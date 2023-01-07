Почему масло "стреляет" на сковороде и что делать, чтобы этого не было

Если во время жарки масло "стреляет" на сковороде, вам могут понадобиться эти советы. ТСН.ua рассказывает, что нужно делать.

Если вы регулярно готовите еду на сковороде, то наверняка уже сталкивались с такой ситуацией, когда масло начинает "стрелять" и разбрызгивается на все стороны. В этом нет ничего приятного, ведь вся плита, а иногда и одежда, загрязняющая, на руках могут появляться небольшие, однако болезненные ожоги.

Почему масло начинает "стрелять"

Происходит это из-за ее контакта с водой. Масло и вода улетучиваются неравномерно. Именно это и вызывает столь бурную реакцию. Как обезопасить себя во время жарки? Сделать это можно только в том случае, если убрать из сковороды воду до того, как влить масло и начать нагревать поверхность.

Важны правила, чтобы масло не "стреляло"

Чтобы масло не "стреляло" во время жарки, можно также запомнить и использовать несколько правил:

Разогрейте сковороду – перед тем, как жарить что-нибудь на сковороде, ее нужно хорошо разогреть, тогда из нее испарится вся лишняя влага. Только после этого вливайте растительное масло. Замените масло – если сковорода сухая, но масло все равно "стреляет", возможно вам продали некачественный продукт, который разбавляют водой. В таком случае поможет только замена масла более качественным. Добавьте соль – сковорода разогретая, масло хорошего качества, но бывает, что оно все же начинает разбрызгиваться в разные стороны. Наши бабушки пользовались таким методом: они клали в масло соль. Уменьшите силу огня и накройте крышкой – часто масло начинает бурно реагировать после добавления продукта, в котором много воды. В таком случае избежать разбрызгивания невозможно. Можно только накрыть сковороду крышкой и убавить огонь. Добавьте панировку или муку – сочные котлеты или рыба обычно содержат немало воды, поэтому масло во время их жарки "стреляет" всегда. Чтобы этого не произошло, можете запанировать их в сухарях или в муке. Жарьте правильно полуфабрикаты – когда вы готовите полуфабрикаты, из них выделяется много влаги. Она смешивается с маслом и последняя начинает разбрызгиваться. Поэтому сначала их поджаривают немного на сухой сковороде, а потом уже переводят в масло.

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