, не перегружает желудок и не вызывает неприятного вздутия живота.

Не вызывает резких скачков сахара в крови

После употребления обычного белого хлеба уровень сахара в крови стремительно повышается, а затем так же быстро падает, вызывая внезапное чувство голода и усталости.

В процессе продолжительной ферментации закваски структура углеводов изменяется, благодаря чему они усваиваются медленно и постепенно. Это обеспечивает длительное ощущение сытости, поддерживает ровный уровень энергии в течение дня и помогает избежать незапланированных перекусов.

Помогает организму усваивать витамины

Чтобы хлеб на закваске приносил максимальную пользу, специалисты по питанию советуют соблюдать умеренность — 1–2 ломтика в день. Сам по себе этот хлеб имеет более низкий гликемический индекс за обычный, но его потенциал раскрывается по полной, когда вы сочетаете его с источниками белка, здоровых жиров и клетчатки. Это замедляет усвоение углеводов, обеспечивает длительное чувство сытости и предотвращает любые колебания уровня сахара в крови.

Вот три универсальных и простых варианта для ежедневного меню:

  • Питательный завтрак для устойчивой энергии. Поджарьте ломтик хлеба в тостере или сухой сковороде, выложите сверху размятое авокадо, сваренное пашот или поджаренное яйцо и свежую зелень (руколу, шпинат или микрогрин). Жиры авокадо и белок из яйца делают этот вариант идеальным стартом дня без ощущения тяжести.

  • Сладкий, но сбалансированный перекус. На теплый тост нанесите тонкий пласт миндальной или арахисовой пасты (без сахара и пальмового масла), а сверху выложите кружки банана. Для дополнительного вкуса и пользы можно посыпать семенами чиа или льна. Благодаря полезным жирам из ореховой пасты такой перекус утоляет тягу к сладкому и держит уровень энергии до самого обеда.

  • Согревающий обед или ужин. Сделайте классический горячий сэндвич, добавив между ломтиками хлеба козьи сыры или выдержанный твердый сыр, и подсушите его на сковороде к золотистой корочке. Также тостованный хлеб на закваске идеально подходит как дополнение к густым овощным, чечевичным или томатным супам-пюре, прекрасно подчеркивая их текстуру.

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